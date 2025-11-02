DO’S: Εκμεταλλεύσου ότι όλα εξακολουθούν να κυλάνε ήρεμα. Κατά τον ίδιο τρόπο κι εσύ εξακολούθησε να κρατάς τις αποστάσεις σου, προκειμένου να εντοπίσεις εύκολα ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Ωστόσο απόφυγε να το κάνεις φανερό. Έτσι θα νιώσεις πιο σίγουρος για την παλιά σου επιλογή να τους αφήσεις πίσω.

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να επεξεργαστείς κάποια δεδομένα που αφορούν τη δουλειά, ούτε και να κάνεις τις κατάλληλες επαφές, ώστε να μπορέσεις να μαζέψεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μην κωλώσεις να κάνεις καίριες παρεμβάσεις, όπου χρειαστεί. Μην σοκαριστείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν μέσω συναντήσεων.