magazin
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
Ημερήσια 02 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εκμεταλλεύσου ότι όλα εξακολουθούν να κυλάνε ήρεμα. Κατά τον ίδιο τρόπο κι εσύ εξακολούθησε να κρατάς τις αποστάσεις σου, προκειμένου να εντοπίσεις εύκολα ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Ωστόσο απόφυγε να το κάνεις φανερό. Έτσι θα νιώσεις πιο σίγουρος για την παλιά σου επιλογή να τους αφήσεις πίσω.

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να επεξεργαστείς κάποια δεδομένα που αφορούν τη δουλειά, ούτε και να κάνεις τις κατάλληλες επαφές, ώστε να μπορέσεις να μαζέψεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μην κωλώσεις να κάνεις καίριες παρεμβάσεις, όπου χρειαστεί. Μην σοκαριστείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν μέσω συναντήσεων.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού βλέπεις ότι πλανάται ηρεμία στην ατμόσφαιρα, γιατί δεν συνεχίζεις απρόσκοπτα τις δουλειές σου; Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να αφιερώσεις χρόνο και σε όμορφες συναντήσεις με τους φίλους σου. Μιας και που θέλεις να ανανεωθείς, μπορείς να κάνεις νέες γνωριμίες. Φρόντισε να είναι με άτομα με τα οποία μπορείς να είσαι ο εαυτός σου.

DON’TS: Μην αγχωθείς, αν χρειαστεί να ζητήσεις βοήθεια. Αν όμως απογοητευτείς από την συμπεριφορά των άλλων, τότε μη διστάσεις να ξεκόψεις από αυτούς διακριτικά μεν, για πάντα δε! Μην συσσωρεύεις μέσα σου άλλη πίεση, γιατί δε νομίζω πως είναι κάτι που αντέχεις. Μην κωλώσεις να κάνεις ξεκαθαρίσματα στα επαγγελματικά και στα ερωτικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βρες τρόπους να προωθήσεις τα πλάνα σου. Μπορείς να πάρεις λίγο χρόνο, ώστε να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Πάρε αποστάσεις από τα άτομα που όχι μόνο σε πλήγωσαν στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν. Αν έχεις τον Θεό σου! Γίνε όμως πιο συγκεκριμένος ως προς αυτά που θες.

DON’TS: Μη μείνεις πίσω στη δράση ή στην ευρηματικότητά σου. Κι αυτό γιατί ίσως σου ανατεθούν κάποια κομμάτια στη δουλειά, όπου αν τα διεκπεραιώσεις αποτελεσματικά, θα βελτιώσεις την εικόνα σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται να γίνει κάποια νέα επαφή που να ενισχύσει το εισόδημά σου. Μην κωλώσεις να μιλήσεις ξεκάθαρα γι’ αυτά που θέλεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σαν να έχεις σχηματίσει άποψη για τα πάντα- ακόμα και για όσα δεν σε αφορούν- άρα μήπως να διαλέξεις ποια κρατάς και ποια πετάς; Συζήτησε με τα άτομα που ξέρεις ότι θα σου χαρίσουν τη συμβουλή τους- ακόμα και αν δεν τη ζητήσεις- και θα είναι σωστή. Απόφυγε να δώσεις το ελεύθερο σε κάποια από αυτά τα άτομα να σε χειραγωγήσουν.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες θα σε κάνουν να νιώσεις ασφαλής, επειδή θα σου προσφέρουν διεξόδους σε κάποια από τα issues που αντιμετωπίζεις το τελευταίο διάστημα. Μην αγνοείς το ένστικτό σου και ειδικά όχι όταν θέλεις να βγάλεις συμπεράσματα. Μην χαωθείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν.

Λέων

Λέων

DO’S: Βρες τα άτομα εκείνα που πρέπει να απομακρύνεις από τη ζωή σου, γιατί σε επηρεάζουν αρνητικά. Βρες λύσεις, για να μειώσεις το άγχος σου. Οργανώσου σωστά- κυρίως στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις κάποια ανοίγματα, αν θες. Γιατί να μην κλείσεις και κάποια συμφέρουσα συμφωνία; Γίνε δημιουργικός- θα εκτιμηθεί.

