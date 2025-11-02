«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».
Απίστευτη κοσμοσυρροή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (1/11) στην Εύβοια, συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, στα εγκαίνια ενός γραφείου τελετών.
Ο ιδιοκτήτης του, γνωστός από την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο της εστίασης, έκανε μαζί με έναν συνεργάτη του αυτό το νέο επαγγελματικό βήμα, το οποίο κέρδισε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, αναφέρει το evima.gr.
Στα εγκαίνια επικράτησε πραγματικός πανικός, προσθέτει το τοπικό μέσο, καθώς πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής παρευρέθηκαν σε αυτά για να ευχηθούν «καλή αρχή» και να στηρίξουν τον επιχειρηματία σε αυτήν τη καινούργια για τον ίδιο προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών, δε, είναι νέοι σε ηλικία.
Η ατμόσφαιρα θύμιζε πάρτι, με το κέφι και τον ενθουσιασμό να κυριαρχούν, σημειώνει το μέσο, ενώ την παράσταση έκλεψε η τούρτα… φέρετρο.
