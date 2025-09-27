Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό (28/9, 21:00), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι φίλαθλοι των «πρασίνων» θα δώσουν το παρών στο Αγρίνιο, με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας να απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνησή τους στο γήπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».