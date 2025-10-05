ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Το κλίμα ήταν εξαρχής πολύ βαρύ μετά την οδυνηρή ήττα της ΑΕΛ με 5-2 από τον Βόλο, με αποδοκιμασίες τόσο στους παίκτες της ομάδας, όσο και στον προπονητή των Θεσσαλών Γιώργο Πετράκη.

Ο Κρητικός τεχνικός είχε ακουστεί ήδη από το τέλος του ματς ότι αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τον πάγκο των «βυσσινί» και κάτι τέτοιο έγινε επίσημο σήμερα (5/10).

Η ομάδα της Θεσσαλίας ανακοίνωσε και επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, στον οποίο ευχήθηκε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Οι «βυσσινί» φέρονται να έχουν στο στόχαστρό τους τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απολύθηκε νωρίτερα από τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».