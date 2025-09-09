Παρελθόν και επίσημα από τον Άρη ο Ουζουνίδης

Οριστικά παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας των «κίτρινων» με τον Έλληνα τεχνικό είχε ληφθεί μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό, όμως, έπρεπε να βρεθεί και η χρυσή τομή σε ό,τι αφορά το τυπικό σκέλος της υπόθεσης.

Όταν αυτό συνέβη όλα πήραν το δρόμο τους και το πρωί της Τρίτης, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και τυπικά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί αντίστοιχα και η πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ που είναι γνωστό ότι θα αποτελέσει τον διάδοχο του Έλληνα τεχνικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».