Έλενα Κρεμλίδου: «Από το 2018 παλεύω στα δικαστήρια, οι φωτογραφίες μου δεν θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο»

H Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε προσκεκλημένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δικαστική της νίκη στην υπόθεση revenge porn.

Λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού, η «Mariposa» μοιράστηκε τον πολυετή αγώνα της, τον φόβο, το σοκ της απόφασης και τη βαθιά ανάγκη να αλλάξει η ντροπή πλευρά.

Έλενα Κρεμλίδου: «Όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη

«Τώρα συνειδητοποιώ τι έχει συμβεί, όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω έχω χάσει τη δίκη. Από το 2018 παλεύω σε διαφορετικά δικαστήρια. Ήταν κάποιος άλλος που την ανέβασε. Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή: «αν δε μου στείλεις καινούργια φωτογραφία, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω.

Κι όντως από την επόμενη μέρα άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες», είπε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου.

Και πρόσθεσε: «Αν δεν ήξερα τις επιλογές μου και είχα υποκύψει στον εκβιασμό αυτό μπορεί να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα. Εγώ πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν μου ζήτησαν ποτέ συγγνώμη. Οι φωτογραφίες που διακίνησαν χωρίς τη συγκατάθεσή μου δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο.

Ό,τι ανεβαίνει μένει για πάντα».

«Ένιωθα λύπη γι’ αυτό τον άνθρωπο, γιατί έχει μία οικογένεια»

Στη συνέχεια, η Έλενα Κρεμλίδου είπε: «Ένιωθα λύπη γι’ αυτό τον άνθρωπο, γιατί έχει μία οικογένεια. Ένα κομμάτι ένιωθε εμπιστοσύνη στο ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα για τις γυναίκες.

Μου στέλνουν μηνύματα πολλά παιδία, ακόμα και 14 ετών, που είναι φοβισμένα, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν γιατί ντρέπονται τους γονείς τους.

Μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά, γιατί υπάρχει ντροπή για το σεξ και για το θέμα που συνήθως είναι γυναίκα».