DON’TS: Μην επηρεαστείς, ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, από εικασίες που κάνεις ή από βλακείες που ακούς. Στο λέω αυτό γιατί εύκολα μπορεί να επηρεαστείς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς και να χαλάσεις την εικόνα σου άδικα. Μην κάνεις εσύ την αρχή για συζητήσεις, γιατί αυτές ίσως εγείρουν έντονες αντιδράσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες που έχουν χαθεί στη ζωή σου- ειδικά αν αυτές επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Πάρε αποστάσεις από το οτιδήποτε τριγκάρει τις ανασφάλειές σου, προκειμένου να του «κόψεις την φόρα». Να έχεις κατά νου πως αυτή η κίνηση- ματ μπορεί να ενοχλήσει πολλούς, αγνόησέ τους!

DON’TS: Μην ανακατευτείς με όποιον να’ ναι, αλλά μόνο με αυτούς που εμπιστεύεσαι και μπορείς να συνεχίσεις να συνεργάζεσαι, καθώς είναι ανοιχτοί στο να σε ακούσουν ή να σε στηρίξουν. Μην εμπιστευτείς λοιπόν λάθος άτομα! Μη διστάσεις να τσεκάρεις αν οι πράξεις τους συνάδουν με τα λόγια τους, αν όχι… Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κινήσου δημιουργικά και προσπάθησε να το περάσεις αυτό και στα επαγγελματικά σου. Έχεις ωραίες ιδέες, έχεις και ωραίες απόψεις, άρα εξέφρασέ τες. Ωστόσο κινήσου λίγο πιο οργανωμένα και αποφασιστικά, έτσι; Παράλληλα δείξε το πόσο σίγουρος είσαι για τις επιλογές σου, για να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους γύρω σου.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι τόσο από τις συμπεριφορές των υπολοίπων. Παράλληλα μη δίνεις ούτε τόση βάση στα λεγόμενά τους, γιατί αυτά είναι που θα σου δημιουργήσουν αμφιβολίες. Μην επιμένεις τόσο πολύ στο να δώσεις ένα άρτιο αποτέλεσμα, γιατί αυτό θα σου κοστίσει χρονικά. Μη διστάσεις σήμερα να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα άτομα είτε που σε έχουν πληγώσει, είτε που ενώ περίμενες μια κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά τους- προς το καλό- είδες το ακριβώς αντίθετο. Επαναπροσδιόρισε κάποια πράγματα, καθώς έτσι θα επαναφέρεις το αίσθημα ασφαλείας που έχει χαθεί από τη ζωή σου. Γίνε δραστήριος και άμεσος σε όσα λες.

DON’TS: Μην αγνοείς το χάος που επικρατεί μέσα σου. Μην κωλώσεις να ρωτήσεις για να μάθεις όλα αυτά που θέλεις. Αλλιώς πώς; Ίσως με το να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός; Μην κωλώσεις ούτε να περάσεις λίγο χρόνο με το αμόρε- αν έχεις. Μη διστάσεις να ψάξεις λύσεις για τα οικονομικά σου. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις εκκρεμότητές σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις πολλά να τακτοποιήσεις. Ξεκίνα από το σπίτι σου και μετά προχώρα στο μέσα σου. Αξιοποίησε την ηρεμία που επικρατεί προς όφελός σου. Αναπροσάρμοσε τις κινήσεις σου ή τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς ανάλογα με τις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Κάτσε και σκέψου εάν όντως ασχολείσαι με τα σημαντικά σκηνικά.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια σκηνικά που ίσως συμβούν στην παρέα ή στη δουλειά. Ειδικά εκεί όμως πρέπει να σκεφτείς ξανά κάποια πράγματα. Μη διστάσεις να κλείσεις κάποια κεφάλαια που θα έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και καιρό. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει. Μην πεις «όχι» στην στήριξη των δικών σου ανθρώπων.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες εντάσεις, οι οποίες πρέπει να σε ωθήσουν να βρεις τι είναι αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκόψεις. Ειδικά αν πρόκειται για άτομα που όσο και να τους μιλάς δεν σε ακούν, έτσι; Ωστόσο θα ήθελα να αποφύγεις να προβληματιστείς ακραία από αυτό. Μείνε ήρεμος για να διατηρήσεις τον έλεγχο.

