Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εκμεταλλεύσου ότι όλα εξακολουθούν να κυλάνε ήρεμα. Κατά τον ίδιο τρόπο κι εσύ εξακολούθησε να κρατάς τις αποστάσεις σου, προκειμένου να εντοπίσεις εύκολα ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Ωστόσο απόφυγε να το κάνεις φανερό. Έτσι θα νιώσεις πιο σίγουρος για την παλιά σου επιλογή να τους αφήσεις πίσω.
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να επεξεργαστείς κάποια δεδομένα που αφορούν τη δουλειά, ούτε και να κάνεις τις κατάλληλες επαφές, ώστε να μπορέσεις να μαζέψεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μην κωλώσεις να κάνεις καίριες παρεμβάσεις, όπου χρειαστεί. Μην σοκαριστείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν μέσω συναντήσεων.
Ταύρος
DO’S: Αφού βλέπεις ότι πλανάται ηρεμία στην ατμόσφαιρα, γιατί δεν συνεχίζεις απρόσκοπτα τις δουλειές σου; Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να αφιερώσεις χρόνο και σε όμορφες συναντήσεις με τους φίλους σου. Μιας και που θέλεις να ανανεωθείς, μπορείς να κάνεις νέες γνωριμίες. Φρόντισε να είναι με άτομα με τα οποία μπορείς να είσαι ο εαυτός σου.
DON’TS: Μην αγχωθείς, αν χρειαστεί να ζητήσεις βοήθεια. Αν όμως απογοητευτείς από την συμπεριφορά των άλλων, τότε μη διστάσεις να ξεκόψεις από αυτούς διακριτικά μεν, για πάντα δε! Μην συσσωρεύεις μέσα σου άλλη πίεση, γιατί δε νομίζω πως είναι κάτι που αντέχεις. Μην κωλώσεις να κάνεις ξεκαθαρίσματα στα επαγγελματικά και στα ερωτικά.
Δίδυμοι
DO’S: Βρες τρόπους να προωθήσεις τα πλάνα σου. Μπορείς να πάρεις λίγο χρόνο, ώστε να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Πάρε αποστάσεις από τα άτομα που όχι μόνο σε πλήγωσαν στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν. Αν έχεις τον Θεό σου! Γίνε όμως πιο συγκεκριμένος ως προς αυτά που θες.
DON’TS: Μη μείνεις πίσω στη δράση ή στην ευρηματικότητά σου. Κι αυτό γιατί ίσως σου ανατεθούν κάποια κομμάτια στη δουλειά, όπου αν τα διεκπεραιώσεις αποτελεσματικά, θα βελτιώσεις την εικόνα σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται να γίνει κάποια νέα επαφή που να ενισχύσει το εισόδημά σου. Μην κωλώσεις να μιλήσεις ξεκάθαρα γι’ αυτά που θέλεις.
Καρκίνος
DO’S: Σαν να έχεις σχηματίσει άποψη για τα πάντα- ακόμα και για όσα δεν σε αφορούν- άρα μήπως να διαλέξεις ποια κρατάς και ποια πετάς; Συζήτησε με τα άτομα που ξέρεις ότι θα σου χαρίσουν τη συμβουλή τους- ακόμα και αν δεν τη ζητήσεις- και θα είναι σωστή. Απόφυγε να δώσεις το ελεύθερο σε κάποια από αυτά τα άτομα να σε χειραγωγήσουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες θα σε κάνουν να νιώσεις ασφαλής, επειδή θα σου προσφέρουν διεξόδους σε κάποια από τα issues που αντιμετωπίζεις το τελευταίο διάστημα. Μην αγνοείς το ένστικτό σου και ειδικά όχι όταν θέλεις να βγάλεις συμπεράσματα. Μην χαωθείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν.
Λέων
DO’S: Βρες τα άτομα εκείνα που πρέπει να απομακρύνεις από τη ζωή σου, γιατί σε επηρεάζουν αρνητικά. Βρες λύσεις, για να μειώσεις το άγχος σου. Οργανώσου σωστά- κυρίως στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις κάποια ανοίγματα, αν θες. Γιατί να μην κλείσεις και κάποια συμφέρουσα συμφωνία; Γίνε δημιουργικός- θα εκτιμηθεί.
DON’TS: Μην επηρεαστείς, ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, από εικασίες που κάνεις ή από βλακείες που ακούς. Στο λέω αυτό γιατί εύκολα μπορεί να επηρεαστείς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς και να χαλάσεις την εικόνα σου άδικα. Μην κάνεις εσύ την αρχή για συζητήσεις, γιατί αυτές ίσως εγείρουν έντονες αντιδράσεις.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες που έχουν χαθεί στη ζωή σου- ειδικά αν αυτές επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Πάρε αποστάσεις από το οτιδήποτε τριγκάρει τις ανασφάλειές σου, προκειμένου να του «κόψεις την φόρα». Να έχεις κατά νου πως αυτή η κίνηση- ματ μπορεί να ενοχλήσει πολλούς, αγνόησέ τους!
