Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.
Μετά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Μίλωνα (2/11, 15:30), τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 3η αγωνιστική της Volley League.
Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας σε live streaming
«Εμπιστοσύνη στην ομάδα»
Αμάντα Κονέο: «Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να προετοιμαστούμε, λόγω του ματς στο Βέλγιο. Ωστόσο, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Παρά το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, με αγώνες και ταξίδια, πρέπει πάντα να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να βοηθάμε η μία την άλλη, ώστε να φτάνουμε στη νίκη. Πιστεύω, ότι αυτό θα είναι το κλειδί της επιτυχίας και σε αυτόν τον αγώνα».