DON’TS: Μην αρνηθείς ούτε τις ευκολίες, ούτε όμως και την στήριξη που λαμβάνεις από τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δρομολογήσεις καλύτερα τις δουλειές σου. Μην αμφισβητείς τις αποφάσεις τις οποίες εσύ ο ίδιος έχεις πάρει παλιότερα. Ωστόσο μην στηριχτείς σε μεγάλα λόγια που όμως θα παραμείνουν μονάχα λόγια.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Βάλε σε σειρά τα οικονομικά σου. Μάλιστα εκεί ίσως να βρεις κάποιες διεξόδους. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να κάνεις κάποια επαγγελματικά ανοίγματα. Πρόσεξε όμως! Πρέπει να επιλέξεις πόρτες που μπορούν να σε ευνοήσουν άμεσα κι όχι μετά από εκατό χρόνια, έτσι; Γίνε πιο δημιουργικός και πιο ευρηματικός.

DON’TS: Μη γεμίσεις με ανασφάλειες εξαιτίας όσων ακούς. Μην τα θεωρήσεις όμως και κριτική, γιατί μπορεί να έχουν κάποια βάση. Αν όχι, τότε μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα που σου θυμίζουν παρελθοντικά σκηνικά που σε έχουν πονέσει από κακία και μόνο. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να κάνεις τις συζητήσεις που πρέπει- ξέρεις τις δύσκολες.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν υπάρχουν καταστάσεις που έχουν καταντήσει ανυπόφορες, τότε αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να τις κλείσεις και να απομακρυνθείς από αυτές. Εκτόνωσε τη δημιουργικότητά σου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παράλληλα προσπάθησε να οργανώσεις και να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα που καιρό σε μπερδεύουν.

DON’TS: Στο σπίτι ίσως και να υπάρξουν κάποια προβληματάκια. Μην χαωθείς εξαιτίας αυτών. Αντιθέτως μπορείς να ψάξεις να τους βρεις ωφέλιμες λύσεις. Μη διστάσεις λοιπόν να αλλάξεις κάτι ακόμα και πάνω σου, αν κρίνεις πως χρειάζεται. Μην εκνευριστείς από τα διάφορα που θα ακούσεις. Βασικά δεν πρέπει να ασχοληθείς καν με αυτά, τι λες;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
«Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι»: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε Τζάκι Κένεντι για το Halloween και τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά
«Ήταν δήλωση» 01.11.25

«Η τραγωδία δεν είναι κοστούμι»: Η Τζούλια Φοξ ντύθηκε Τζάκι Κένεντι για το Halloween και τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά

Η Τζούλια Φοξ προκάλεσε σάλο στο Halloween εμφανιζόμενη ως «αιματοβαμμένη» Τζάκι Κένεντι, με ροζ ταγέρ γεμάτο ψεύτικο αίμα. Η ηθοποιός μιλά για «δήλωση» και όχι για κοστούμι, ενώ τα social media «δικάζουν»

Σύνταξη
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»
Ποιος δεν χειροκρότησε 01.11.25

«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»

«Αν έχεις χρήματα, χρησιμοποίησέ τα για κάτι καλό. Ίσως δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», είπε μεταξύ άλλων η Μπίλι Άιλις απευθυνόμενη στους Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, Χέιλι Μπίμπερ μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Go Fun 31.10.25

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» – Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα
Βαθμός δυσκολίας 31.10.25

«Ο Τομ Κρουζ ήταν δυσαρεστημένος» - Ένας μεθυσμένος Κόλιν Φάρελ στο Minority Report και οι 46 λήψεις για μια ατάκα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε ότι οι ενθουσιώδεις εορτασμοί των γενεθλίων του προκάλεσαν προβλήματα στο πλατό της ταινίας του Σπίλμπεργκ, Minority Report, το 2002.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31.10.25

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει
Viral 31.10.25

Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει

Και από το πουθενά, η επιχειρηματίας και Influencer Κιμ Καρντάσιαν πήρε θέση στο θέμα «τελικά, έχει πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι;». Οι συνωμοσιολόγοι μόνο που δεν έκαναν πάρτι και η NASA, μάλλον δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 00:45

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο