Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους – Η πρακτική της «συσσώρευσης εργατικού δυναμικού»

Οι εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τερματίσει το πάγωμα των απολύσεων. Aγωνίστηκαν για χρόνια μετά την πανδημία για να ανακτήσουν το εργατικό δυναμικό τους, μαθαίνοντας ένα απλό μάθημα στην πορεία: Κρατήστε τους εργαζόμενους που έχετε, γιατί αν τους χάσετε θα δυσκολευτείτε να τους ξαναπάρετε.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν είναι πλέον τόσο «σφιχτή» τους τελευταίους μήνες, σηματοδοτώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τις εταιρείες ώστε να ξεκινήσουν τον εξορθολογισμό του εργατικού δυναμικού τους, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal (WSJ).

Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των Amazon.com, UPS, Target και Meta Platforms, οι οποίες έχουν ανακοινώσει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για μια μετατόπιση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στις ΗΠΑ. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ έχουν γίνει ολοένα και πιο απρόθυμες να προσλάβουν νέους υπαλλήλους, ειδικά καθώς η πιο πρόσφατη αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση των δασμών δυσκόλεψε τον προγραμματισμό. Αλλά διστάζουν επίσης να μειώσουν τους υπαλλήλους που ήδη έχουν, ένα παράδειγμα αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «συσσώρευση εργατικού δυναμικού».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα περιβάλλον με χαμηλό ποσοστό προσλήψεων και απολύσεων, στο οποίο οι πρόσφατοι απόφοιτοι και άλλοι που προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά οι εργαζόμενοι που ήδη απασχολούνται παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητοι.

Τώρα η κατάσταση μοιάζει λίγο περισσότερο με τη δεκαετία του 1990, όταν πολλές μεγάλες εταιρείες επικεντρώνονταν στην απομάκρυνση εργαζομένων που θεωρούσαν ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητοι, σύμφωνα με τον Joseph Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγο της RSM. Τότε, «επιβραβεύαμε τις εταιρείες που απολύουν εργαζομένους», είπε.

Οι βασικοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ των απολύσεων

Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν την αυξανόμενη άνεση των εταιρειών με τις απολύσεις, συμπεριλαμβανομένου του κλίματος αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλοι καταλήγουν στο τελικό αποτέλεσμα. Το εργατικό κόστος είναι σημαντικό και η μείωσή του είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν την επείγουσα ανάγκη, ειδικά για τις εταιρείες που εξετάζουν εάν και πώς θα μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος που πληρώνουν για τα αγαθά στους καταναλωτές.

Ορισμένες εταιρείες αύξησαν επίσης το προσωπικό τους, καθώς προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε από την πανδημία, και τώρα μπορεί να αισθάνονται ότι είναι υπερβολικά διογκωμένες σε εργαζόμενους. Η Amazon είχε περίπου 800.000 υπαλλήλους στο τέλος του 2019 και περίπου 1,5 εκατομμύρια στο τέλος του περασμένου έτους.

Σε πρόσφατο υπόμνημα προς το προσωπικό, στο οποίο εξηγούσε το σχέδιο της Target να περικόψει 1.800 εταιρικούς ρόλους , ο εισερχόμενος διευθύνων σύμβουλος, Michael Fiddelke, δήλωσε: «Τα πολλά επίπεδα εργασίας και η επικάλυψη εργασίας έχουν επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων, καθιστώντας πιο δύσκολη την υλοποίηση ιδεών».

Πιθανότατα βοηθάει επίσης το γεγονός ότι οι επενδυτές φαίνεται να καλωσορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας. Η μετοχή της Target σημείωσε άνοδο την ημέρα που ανακοίνωσε τις απολύσεις. Όταν η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απολύει 14.000 εργαζόμενους , με περισσότερες να αναμένονται στο εγγύς μέλλον να απομακρυνθούν, η μετοχή της σημείωσε άνοδο 1%. Όταν η UPS αποκάλυψε ότι είχε περικόψει 48.000 θέσεις διαχείρισης και λειτουργίας όταν ανακοίνωσε τα κέρδη της την Τρίτη, η Wall Street επικεντρώθηκε στα ισχυρά αποτελέσματά της και η μετοχή της σημείωσε άνοδο 8%.

Ούτε οι εταιρείες βρίσκονται πλέον σε ένα περιβάλλον όπου η επαναπρόσληψη εργαζομένων θα ήταν κάτι δύσκολο όπως την περίοδο της επανεκκίνησης της οικονομίας από την κρίση της Covid. Τότε, οι εργαζόμενοι μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να επιλέξουν μεταξύ ανταγωνιστικών προσφορών για εργασία.

Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών του 3,4% τον Απρίλιο του 2023, ήταν 4,3% τον Αύγουστο. Πολλοί Αμερικανοί λειτουργούν με την υπόθεση ότι η εικόνα της απασχόλησης θα επιδεινωθεί: το 64% των καταναλωτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν τον Οκτώβριο δήλωσαν ότι αναμένουν υψηλότερη ανεργία τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 32% τον Οκτώβριο του 2024.

Kίνδυνος για την ευρύτερη οικονομία

Σε ένα περιβάλλον όπου η αύξηση της απασχόλησης είναι ήδη χαμηλή , οποιαδήποτε αύξηση των απολύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία στην έναρξη της κατάργησης θέσεων εργασίας. Τον Αύγουστο – τον τελευταίο μήνα των διαθέσιμων στοιχείων πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης που καθυστέρησε τις οικονομικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας – οι ΗΠΑ πρόσθεσαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας.

Δεν είναι σαφές εάν η πρόσφατη σειρά ανακοινώσεων απολύσεων προμηνύει κάμψη στην αγορά εργασίας, δήλωσε στη WSJ ο Τζεντ Κόλκο, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson. Μπορεί αυτοί οι αριθμοί απολύσεων να είναι εντυπωσιακοί, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα ωστόσο τι συμβαίνει σε ένα εργατικό δυναμικό άνω των 170 εκατομμυρίων ανθρώπων, είπε.

«Χρειάζεστε μια συνολική εικόνα και αυτή η συνολική εικόνα προέρχεται από δεδομένα που δεν δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια του shutdown», είπε ο Κόλκο.

Για τις εταιρείες, ο ενθουσιασμός για την πιθανότητα αυτοματοποίησης περισσότερης εργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει επίσης ρόλο. Το τελευταίο «μπεζ βιβλίο» που εκδίδει 8 φορές ετησίως ης Federal Reserve και συγκεντρώνει οικονομικές ιστορίες από τις 12 περιφερειακές τράπεζες της Fed, ανέφερε ότι περισσότεροι εργοδότες μείωναν τον αριθμό των εργαζομένων μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης «με τις επαφές να επικαλούνται ασθενέστερη ζήτηση, αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης».

Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει τη ζήτηση για ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως η ανάπτυξη λογισμικού , ο βαθμός στον οποίο αυτοματοποιεί γενικότερα τις εργασίες είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, επισημαίνει ο Κόλκο.

Αλλά ακόμα κι αν δεν έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν ευρέως την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πεποίθηση ότι κάποια μέρα θα το κάνουν θα μπορούσε να αυξήσει την άνεση ορισμένων εργοδοτών όσον αφορά την εγκατάλειψη της τάσης αύξησης του εργατικού δυναμικού τους. Εταιρείες όπως η Walmart, η Ford Motor, η JPMorgan Chase και η Amazon έχουν δηλώσει ότι αναμένουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα τους επιτρέψει να καταργήσουν θέσεις εργασίας.

«Η συσσώρευση εργατικού δυναμικού ήταν ιδιαίτερα έντονη σε θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές, όπου οι εργαζόμενοι είναι πιο δύσκολο να βρεθούν και επομένως πιο δαπανηροί να χαθούν», είπε. «Αυτοί τείνουν να είναι οι τεχνολογικοί κλάδοι και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, και αυτοί συμπίπτουν με ορισμένους από τους κλάδους που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

