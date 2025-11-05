Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στην βαθμολογία της UEFA
Μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την PSV η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA.
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Αϊντχόφεν, αλλά στο φινάλε δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1. Έτσι έγινε ακόμη πιο δύσκολο το έργο του για πλασάρισμα στις 24 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στη League Phase του Champions League.
Παρόλα αυτά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα που μείωσε την απόσταση στη βαθμολογία της UEFA από τη 10η Τσεχία μιας και η Σλάβια Πράγας ηττήθηκε από την Άρσεναλ. Χάθηκε βέβαια η ευκαιρία να μειωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά, σε περίπτωση που οι Πειραιώτες κρατούσαν τη νίκη.
Η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 46.000 (3/5)
10. Τσεχία 42.300 (4/5)
11. Ελλάδα 39.312 (4/5)
12. Πολωνία 38.375 (4/4)
13. Νορβηγία 37.987 (2/5)
14. Δανία 36.981 (2/4)
15. Ελβετία 32.500 (3/5)
16. Αυστρία 32.250 (3/5)
17. Κύπρος 30.787 (3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
