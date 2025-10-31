Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Αρνητική πρωτιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς αν και βρισκόμαστε στο πρώτο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, από τους πάγκους των δύο μεγάλων κατηγοριών (Super League και Super League 2) έχουν ήδη απομακρυνθεί 25 προπονητές!

Αυτός ο αριθμός, σύμφωνα με το transfermarkt.gr ανάγει την Ελλάδα στην χώρα με τις περισσότερες απολύσεις προπονητών σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι στιγμή σεζόν! Δεύτερη στην λίστα είναι η γειτονική Τουρκία.

Μόνο στην Super League ως τώρα προπονητή έχουν αλλάξει Άρης, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης.

Στην Super League 2 η κατάσταση είναι ακόμη χειρότεροι καθώς σε αντικαταστάσεις τεχνικών έχουν προχωρήσει οι ΠΑΟΚ Β’, Ηρακλής, Καβάλα, Καμπανιακός, Athens Kallithea, Αιγάλεω, Χανιά, ενώ το… παγκόσμιο ρεκόρ έχει σπάσει η Ηλιούπολη που έχει ήδη προβεί σε 5 αλλαγές!

Η «Λαίλαπα» χτύπησε και το «Big Five», καθώς από τον Παναθηναϊκό απολύθηκε Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να τον αντικαθιστά και να βρίσκεται για μερικές εβδομάδες ανάμεσα στο να είναι υπηρεσιακός τεχνικός και μόνιμος, αλλά τελικά οι πράσινοι τον άλλαξαν με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Με τη σειρά του ο Χρήστος Κόντης βρήκε δουλειά άμεσα, καθώς τον προσέλαβε ο ΟΦΗ που είχε απολύσει τον Μίλαν Ράσταβατς, μετά την εντός έδρας 1-3 από τον Ατρόμητο.

Η δεύτερη ομάδα από τις πέντε μεγάλες που προχώρησε σε αλλαγή ήταν ο Άρης καθώς ο Μαρίνος Ουζουνίδης πλήρωσε τον οδυνηρό αποκλεισμό από την «άσημη» Αράζ, με το… ραβασάκι της απόλυσης να έρχεται μετά το 0-2 από τον Παναιτωλικό στο Βικελίδης. Τη θέση του Έλληνα ανέλαβε ο Ισπανός Μανόλο Χιμένεθ.

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είδαμε και το εξής απίθανο: Να απολύονται πατέρας και γιος από πάγκους ομάδων και μάλιστα την ίδια αγωνιστική! Ο Γιώργος Πετράκης από την ΑΕΛ και και ο Γιάννης Πετράκης από τον Παναιτωλικό.

Ο Γιώργος υπέστη βαριά ήττα με 2-5 ως προπονητής από τον Βόλο στη Λάρισα ενώ ο Γιάννης, με το ακόμη πιο βαρύ 6-0 του Λεβαδειακού επί της τότε ομάδας του τον Παναιτωλικό. Πατέρας και γιος δέχθηκαν μαζί 11 γκολ και είδαν την «πόρτα της εξόδου» με διαφορά μόλις 24 ωρών, ο ένας από τον άλλον

Η 10άδα με τις αλλαγές προπονητών στην Ευρώπη, σε πρώτες και δεύτερες κατηγορίες μέχρι στιγμής