Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στην βαθμολογία της UEFA

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Αϊντχόφεν, αλλά στο φινάλε δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1. Έτσι έγινε ακόμη πιο δύσκολο το έργο του για πλασάρισμα στις 24 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στη League Phase του Champions League.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα που μείωσε την απόσταση στη βαθμολογία της UEFA από τη 10η Τσεχία μιας και η Σλάβια Πράγας ηττήθηκε από την Άρσεναλ. Χάθηκε βέβαια η ευκαιρία να μειωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά, σε περίπτωση που οι Πειραιώτες κρατούσαν τη νίκη.

Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 46.000 (3/5)

10. Τσεχία 42.300 (4/5)

11. Ελλάδα 39.312 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

14. Δανία 36.981 (2/4)

15. Ελβετία 32.500 (3/5)

16. Αυστρία 32.250 (3/5)

17. Κύπρος 30.787 (3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –