02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους – Η πρακτική της «συσσώρευσης εργατικού δυναμικού»
Διεθνής Οικονομία 02 Νοεμβρίου 2025 | 19:54

Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους – Η πρακτική της «συσσώρευσης εργατικού δυναμικού»

Οι βασικοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ των απολύσεων - Kίνδυνος για την ευρύτερη οικονομία

Spotlight

Οι εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τερματίσει το πάγωμα των απολύσεων. Aγωνίστηκαν για χρόνια μετά την πανδημία για να ανακτήσουν το εργατικό δυναμικό τους, μαθαίνοντας ένα απλό μάθημα στην πορεία: Κρατήστε τους εργαζόμενους που έχετε, γιατί αν τους χάσετε θα δυσκολευτείτε να τους ξαναπάρετε.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν είναι πλέον τόσο «σφιχτή» τους τελευταίους μήνες, σηματοδοτώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τις εταιρείες ώστε να ξεκινήσουν τον εξορθολογισμό του εργατικού δυναμικού τους, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal (WSJ).

Πολλές εταιρείες έχουν ανακοινώσει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις ανάμεσά τους οι Amazon.com, UPS, Target και Meta Platforms

Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των Amazon.com, UPS, Target και Meta Platforms, οι οποίες έχουν ανακοινώσει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για μια μετατόπιση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στις ΗΠΑ. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ έχουν γίνει ολοένα και πιο απρόθυμες να προσλάβουν νέους υπαλλήλους, ειδικά καθώς η πιο πρόσφατη αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση των δασμών δυσκόλεψε τον προγραμματισμό. Αλλά διστάζουν επίσης να μειώσουν τους υπαλλήλους που ήδη έχουν, ένα παράδειγμα αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «συσσώρευση εργατικού δυναμικού».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα περιβάλλον με χαμηλό ποσοστό προσλήψεων και απολύσεων, στο οποίο οι πρόσφατοι απόφοιτοι και άλλοι που προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντιμετώπισαν δυσκολίες, αλλά οι εργαζόμενοι που ήδη απασχολούνται παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητοι.

Τώρα η κατάσταση μοιάζει λίγο περισσότερο με τη δεκαετία του 1990, όταν πολλές μεγάλες εταιρείες επικεντρώνονταν στην απομάκρυνση εργαζομένων που θεωρούσαν ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητοι, σύμφωνα με τον Joseph Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγο της RSM. Τότε, «επιβραβεύαμε τις εταιρείες που απολύουν εργαζομένους», είπε.

Οι βασικοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ των απολύσεων

Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν την αυξανόμενη άνεση των εταιρειών με τις απολύσεις, συμπεριλαμβανομένου του κλίματος αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όλοι καταλήγουν στο τελικό αποτέλεσμα. Το εργατικό κόστος είναι σημαντικό και η μείωσή του είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν την επείγουσα ανάγκη, ειδικά για τις εταιρείες που εξετάζουν εάν και πώς θα μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος που πληρώνουν για τα αγαθά στους καταναλωτές.

Ορισμένες εταιρείες αύξησαν επίσης το προσωπικό τους, καθώς προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε από την πανδημία, και τώρα μπορεί να αισθάνονται ότι είναι υπερβολικά διογκωμένες σε εργαζόμενους. Η Amazon είχε περίπου 800.000 υπαλλήλους στο τέλος του 2019 και περίπου 1,5 εκατομμύρια στο τέλος του περασμένου έτους.

Σε πρόσφατο υπόμνημα προς το προσωπικό, στο οποίο εξηγούσε το σχέδιο της Target να περικόψει 1.800 εταιρικούς ρόλους , ο εισερχόμενος διευθύνων σύμβουλος, Michael Fiddelke, δήλωσε: «Τα πολλά επίπεδα εργασίας και η επικάλυψη εργασίας έχουν επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων, καθιστώντας πιο δύσκολη την υλοποίηση ιδεών».

Πιθανότατα βοηθάει επίσης το γεγονός ότι οι επενδυτές φαίνεται να καλωσορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας. Η μετοχή της Target σημείωσε άνοδο την ημέρα που ανακοίνωσε τις απολύσεις. Όταν η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απολύει 14.000 εργαζόμενους , με περισσότερες να αναμένονται στο εγγύς μέλλον να απομακρυνθούν, η μετοχή της σημείωσε άνοδο 1%. Όταν η UPS αποκάλυψε ότι είχε περικόψει 48.000 θέσεις διαχείρισης και λειτουργίας όταν ανακοίνωσε τα κέρδη της την Τρίτη, η Wall Street επικεντρώθηκε στα ισχυρά αποτελέσματά της και η μετοχή της σημείωσε άνοδο 8%.

Ούτε οι εταιρείες βρίσκονται πλέον σε ένα περιβάλλον όπου η επαναπρόσληψη εργαζομένων θα ήταν κάτι δύσκολο όπως την περίοδο της επανεκκίνησης της οικονομίας από την κρίση της Covid. Τότε, οι εργαζόμενοι μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να επιλέξουν μεταξύ ανταγωνιστικών προσφορών για εργασία.

Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών του 3,4% τον Απρίλιο του 2023, ήταν 4,3% τον Αύγουστο. Πολλοί Αμερικανοί λειτουργούν με την υπόθεση ότι η εικόνα της απασχόλησης θα επιδεινωθεί: το 64% των καταναλωτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν τον Οκτώβριο δήλωσαν ότι αναμένουν υψηλότερη ανεργία τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 32% τον Οκτώβριο του 2024.

Kίνδυνος για την ευρύτερη οικονομία

Σε ένα περιβάλλον όπου η αύξηση της απασχόλησης είναι ήδη χαμηλή , οποιαδήποτε αύξηση των απολύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία στην έναρξη της κατάργησης θέσεων εργασίας. Τον Αύγουστο – τον τελευταίο μήνα των διαθέσιμων στοιχείων πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης που καθυστέρησε τις οικονομικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας – οι ΗΠΑ πρόσθεσαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας.

Δεν είναι σαφές εάν η πρόσφατη σειρά ανακοινώσεων απολύσεων προμηνύει κάμψη στην αγορά εργασίας, δήλωσε στη WSJ ο Τζεντ Κόλκο, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson. Μπορεί αυτοί οι αριθμοί απολύσεων να είναι εντυπωσιακοί, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα ωστόσο τι συμβαίνει σε ένα εργατικό δυναμικό άνω των 170 εκατομμυρίων ανθρώπων, είπε.

«Χρειάζεστε μια συνολική εικόνα και αυτή η συνολική εικόνα προέρχεται από δεδομένα που δεν δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια του shutdown», είπε ο Κόλκο.

Για τις εταιρείες, ο ενθουσιασμός για την πιθανότητα αυτοματοποίησης περισσότερης εργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει επίσης ρόλο. Το τελευταίο «μπεζ βιβλίο» που εκδίδει 8 φορές ετησίως ης Federal Reserve και συγκεντρώνει οικονομικές ιστορίες από τις 12 περιφερειακές τράπεζες της Fed, ανέφερε ότι περισσότεροι εργοδότες μείωναν τον αριθμό των εργαζομένων μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης «με τις επαφές να επικαλούνται ασθενέστερη ζήτηση, αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης».

Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει τη ζήτηση για ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως η ανάπτυξη λογισμικού , ο βαθμός στον οποίο αυτοματοποιεί γενικότερα τις εργασίες είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, επισημαίνει ο Κόλκο.

Αλλά ακόμα κι αν δεν έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν ευρέως την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πεποίθηση ότι κάποια μέρα θα το κάνουν θα μπορούσε να αυξήσει την άνεση ορισμένων εργοδοτών όσον αφορά την εγκατάλειψη της τάσης αύξησης του εργατικού δυναμικού τους. Εταιρείες όπως η Walmart, η Ford Motor, η JPMorgan Chase και η Amazon έχουν δηλώσει ότι αναμένουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα τους επιτρέψει να καταργήσουν θέσεις εργασίας.

«Η συσσώρευση εργατικού δυναμικού ήταν ιδιαίτερα έντονη σε θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές, όπου οι εργαζόμενοι είναι πιο δύσκολο να βρεθούν και επομένως πιο δαπανηροί να χαθούν», είπε. «Αυτοί τείνουν να είναι οι τεχνολογικοί κλάδοι και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, και αυτοί συμπίπτουν με ορισμένους από τους κλάδους που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Πηγή: ot.gr

World
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25

Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύνταξη
Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης
«Υπέροχος άνθρωπος» 02.11.25
«Υπέροχος άνθρωπος» 02.11.25

Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος», λέει η φίλη της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ποδόσφαιρο 02.11.25
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ανακοίνωση των «ρεντς» και στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
Τέμπη 02.11.25
Τέμπη 02.11.25

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε διάψευση των ισχυρισμών περί δημιουργίας κόμματος - Κάνει λόγο για fake news «τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του»

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους [βίντεο]
«Σκοτώστε με» 02.11.25
«Σκοτώστε με» 02.11.25

Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ένας από τους 11 ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Σύνταξη
Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά
ΣΥΡΙΖΑ 02.11.25
ΣΥΡΙΖΑ 02.11.25

Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά

Η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες», υπογράμμισε από τη Βιέννη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
