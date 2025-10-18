Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Σχεδόν έξι μήνες πέρασαν από τον τελευταίο αγώνα της περσινής σεζόν, αλλά η αναμονή λαμβάνει τέλος και το Σάββατο (18/10) ξεκινούν οι μάχες της Volley League γυναικών για την αγωνιστική σεζόν 2025-26.

Οι 12 ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία στον φετινό μαραθώνιο με την Δημόσια Τηλεόραση να μεταδίδει μίνιμουμ ένα παιχνίδι κάθε αγωνιστική από το νέο της κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Η αρχή των τηλεοπτικών μεταδόσεων θα γίνει στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο.

Το πρώτο σερβίς όμως της νέας αγωνιστικής περιόδου θα δοθεί στο κλειστό του Μετς, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Άρη νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10, 15.00).

Στις 18.00 ο Ηλυσιακός θα αντιμετωπίσει στα Ιλίσια τον ΖΑΟΝ, με τους δύο νεοφώτιστους να κοντράρονται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα ο περσινός δευτεραθλητής ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο κλειστό της Μίκρας τον Μίλωνα.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην Volley League γυναικών στην έδρα του και θα αντιμετωπίσει τη Θέτιδα Βούλας.

Τέλος, στο τηλεοπτικό ντέρμπι της πρεμιέρας, όπως και πέρυσι ΑΕΚ και Πανιώνιος αναμετρώνται την 1η αγωνιστική. Η Ένωση προέρχεται από την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου, ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης θέλει όπως και πέρυσι να ξεκινήσει με νίκη τη σεζόν.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

15.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Άρης

18.00: Ηλυσιακός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

18.00: Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

19.00: Α.Ο. Θήρας – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

19.30: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ.Π. Θέτις (YouTube: OSFP TV)

21.30: Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)