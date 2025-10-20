sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Ο ΖΑΟΚ επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι των νεοφώτιστων ομάδων και πέρασε από το κλειστό «Αντώνης Φώτσης» των Ιλισίων με 3-0 σετ (19-25, 21-25, 14-25).

Με πρωταγωνίστρια την Ουκρανή διαγώνια Αναστασία Κραϊντούμπα (21 πόντοι), τη Νικόλοβα αλλά και την πολύπειρη Γιώτα, ο ΖΑΟΝ πήρε σπουδαίο «διπλό» και απέδειξε ότι ο στόχος του είναι δεν είναι απλώς η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Ο ΖΑΟΝ γύρισε σελίδα

Ο ΖΑΟΝ γύρισε για τα καλά σελίδα αυτό το καλοκαίρι και με πολλά νέα στοιχεία, θέλει να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία. Το Ζηρίνειο απέκτησε νέα όψη με σημαντική ανακαίνιση, νέους ηλεκτρονικούς πίνακες και διαφημιστικές πινακίδες, ενώ απέκτησε νέο λογότυπο και νέα διοίκηση, με Πρόεδρο τον Νίκο Κανελλόπουλο και Γενική Γραμματέα την Ελίζα Γερούκη.

Στην τεχνική ηγεσία παρέμεινε ο Μπάμπης Μυτσκίδης που οδήγησε ομάδα στην άνοδο και κράτησε στο ρόστερ αθλήτριες που πρωταγωνίστησαν στην περσινή Pre League.

Η νεαρή και πολλά υποσχόμενη Ελπίδα Τικμανίδου που βρέθηκε το καλοκαίρι στην 14άδα της Εθνικής γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα συνεχίζει στην ομάδα, ενώ μαζί της έμειναν στην Κηφισιά η Θεοδώρα Φουμάκη, η Ιωάννα Κασδοβασίλη, η Φερονίκη Ζιώγα, η Ντεσίσλαβα Νικόλοβα και η Χαρά Σπυροπούλου.

Στον ΖΑΟΝ ήρθε η  πολύπειρη Κατερίνα Γιώτα, από τις κορυφαίες κεντρικές την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα με πολλές παραστάσεις και η Μαριάννα Μπελιά που μετά τη διετία στον Παναθηναϊκό μετακόμισε στη Κηφισιά.

Η μεγάλη μεταγραφή όμως ήρθε στη θέση της πασαδόρου, με την βασική στην Εθνική Γαλλία Νίνα Στογιλίκοβιτς να μετακομίζει στην Κηφισιά. Η Ουκρανή διαγώνια Αναστασία Κραϊντούμπα θα είναι το βαρύ πυροβολικό όπως φάνηκε και στην πρεμιέρα ενώ την τετράδα των ξένων συμπληρώνει η Τουρκάλα ακραία Εζγκί Μπεκτάς.

«Εύχομαι να έχουμε μία πολύ όμορφη χρονιά με υγεία και να δούμε όμορφους αγώνες στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα στόχος της δικής μας ομάδας είναι η καθιέρωση στη Volley League και χρόνο με τον χρόνο να ανεβάζουμε πιο πάνω τον πήχη. Έχουμε μία στιβαρή διοίκηση με ανθρώπους που έχουν όραμα και μεράκι και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα μας να βοηθήσουμε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά» είπε ο Μπάμπης Μυτσκίδης.

«Θέλω να ευχηθώ να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς και να περάσουμε ωραία. Επιστρέφω στην Α1 μαζί με τον ΖΑΟΝ. Στόχοι της ομάδας είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία και να φτάσουμε στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος» δήλωσε η Κατερίνα Γιώτα.

Το ρόστερ του ΖΑΟΝ:

Ελπίδα Τικμανίδου, Θεοδώρα Φουμάκη, Ιωάννα Κασδοβασίλη, Φερονίκη Ζιώγα, Ντεσίσλαβα Νικόλοβα, Χαρά Σπυροπούλου, Κατερίνα Γιώτα, Μαριάννα Μπελιά, Έρρικα Γράβαρη, Νίνα Στογιλίκοβιτς, Ελένη Μπλιάτσου, Εζγκί Μπεκτάς, Αναστασία Κραϊντούμπα.

Headlines:
Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
On Field 15.10.25

Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά παράταση για την εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS
Οικονομία 20.10.25

Παράταση στην εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς που προειδοποιεί ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα

Σύνταξη
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»
Φεμινισμός 20.10.25

Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ανυπάκουη Μαμά» μιλάει για τη μαιευτική βία, την ανάγκη μιας φεμινιστικής οπτικής πάνω στη μητρότητα και την επελαύνουσα απειλή της ακροδεξιάς για τις γυναίκες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο