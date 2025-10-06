Παρελθόν από τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης

Μετά τον υιό (Γιώργο Πετράκη) και ο πατέρας (Γιάννης Πετράκης) αποτελεί και επίσημα παρελθόν για την ομάδα του Παναιτωλικού.

Χθες (5/10) η ΑΕΛ Novibet είχε λύσει το συμβόλαιο του Γιώργου Πετράκη, εξαιτίας του πολύ κακού κλίματος που είχε δημιουργηθεί μετά την βαριά ήττα με 5-2 από τον Βόλο στην AEL FC Arena.

Και η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε με 6-0 στην 6η αγωνιστική και έτσι και ο Γιάννης Πετράκης «χαιρέτησε» τον Παναιτωλικό, στον πάγκο του οποίου βρισκόταν εδώ και δύο χρόνια και πέρυσι τον έσωσε από τον υποβιβασμό.

«Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Αγρινίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας. Ι

διαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός».

.