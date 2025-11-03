Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρισα με τέσσερις τραυματίες

Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις 8.30 μ.μ. στη Λάρισα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Άμεσα σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, όπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο εφημέρευε.

Η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία, καθώς μετά την μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, στο οδόστρωμα έπεσαν λάδια και καύσιμα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα είναι για την ώρα αδιευκρίνιστες.

Παρά τους τραυματισμού που σημειώθηκαν τα οχήματα δείχνουν μικρή ζημιά, σημάδι πως είτε πρόλαβαν να αντιδράσουν, είτε πως το ατύχημα συνέβη με

Τέσσερις τραυματίες στο τροχαίο στη Λάρισα

Δύο τραυματίες σοβαρά και δύο σε πιο ελαφριά κατάσταση μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.