magazin
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Culture Live 03 Νοεμβρίου 2025 | 09:50

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

Μετά την πλήρη λειτουργία του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM) στη Γκίζα, η οργάνωση PETA Asia καλεί τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, να διαθέσει μέρος των εσόδων του μουσείου για τη φροντίδα των ζώων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τουριστικές βόλτες γύρω από τις Πυραμίδες.

Στις 31 Οκτωβρίου, η PETA απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο, συνοδευόμενη από νέο βίντεο που –όπως αναφέρει το ArtNews, το οποίο δημοσίευσε πρώτο την είδηση– δείχνει νεκρά άλογα και καμήλες πεταμένα έξω από τους τοίχους του μουσείου.

Η PETA καταγγέλλει ότι πολλά από αυτά τα ζώα γρονθοκοπούνται, κλοτσούνται ή μαστιγώνονται, ενώ είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν τουρίστες σε συνθήκες ακραίας ζέστης, χωρίς σκιά ή επαρκές νερό, για να εγκαταλειφθούν στη συνέχεια ή να οδηγηθούν στη σφαγή όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.

YouTube thumbnail

Zώα ξυλοκοπούνται και εξαναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τελικής κατάρρευσης

«Κάθε μέρα, τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια και ο κόσμος σοκάρεται», αναφέρει στην επιστολή ο Τζέισον Μπέικερ, ανώτερος αντιπρόεδρος της PETA Asia. «Ενώ εκατομμύρια επισκέπτες θαυμάζουν τα επιτεύγματα του αιγυπτιακού πολιτισμού, μπορεί ταυτόχρονα να βλέπουν ζώα να ξυλοκοπούνται, να στερούνται νερό και να εξαναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τελικής κατάρρευσης. Τα άψυχα σώματά τους στοιβάζονται λίγο πιο πέρα από τις Πυραμίδες».

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την οργάνωση, το υλικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών και δείχνει άλογα και καμήλες εμφανώς υποσιτισμένα και τραυματισμένα. Η PETA καταγγέλλει ότι πολλά από αυτά τα ζώα γρονθοκοπούνται, κλοτσούνται ή μαστιγώνονται, ενώ είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν τουρίστες σε συνθήκες ακραίας ζέστης, χωρίς σκιά ή επαρκές νερό, για να εγκαταλειφθούν στη συνέχεια ή να οδηγηθούν στη σφαγή όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.

Η οργάνωση ζητά τη δημιουργία καταφυγίου χρηματοδοτούμενου από τα έσοδα του μουσείου, «ώστε να αποσυρθούν όλα τα άλογα και οι καμήλες από την περιοχή των Πυραμίδων». «Μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδειχνε ηθική ηγεσία και ότι η κληρονομιά μπορεί να συνυπάρξει με την καλοσύνη», σημειώνεται.

YouTube thumbnail

Στοπ στις βόλτες με καμήλες

Από το 2019, μετά τις αποκαλύψεις της PETA, περισσότερες από 50 ταξιδιωτικές εταιρείες –μεταξύ των οποίων Airbnb, Marriott, British Airways Holidays και Abercrombie & Kent– έχουν σταματήσει να προσφέρουν βόλτες με καμήλες στη Γκίζα. Η PETA καλεί τώρα τους υποστηρικτές της να υπογράψουν αίτηση για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ζώων για τη μεταφορά επισκεπτών.

Η επιστολή προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο κλείνει με έκκληση: «Αξιοποιήστε αυτή τη στιγμή για να τιμήσετε το παρελθόν της Αιγύπτου και την ικανότητά της για έλεος και πρόοδο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη
Culture Live 01.11.25

Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη

Πάνω από 1.000 αντικείμενα — από κοσμήματα μέχρι τρόπαια — εκλάπησαν από αποθήκη του Μουσείου του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Οι αρχές φοβούνται πως έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά.

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Φρούριο το χωριό 03.11.25

Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου λίγο πριν την τέλεση της κηδείας του 39χρονου - Παγωμένοι μετά το μακελειό οι κάτοικοι, ανησυχούν για την επόμενη μέρα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν
Ελλάδα 03.11.25

Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν

Από την αρχή της εξέτασης της η μάρτυρας περίγραψε πως παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της όταν έλαβε ένα μήνυμα που έλεγε ' Κοριτσάκι μου θυμάσαι" και είχε ένα link

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!

Η Betsson παρουσιάζει τη νέα σειρά “Betsson Stories” με την Φελίσια Τσαλαπάτη, στην οποία αγαπημένοι αθλητές μιλούν ανοιχτά και αυθόρμητα για τη ζωή, την πορεία και τις εμπειρίες τους, μέσα από χαλαρές συζητήσεις που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα

Ο σκεπτικιστής τετράποδος Μπούμπης προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τάκης δεν αγχώνεται πια για δάνεια, συμβουλές και καθημερινά απρόοπτα. Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα, χάρη στις ψηφιακές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο