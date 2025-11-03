PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά την πλήρη λειτουργία του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM) στη Γκίζα, η οργάνωση PETA Asia καλεί τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, να διαθέσει μέρος των εσόδων του μουσείου για τη φροντίδα των ζώων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τουριστικές βόλτες γύρω από τις Πυραμίδες.

Στις 31 Οκτωβρίου, η PETA απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο, συνοδευόμενη από νέο βίντεο που –όπως αναφέρει το ArtNews, το οποίο δημοσίευσε πρώτο την είδηση– δείχνει νεκρά άλογα και καμήλες πεταμένα έξω από τους τοίχους του μουσείου.

Η PETA καταγγέλλει ότι πολλά από αυτά τα ζώα γρονθοκοπούνται, κλοτσούνται ή μαστιγώνονται, ενώ είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν τουρίστες σε συνθήκες ακραίας ζέστης, χωρίς σκιά ή επαρκές νερό, για να εγκαταλειφθούν στη συνέχεια ή να οδηγηθούν στη σφαγή όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.

Zώα ξυλοκοπούνται και εξαναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τελικής κατάρρευσης

«Κάθε μέρα, τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια και ο κόσμος σοκάρεται», αναφέρει στην επιστολή ο Τζέισον Μπέικερ, ανώτερος αντιπρόεδρος της PETA Asia. «Ενώ εκατομμύρια επισκέπτες θαυμάζουν τα επιτεύγματα του αιγυπτιακού πολιτισμού, μπορεί ταυτόχρονα να βλέπουν ζώα να ξυλοκοπούνται, να στερούνται νερό και να εξαναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τελικής κατάρρευσης. Τα άψυχα σώματά τους στοιβάζονται λίγο πιο πέρα από τις Πυραμίδες».

Σύμφωνα με την οργάνωση, το υλικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών και δείχνει άλογα και καμήλες εμφανώς υποσιτισμένα και τραυματισμένα. Η PETA καταγγέλλει ότι πολλά από αυτά τα ζώα γρονθοκοπούνται, κλοτσούνται ή μαστιγώνονται, ενώ είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν τουρίστες σε συνθήκες ακραίας ζέστης, χωρίς σκιά ή επαρκές νερό, για να εγκαταλειφθούν στη συνέχεια ή να οδηγηθούν στη σφαγή όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.

Η οργάνωση ζητά τη δημιουργία καταφυγίου χρηματοδοτούμενου από τα έσοδα του μουσείου, «ώστε να αποσυρθούν όλα τα άλογα και οι καμήλες από την περιοχή των Πυραμίδων». «Μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδειχνε ηθική ηγεσία και ότι η κληρονομιά μπορεί να συνυπάρξει με την καλοσύνη», σημειώνεται.

Στοπ στις βόλτες με καμήλες

Από το 2019, μετά τις αποκαλύψεις της PETA, περισσότερες από 50 ταξιδιωτικές εταιρείες –μεταξύ των οποίων Airbnb, Marriott, British Airways Holidays και Abercrombie & Kent– έχουν σταματήσει να προσφέρουν βόλτες με καμήλες στη Γκίζα. Η PETA καλεί τώρα τους υποστηρικτές της να υπογράψουν αίτηση για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ζώων για τη μεταφορά επισκεπτών.

Η επιστολή προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο κλείνει με έκκληση: «Αξιοποιήστε αυτή τη στιγμή για να τιμήσετε το παρελθόν της Αιγύπτου και την ικανότητά της για έλεος και πρόοδο».