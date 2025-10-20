O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.
Ο ΖΑΟΚ επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι των νεοφώτιστων ομάδων και πέρασε από το κλειστό «Αντώνης Φώτσης» των Ιλισίων με 3-0 σετ (19-25, 21-25, 14-25).
Με πρωταγωνίστρια την Ουκρανή διαγώνια Αναστασία Κραϊντούμπα (21 πόντοι), τη Νικόλοβα αλλά και την πολύπειρη Γιώτα, ο ΖΑΟΝ πήρε σπουδαίο «διπλό» και απέδειξε ότι ο στόχος του είναι δεν είναι απλώς η παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.
Ο ΖΑΟΝ γύρισε σελίδα
Ο ΖΑΟΝ γύρισε για τα καλά σελίδα αυτό το καλοκαίρι και με πολλά νέα στοιχεία, θέλει να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία. Το Ζηρίνειο απέκτησε νέα όψη με σημαντική ανακαίνιση, νέους ηλεκτρονικούς πίνακες και διαφημιστικές πινακίδες, ενώ απέκτησε νέο λογότυπο και νέα διοίκηση, με Πρόεδρο τον Νίκο Κανελλόπουλο και Γενική Γραμματέα την Ελίζα Γερούκη.
Στην τεχνική ηγεσία παρέμεινε ο Μπάμπης Μυτσκίδης που οδήγησε ομάδα στην άνοδο και κράτησε στο ρόστερ αθλήτριες που πρωταγωνίστησαν στην περσινή Pre League.
Η νεαρή και πολλά υποσχόμενη Ελπίδα Τικμανίδου που βρέθηκε το καλοκαίρι στην 14άδα της Εθνικής γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα συνεχίζει στην ομάδα, ενώ μαζί της έμειναν στην Κηφισιά η Θεοδώρα Φουμάκη, η Ιωάννα Κασδοβασίλη, η Φερονίκη Ζιώγα, η Ντεσίσλαβα Νικόλοβα και η Χαρά Σπυροπούλου.
Στον ΖΑΟΝ ήρθε η πολύπειρη Κατερίνα Γιώτα, από τις κορυφαίες κεντρικές την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα με πολλές παραστάσεις και η Μαριάννα Μπελιά που μετά τη διετία στον Παναθηναϊκό μετακόμισε στη Κηφισιά.
Η μεγάλη μεταγραφή όμως ήρθε στη θέση της πασαδόρου, με την βασική στην Εθνική Γαλλία Νίνα Στογιλίκοβιτς να μετακομίζει στην Κηφισιά. Η Ουκρανή διαγώνια Αναστασία Κραϊντούμπα θα είναι το βαρύ πυροβολικό όπως φάνηκε και στην πρεμιέρα ενώ την τετράδα των ξένων συμπληρώνει η Τουρκάλα ακραία Εζγκί Μπεκτάς.
«Εύχομαι να έχουμε μία πολύ όμορφη χρονιά με υγεία και να δούμε όμορφους αγώνες στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα στόχος της δικής μας ομάδας είναι η καθιέρωση στη Volley League και χρόνο με τον χρόνο να ανεβάζουμε πιο πάνω τον πήχη. Έχουμε μία στιβαρή διοίκηση με ανθρώπους που έχουν όραμα και μεράκι και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα μας να βοηθήσουμε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά» είπε ο Μπάμπης Μυτσκίδης.
«Θέλω να ευχηθώ να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς και να περάσουμε ωραία. Επιστρέφω στην Α1 μαζί με τον ΖΑΟΝ. Στόχοι της ομάδας είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία και να φτάσουμε στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος» δήλωσε η Κατερίνα Γιώτα.
Το ρόστερ του ΖΑΟΝ:
Ελπίδα Τικμανίδου, Θεοδώρα Φουμάκη, Ιωάννα Κασδοβασίλη, Φερονίκη Ζιώγα, Ντεσίσλαβα Νικόλοβα, Χαρά Σπυροπούλου, Κατερίνα Γιώτα, Μαριάννα Μπελιά, Έρρικα Γράβαρη, Νίνα Στογιλίκοβιτς, Ελένη Μπλιάτσου, Εζγκί Μπεκτάς, Αναστασία Κραϊντούμπα.
