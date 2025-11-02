Η Ουκρανία παρέλαβε συστήματα αεράμυνας Patriot από τη Γερμανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας με συστήματα Patriot, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο βήμα είναι αποτέλεσμα συμφωνιών που είχαν ήδη συναφθεί με τη Γερμανία.

«Έχουμε ενισχύσει το στοιχείο “Petriot” στην αεράμυνα της Ουκρανίας. Ευχαριστώ τη Γερμανία και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς προσωπικά για αυτό το κοινό βήμα που έχει ως στόχο στην προστασία ζωών από τη ρωσική τρομοκρατία. Προετοιμάζαμε αυτήν την ενίσχυση της αεράμυνά μας επί αρκετό καιρό και πλέον οι συμφωνίες που που είχαν επιτευχθεί έχουν υλοποιηθεί», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους τόνισε ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις είναι ένα ζήτημα που αποτελεί «κλειδί» για τη Μόσχα στην τρέχουσα σύρραξη και ότι η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας είναι επομένως κρίσιμη για το στόχο του Κιέβου, που δεν είναι άλλος από τη νίκη σε αυτόν τον πολυετή πόλεμο.

«Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις αποτελούν το βασικό “όπλο” του Πούτιν σε αυτόν τον πόλεμο. Θέλει να αντισταθμίσει την αδυναμία του να επιτύχει τους παράλογους στόχους του επί τους εδάφους μέσω τρομοκρατίας. Επομένως, κάθε ενίσχυση της αεράμυνάς μας μας φέρνει κυριολεκτικά πιο κοντά στο τέλος του πολέμου, κάτι που όλοι περιμένουμε», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του, μαζί με τους εταίρους της, συνεχίζει να κατασκευάζει ένα αξιόπιστο σύστημα αεράμυνας που θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια «όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και των συμμάχων μας στο μέλλον».

«Η ασφάλειά μας είναι αδιαίρετη, η αεράμυνά μας πρέπει να μας προστατεύει όλους», είπε.

Ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος αεράμυνας της χώρας του βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο μεταξύ των κυβερνήσεων όσο και απευθείας με τους κατασκευαστές τέτοιου είδους συστημάτων.

«Θα ακολουθήσουν και άλλα θετικά αποτελέσματα. Δόξα στην Ουκρανία!», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι η Ουκρανία θα παραλάβει δύο αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα Patriot από τη Γερμανία τις επόμενες ημέρες.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι είναι στα σκαριά συμφωνία της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αγορά 25 συστημάτων Patriot.