DON’TS: Μην ανακατευτείς με όποιον να’ ναι, αλλά μόνο με αυτούς που εμπιστεύεσαι και μπορείς να συνεχίσεις να συνεργάζεσαι, καθώς είναι ανοιχτοί στο να σε ακούσουν ή να σε στηρίξουν. Μην εμπιστευτείς λοιπόν λάθος άτομα! Μη διστάσεις να τσεκάρεις αν οι πράξεις τους συνάδουν με τα λόγια τους, αν όχι… Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Ζυγός
DO’S: Κινήσου δημιουργικά και προσπάθησε να το περάσεις αυτό και στα επαγγελματικά σου. Έχεις ωραίες ιδέες, έχεις και ωραίες απόψεις, άρα εξέφρασέ τες. Ωστόσο κινήσου λίγο πιο οργανωμένα και αποφασιστικά, έτσι; Παράλληλα δείξε το πόσο σίγουρος είσαι για τις επιλογές σου, για να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους γύρω σου.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι τόσο από τις συμπεριφορές των υπολοίπων. Παράλληλα μη δίνεις ούτε τόση βάση στα λεγόμενά τους, γιατί αυτά είναι που θα σου δημιουργήσουν αμφιβολίες. Μην επιμένεις τόσο πολύ στο να δώσεις ένα άρτιο αποτέλεσμα, γιατί αυτό θα σου κοστίσει χρονικά. Μη διστάσεις σήμερα να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα.
Σκορπιός
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα άτομα είτε που σε έχουν πληγώσει, είτε που ενώ περίμενες μια κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά τους- προς το καλό- είδες το ακριβώς αντίθετο. Επαναπροσδιόρισε κάποια πράγματα, καθώς έτσι θα επαναφέρεις το αίσθημα ασφαλείας που έχει χαθεί από τη ζωή σου. Γίνε δραστήριος και άμεσος σε όσα λες.
DON’TS: Μην αγνοείς το χάος που επικρατεί μέσα σου. Μην κωλώσεις να ρωτήσεις για να μάθεις όλα αυτά που θέλεις. Αλλιώς πώς; Ίσως με το να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός; Μην κωλώσεις ούτε να περάσεις λίγο χρόνο με το αμόρε- αν έχεις. Μη διστάσεις να ψάξεις λύσεις για τα οικονομικά σου. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις εκκρεμότητές σου.
Τοξότης
DO’S: Έχεις πολλά να τακτοποιήσεις. Ξεκίνα από το σπίτι σου και μετά προχώρα στο μέσα σου. Αξιοποίησε την ηρεμία που επικρατεί προς όφελός σου. Αναπροσάρμοσε τις κινήσεις σου ή τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς ανάλογα με τις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Κάτσε και σκέψου εάν όντως ασχολείσαι με τα σημαντικά σκηνικά.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια σκηνικά που ίσως συμβούν στην παρέα ή στη δουλειά. Ειδικά εκεί όμως πρέπει να σκεφτείς ξανά κάποια πράγματα. Μη διστάσεις να κλείσεις κάποια κεφάλαια που θα έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και καιρό. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει. Μην πεις «όχι» στην στήριξη των δικών σου ανθρώπων.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες εντάσεις, οι οποίες πρέπει να σε ωθήσουν να βρεις τι είναι αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκόψεις. Ειδικά αν πρόκειται για άτομα που όσο και να τους μιλάς δεν σε ακούν, έτσι; Ωστόσο θα ήθελα να αποφύγεις να προβληματιστείς ακραία από αυτό. Μείνε ήρεμος για να διατηρήσεις τον έλεγχο.
DON’TS: Μην αρνηθείς ούτε τις ευκολίες, ούτε όμως και την στήριξη που λαμβάνεις από τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δρομολογήσεις καλύτερα τις δουλειές σου. Μην αμφισβητείς τις αποφάσεις τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις πάρει παλιότερα. Ωστόσο μην στηριχτείς σε μεγάλα λόγια που όμως θα παραμείνουν μονάχα λόγια.
Υδροχόος
DO’S: Βάλε σε σειρά τα οικονομικά σου. Μάλιστα εκεί ίσως να βρεις κάποιες διεξόδους. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να κάνεις κάποια επαγγελματικά ανοίγματα. Πρόσεξε όμως! Πρέπει να επιλέξεις πόρτες που μπορούν να σε ευνοήσουν άμεσα κι όχι μετά από εκατό χρόνια, έτσι; Γίνε πιο δημιουργικός και πιο ευρηματικός.
DON’TS: Μη γεμίσεις με ανασφάλειες εξαιτίας όσων ακούς. Μην τα θεωρήσεις όμως και κριτική, γιατί μπορεί να έχουν κάποια βάση. Αν όχι, τότε μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα που σου θυμίζουν παρελθοντικά σκηνικά που σε έχουν πονέσει από κακία και μόνο. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να κάνεις τις συζητήσεις που πρέπει- ξέρεις τις δύσκολες.
Ιχθύες
DO’S: Αν υπάρχουν καταστάσεις που έχουν καταντήσει ανυπόφορες, τότε αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να τις κλείσεις και να απομακρυνθείς από αυτές. Εκτόνωσε τη δημιουργικότητά σου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παράλληλα προσπάθησε να οργανώσεις και να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα που καιρό σε μπερδεύουν.
DON’TS: Στο σπίτι ίσως και να υπάρξουν κάποια προβληματάκια. Μην χαωθείς εξαιτίας αυτών. Αντιθέτως μπορείς να ψάξεις να τους βρεις ωφέλιμες λύσεις. Μη διστάσεις λοιπόν να αλλάξεις κάτι ακόμα και πάνω σου, αν κρίνεις πως χρειάζεται. Μην εκνευριστείς από τα διάφορα που θα ακούσεις. Βασικά δεν πρέπει να ασχοληθείς καν με αυτά, τι λες;
- Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
- Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις