Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31 Οκτωβρίου 2025 | 21:55

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Αρνητική πρωτιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς αν και βρισκόμαστε στο πρώτο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, από τους πάγκους των δύο μεγάλων κατηγοριών (Super League και Super League 2) έχουν ήδη απομακρυνθεί 25 προπονητές!

Αυτός ο αριθμός, σύμφωνα με το transfermarkt.gr ανάγει την Ελλάδα στην χώρα με τις περισσότερες απολύσεις προπονητών σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι στιγμή σεζόν! Δεύτερη στην λίστα είναι η γειτονική Τουρκία.

Μόνο στην Super League ως τώρα προπονητή έχουν αλλάξει Άρης, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης.

Στην Super League 2 η κατάσταση είναι ακόμη χειρότεροι καθώς σε αντικαταστάσεις τεχνικών έχουν προχωρήσει οι ΠΑΟΚ Β’, Ηρακλής, Καβάλα, Καμπανιακός, Athens Kallithea, Αιγάλεω, Χανιά, ενώ το… παγκόσμιο ρεκόρ έχει σπάσει η Ηλιούπολη που έχει ήδη προβεί σε 5 αλλαγές!

Η «Λαίλαπα» χτύπησε και το «Big Five», καθώς από τον Παναθηναϊκό απολύθηκε Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να τον αντικαθιστά και να βρίσκεται για μερικές εβδομάδες ανάμεσα στο να είναι υπηρεσιακός τεχνικός και μόνιμος, αλλά τελικά οι πράσινοι τον άλλαξαν με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Με τη σειρά του ο Χρήστος Κόντης βρήκε δουλειά άμεσα, καθώς τον προσέλαβε ο ΟΦΗ που είχε απολύσει τον Μίλαν Ράσταβατς, μετά την εντός έδρας 1-3 από τον Ατρόμητο.

Η δεύτερη ομάδα από τις πέντε μεγάλες που προχώρησε σε αλλαγή ήταν ο Άρης καθώς ο Μαρίνος Ουζουνίδης πλήρωσε τον οδυνηρό αποκλεισμό από την «άσημη» Αράζ, με το… ραβασάκι της απόλυσης να έρχεται μετά το 0-2 από τον Παναιτωλικό στο Βικελίδης. Τη θέση του Έλληνα ανέλαβε ο Ισπανός Μανόλο Χιμένεθ.

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είδαμε και το εξής απίθανο: Να απολύονται πατέρας και γιος από πάγκους ομάδων και μάλιστα την ίδια αγωνιστική! Ο Γιώργος Πετράκης από την ΑΕΛ και και ο Γιάννης Πετράκης από τον Παναιτωλικό.

Ο Γιώργος υπέστη βαριά ήττα με 2-5 ως προπονητής από τον Βόλο στη Λάρισα ενώ ο Γιάννης, με το ακόμη πιο βαρύ 6-0 του Λεβαδειακού επί της τότε ομάδας του τον Παναιτωλικό. Πατέρας και γιος δέχθηκαν μαζί 11 γκολ και είδαν την «πόρτα της εξόδου» με διαφορά μόλις 24 ωρών, ο ένας από τον άλλον

Η 10άδα με τις αλλαγές προπονητών στην Ευρώπη, σε πρώτες και δεύτερες κατηγορίες μέχρι στιγμής

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream sports
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Viva la Rafa-lucion!
Παναθηναϊκός 30.10.25

Viva la Rafa-lucion!

Ο Ράφα Μπενίτεθ τα δοκίμασε όλα στο Περιστέρι και δούλεψαν καλά για τον Παναθηναϊκό! Μόνο που για τον Ισπανό τα συμπεράσματα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
