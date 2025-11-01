newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 23:00

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Λίγο πριν από τις γενικές εκλογές στην Ολλανδία και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση στους ψηφοφόρους. Τους είπε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με την παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (AP), δεν μπορείτε να βασιστείτε στα chatbots για να αποφασίσετε ποιο κόμμα ή υποψήφιος ταιριάζει καλύτερα στις απόψεις σας. Τόνισε ότι τα εργαλεία που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι αναξιόπιστα και επιρρεπή σε προκατάληψη.

Η τεχνητή νοημοσύνη έδειχνε προς τα κόμματα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσουν ψήφους

Η Αρχή έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, έπειτα από σχετική μελέτη.

Τροφοδότησε τέσσερα γνωστά και δημοφιλή chatbots, τα ChatGPT, Gemini, Grok και Le Chat, με 200 τυπικά προφίλ ψήφου ανά πολιτικό κόμμα που δραστηριοποιείται αυτήν τη στιγμή στο ολλανδικό κοινοβούλιο. Και τους ζήτησε να δώσουν συμβουλές ψήφου με βάση αυτά τα προφίλ.

Αυτό που διαπίστωσε ήταν ότι τα chatbots συνιστούσαν σταθερά ένα από τα δύο κόμματα στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος. Ανεξάρτητα από τις εντολές ή τις ερωτήσεις του χρήστη. Στο 56% των περιπτώσεων, έστρεφαν τους χρήστες προς τα δύο κόμματα που προβλέπεται να κερδίσουν τις περισσότερες έδρες στις ολλανδικές εκλογές: το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του ακροδεξιού Χερτ Βίλντερς και το Πράσινο Αριστερό-Εργατικό Κόμμα (GL/PvdA) του Φρανς Τίμερμανς.

Μηχανές στατιστικής ανάλυσης

Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έκανε υπεραπλούστευση του ολλανδικού πολιτικού τοπίου. Έτσι, «ένα κόμμα στα αριστερά απορροφούσε όλες τις ψήφους σε εκείνη την γωνία του πολιτικού φάσματος, και αντίστοιχα ένα κόμμα στα δεξιά», εξήγησε ο διευθυντής της Αρχής, Γιουστ φαν ντερ Μπιρτ. Παράλληλα, οι απόψεις του πολιτικού κέντρου υποεκπροσωπούνταν. Επίσης, μικρότερα κόμματα, όπως το Κίνημα Αγροτών-Πολιτών (BBB) ​​και η Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA), σχεδόν ποτέ δεν προτάθηκαν στους χρήστες. Ούτε όταν εκείνοι εισήγαγαν πληροφορίες που ταίριαζαν άμεσα με τις απόψεις των κομμάτων.

Χάγη, ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη / REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Ένα τρίτο κόμμα, το δεξιό JA21, προτάθηκε εντυπωσιακά πολλές φορές, παρά το γεγονός ότι είναι ένα σχετικά νέο και έχει συγκριτικά λιγότερο εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στο Euronews, ο Γιουστ φαν ντερ Μπιρτ επισήμανε ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα «είναι βασικά στατιστικές μηχανές που προβλέπουν λέξεις που λείπουν σε μια φράση ή σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα».

Δηλαδή, αν οι πολιτικές απόψεις κάποιου τον τοποθετούν προς το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος, η τεχνητή νοημοσύνη του δίνει μια «ασφαλή ασφαλής επιλογή», ​​είπε. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να μην διακρίνει μεταξύ κομμάτων που είναι αρκετά κοντά το ένα στο άλλο ή που μπορεί να έχουν αρκετά συγκρίσιμες απόψεις για τα περισσότερα ζητήματα, αλλά όχι για όλα», εξήγησε.

Συστήματα υψηλού κινδύνου

Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη ορίζει τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ως «υψηλού κινδύνου». Και τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την υγεία ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, παραμένουν νόμιμα επειδή κρίνεται ότι τα κοινωνικοοικονομικά τους οφέλη υπερτερούν των κινδύνων τους.

Ακριβώς το γεγονός ότι τα chatbot παρέχουν συμβουλές για την ψηφοφορία θα μπορούσε να σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως «συστήματα υψηλού κινδύνου» βάσει ενός νέου συνόλου κανόνων που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2026 βάσει του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ.

Και η απειλή τα chatbot να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους με βάση προκατειλημμένες πληροφορίες εντείνεται από την έλλειψη ρύθμισης. Ρύθμιση υπάρχει για παράδειγμα όταν πρόκειται για ερωτήσεις σχετικά με την ψυχική υγεία ή βοηθήματα για τη δημιουργία αυτοσχέδιων όπλων. «Σε όλα αυτά τα σενάρια, ένα chatbot δηλώνει σαφώς, λυπάμαι, δεν μας επιτρέπεται να σας βοηθήσουμε με αυτό. Και πιστεύουμε ότι ο ίδιος μηχανισμός θα πρέπει να ισχύει όταν πρόκειται για συμβουλές για την ψηφοφορία», λέει ο Γιουστ φαν ντερ Μπιρτ.

Τι γίνεται με τα διαδικτυακά εργαλεία

Η Ολλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκτιμά ότι, αν κάποιος έχει πράγματι ανάγκη για βοήθεια, όταν πρέπει να αποφασίσει τι να ψηφίσει, έχει άλλες επιλογές από την τεχνητή νοημοσύνη.

Υπάρχουν, σε όλες τις χώρες, καθιερωμένα διαδικτυακά εργαλεία συμβουλών για την ψηφοφορία. Αυτά τα εργαλεία ζητούν από τους ψηφοφόρους να απαντήσουν σε μια σειρά 30 ερωτήσεων για να προσδιορίσουν με ποιο πολιτικό κόμμα ευθυγραμμίζονται περισσότερο.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτά τα εργαλεία είναι λιγότερο πιθανό να παρέχουν αμερόληπτα αποτελέσματα σε σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούν γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, οι μέθοδοι τους είναι διαφανείς.

«Ένα θεμελιώδες πρόβλημα με τα chatbots είναι ότι ο τρόπος που λειτουργούν είναι αδιαφανής», επισημαίνει ο Γιουστ φαν ντερ Μπιρτ. «Ούτε εμείς, ούτε το κοινό, ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούν να καταλάβουν γιατί ακριβώς παράγουν μια συγκεκριμένη απάντηση», λέει.

Αντίθετα, σα εργαλεία ψηφοφορίας είναι «διαφανή στον τρόπο που λειτουργούν, στον τρόπο που έχουν ρυθμιστεί και στον τρόπο που καταλήγουν στις απαντήσεις τους».

Και στο μέλλον, τι θα γίνει;

Ομάδες ανάπτυξης προγραμμάτων με τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζουν ότι έχουν βρει τη λύση και στο ζήτημα της διαφάνειας και του ελέγχου.

Παράδειγμα, ο Μισέλ Σιμφ, που λάνσαρε το bot Wahl.Chat πριν από τις εκλογές στη Γερμανία τον Φεβρουάριο. Αυτό ενσωματώνει μια σειρά πηγών, συμπεριλαμβανομένων των κομματικών προγραμμάτων, επιτρέποντας στους ψηφοφόρους να θέσουν ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, «τι πιστεύει αυτό το κόμμα για την κλιματική αλλαγή;».

Και ενσωμάτωσε επίσης ένα στοιχείο ελέγχου γεγονότων στο bot της. Επιτρέπει στους χρήστες να επαληθεύουν μια δήλωση προγράμματος κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ο Σιμφ παραδέχεται πάντως ότι μπορεί το chatbot αυτό να είναι λιγότερο προκατειλημμένο, αλλά «εξακολουθεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι τελικά πιθανολογική».

«Ενημερωθείτε!»

Από την πλευρά της η Ναόμι Καμούν, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Tilburg, βοηθά στην ανάπτυξη ενός ελεγχόμενου chatbot που μπορεί να εξηγήσει δηλώσεις και σύνθετους όρους σχετικά με τις ολλανδικές εκλογές στους χρήστες του.

Επισημαίνει ότι «υπάρχουν περισσότερα που μπορούν να αποκομίσουν οι άνθρωποι από τα εργαλεία συμβουλών ψήφου τους εάν έχουν επίσης ένα εργαλείο που τους βοηθά να λαμβάνουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα».

«Τα εργαλεία ψηφοφορίας είναι ένα σημείο εκκίνησης. Παρακολουθήστε τις ειδήσεις, μιλήστε με ανθρώπους, διαβάστε τι έχουν να πουν τα κόμματα», πρόσθεσε. «Δεν είναι κακό που οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να ενημερωθούν για την πολιτική».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»
Δυτική Όχθη 01.11.25

ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»

Η UNRWA αναφέρει ότι ο Οκτώβριος «είναι σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας» από τότε που άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων στην Δυτική Όχθη το 2013

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή
Γυναίκα, ζωή, ελευθερία 01.11.25

«Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή

Παρά την βίαιη καταστολή, οι γυναίκες του Ιράν έχουν βρει τον τρόπο να παλεύουν για το μέλλον μέσα από καθημερινές πράξεις αντίστασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Ένα χρόνο μετά 01.11.25

Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ

Με λεωφορεία, ΙΧ, αλλά και με τα πόδια, πολλές χιλιάδες Σέρβοι πήγαν στο Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών του σιδηροδρομικού σταθμού. Πρώτη φορά, ο πρόεδρος Βούτσιτς ζήτησε «συγγνώμη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο