PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.
- Κλείνει το απόγευμα η πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού
- Ο Τραμπ θέλει να κρατήσει «μόνο για τις ΗΠΑ» τα πιο προηγμένα τσιπ ΑΙ
- Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι του κραδαίνοντας μπαλτά – Τρομοκρατημένοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία
- Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
Μετά την πλήρη λειτουργία του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM) στη Γκίζα, η οργάνωση PETA Asia καλεί τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, να διαθέσει μέρος των εσόδων του μουσείου για τη φροντίδα των ζώων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τουριστικές βόλτες γύρω από τις Πυραμίδες.
Στις 31 Οκτωβρίου, η PETA απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο, συνοδευόμενη από νέο βίντεο που –όπως αναφέρει το ArtNews, το οποίο δημοσίευσε πρώτο την είδηση– δείχνει νεκρά άλογα και καμήλες πεταμένα έξω από τους τοίχους του μουσείου.
Η PETA καταγγέλλει ότι πολλά από αυτά τα ζώα γρονθοκοπούνται, κλοτσούνται ή μαστιγώνονται, ενώ είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν τουρίστες σε συνθήκες ακραίας ζέστης, χωρίς σκιά ή επαρκές νερό, για να εγκαταλειφθούν στη συνέχεια ή να οδηγηθούν στη σφαγή όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.
Zώα ξυλοκοπούνται και εξαναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τελικής κατάρρευσης
«Κάθε μέρα, τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια και ο κόσμος σοκάρεται», αναφέρει στην επιστολή ο Τζέισον Μπέικερ, ανώτερος αντιπρόεδρος της PETA Asia. «Ενώ εκατομμύρια επισκέπτες θαυμάζουν τα επιτεύγματα του αιγυπτιακού πολιτισμού, μπορεί ταυτόχρονα να βλέπουν ζώα να ξυλοκοπούνται, να στερούνται νερό και να εξαναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τελικής κατάρρευσης. Τα άψυχα σώματά τους στοιβάζονται λίγο πιο πέρα από τις Πυραμίδες».
Σύμφωνα με την οργάνωση, το υλικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών και δείχνει άλογα και καμήλες εμφανώς υποσιτισμένα και τραυματισμένα. Η PETA καταγγέλλει ότι πολλά από αυτά τα ζώα γρονθοκοπούνται, κλοτσούνται ή μαστιγώνονται, ενώ είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν τουρίστες σε συνθήκες ακραίας ζέστης, χωρίς σκιά ή επαρκές νερό, για να εγκαταλειφθούν στη συνέχεια ή να οδηγηθούν στη σφαγή όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν.
Η οργάνωση ζητά τη δημιουργία καταφυγίου χρηματοδοτούμενου από τα έσοδα του μουσείου, «ώστε να αποσυρθούν όλα τα άλογα και οι καμήλες από την περιοχή των Πυραμίδων». «Μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδειχνε ηθική ηγεσία και ότι η κληρονομιά μπορεί να συνυπάρξει με την καλοσύνη», σημειώνεται.
Στοπ στις βόλτες με καμήλες
Από το 2019, μετά τις αποκαλύψεις της PETA, περισσότερες από 50 ταξιδιωτικές εταιρείες –μεταξύ των οποίων Airbnb, Marriott, British Airways Holidays και Abercrombie & Kent– έχουν σταματήσει να προσφέρουν βόλτες με καμήλες στη Γκίζα. Η PETA καλεί τώρα τους υποστηρικτές της να υπογράψουν αίτηση για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ζώων για τη μεταφορά επισκεπτών.
Η επιστολή προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο κλείνει με έκκληση: «Αξιοποιήστε αυτή τη στιγμή για να τιμήσετε το παρελθόν της Αιγύπτου και την ικανότητά της για έλεος και πρόοδο».
- Ινδονησία: Περισσότεροι από 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες
- Ο Παναθηναϊκός και τα σενάρια για τον Τζέρεμι Έβανς
- Το είχε ο κόσμος τούμπανο: Η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία στα social media επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση
- Τέλη κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του 2026
- Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να παραλύουν λευκούς καρχαρίες πριν τους φάνε το συκώτι
- Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις