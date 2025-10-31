magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η αρχαία πόλη Αχέτατον – γνωστή σήμερα ως Αμάρνα – δεν εγκαταλείφθηκε λόγω επιδημίας, όπως θεωρούσαν επί δεκαετίες οι ιστορικοί. Αυτό υποστηρίζει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Archaeology, αμφισβητώντας έναν από τους πιο επίμονους «μύθους» της αιγυπτιολογίας.

Η πόλη ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα π.Χ. από τον φαραώ Ακενατόν (Αμενχοτέπ Δ΄), ο οποίος εγκατέλειψε την παραδοσιακή πολυθεΐα και αφιέρωσε τη λατρεία αποκλειστικά στον θεό Ήλιο, Ατόν. Η Αμάρνα έγινε νέα βασιλική κατοικία και πρωτεύουσα του βασιλείου. Ωστόσο, μόλις 20 χρόνια αργότερα, εγκαταλείφθηκε.

Για δεκαετίες, η επικρατούσα εξήγηση ήταν μία: επιδημία. Οι λεγόμενες «Επιγραφές Πανούκλας» των Χετταίων μιλούν για ασθένεια που έφτασε μέσω Αιγυπτίων αιχμαλώτων. Επιστολές από την Αμάρνα αναφέρουν ξεσπάσματα νόσων σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Κανένα όμως κείμενο δεν επιβεβαιώνει επιδημία μέσα στην ίδια την Αχέτατον.

«Οι πηγές έχουν ‘φοβερές’ λέξεις όπως ‘πανούκλα’ και ‘επιδημία’. Όταν αυτός ο συσχετισμός άρχισε να επαναλαμβάνεται, μετατράπηκε σε ‘γεγονός’ χωρίς ουσιαστικά στοιχεία»

YouTube thumbnail

Τι αποκάλυψαν τα οστά των νεκρών

Οι ερευνήτριες Γκρέτσεν Νταμπς και Άννα Στίβενς εξέτασαν τα νεκροταφεία γύρω από την πόλη – μεταξύ αυτών τα South Tombs και North Cliffs – με συνολικό εύρος 11.350 έως 12.950 ταφές. Η μελέτη βασίστηκε σε 889 ταφές που ανασκάφηκαν μεταξύ 2005 και 2022.

Τα οστά των νεκρών αποκάλυψαν κάτι εντελώς διαφορετικό:

  • σημάδια έντονης σωματικής καταπόνησης,
  • χαμηλό ανάστημα ενηλίκων,
  • υποπλασία αδαμαντίνης στα δόντια (ένδειξη παιδικής κακουχίας),
  • εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων.

Ίχνη επιδημίας δεν εντοπίστηκαν. Μόνο επτά άτομα παρουσίασαν φυματίωση, ενώ άλλες λοιμώξεις ήταν σπάνιες. Επίσης, οι ταφές φαίνεται πως έγιναν με τάξη: οι σοροί δεν ήταν πεταμένες πρόχειρα, όπως συμβαίνει σε μαζικούς θανάτους από επιδημίες.

Κάτοψη του Άνω Τμήματος στο Νεκροταφείο των Νότιων Τάφων, όπου οι τάφοι με πολλαπλές ταφές εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Η θέση του Άνω Τμήματος φαίνεται στον ένθετο χάρτη του Νεκροταφείου των Νότιων Τάφων (βασικός χάρτης από την H. Fenwick· ευγενική παραχώρηση του Amarna Project), Πηγή: Mortality Crisis at Akhetaten? Amarna and the Bioarchaeology of the Late Bronze Age Mediterranean Epidemic, American Journal of Archaeology, Volume 129, Number 4, October 2025

Η εγκατάλειψη της πόλης φαίνεται να ήταν οργανωμένη και σταδιακή, όχι αποτέλεσμα πανικού.

Όπως εξηγεί η Νταμπς στο Phys.org: «Οι πηγές έχουν ‘φοβερές’ λέξεις όπως ‘πανούκλα’ και ‘επιδημία’. Όταν αυτός ο συσχετισμός άρχισε να επαναλαμβάνεται, μετατράπηκε σε ‘γεγονός’ χωρίς ουσιαστικά στοιχεία».

Η μελέτη καταλήγει ότι οι κάτοικοι της Αμάρνα πιθανότατα βίωσαν οικονομική και κοινωνική εξάντληση, εξαιτίας της ξαφνικής μεταφοράς της πρωτεύουσας και των απαιτήσεων των τεράστιων οικοδομικών έργων που επέβαλε ο Ακενατόν.

Δείγμα ταφών από το Νεκροταφείο των Νοτίων Τάφων, που παρουσιάζει έναν τυπικό ενταφιασμό σε ύπτια θέση (Άτομο 121), έναν ενταφιασμό σε πρηνή θέση (Άτομο 42), έναν διαταραγμένο ενταφιασμό σε πρηνή θέση όπου τα χέρια είναι τοποθετημένα πίσω από την πλάτη (Άτομο 35), καθώς και δύο ενταφιασμούς σε ύπτια θέση όπου το σώμα έχει τοποθετηθεί με μη φυσιολογικό τρόπο (Άτομα 191 και 240) (ευγενική παραχώρηση του Amarna Project), Πηγή: Mortality Crisis at Akhetaten? Amarna and the Bioarchaeology of the Late Bronze Age Mediterranean Epidemic, American Journal of Archaeology, Volume 129, Number 4, October 2025

Με άλλα λόγια, η πόλη δεν «πέθανε» από πανούκλα. Πέθανε από την ίδια την ουτοπική εμμονή του δημιουργού της.

*Με πληροφορίες από: Art News, Κεντρική Φωτογραφία: Ένας αδιατάρακτος τάφος στο νεκροταφείο των Βόρειων Τάφων, που περιείχε τρία άτομα (Inds. 1167, 1168 και 1169), τα οποία είχαν τυλιχτεί μαζί μέσα σε ένα ενιαίο ταφικό ψάθινο κάλυμμα πριν από την ταφή. Το ψάθινο υλικό διατηρήθηκε σε τμήματα στα πλευρά και στη βάση του τάφου και είναι ορατό δίπλα στο κρανίο και στο δεξί αντιβράχιο του ατόμου δεξιά (ευγενική παραχώρηση του Amarna Project), Πηγή: Mortality Crisis at Akhetaten? Amarna and the Bioarchaeology of the Late Bronze Age Mediterranean Epidemic, American Journal of Archaeology, Volume 129, Number 4, October 2025

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;
Μπούμερανγκ 31.10.25

Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;

Τον λιγότερο σκεπτικισμό προκαλεί στους ειδικούς τυχόν επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, ενώ εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο χείλος νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θράκη: Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ εύχεται στη μουσουλμανική μειονότητα για την εθνική γιορτή της Τουρκίας
Αδιανόητο 31.10.25

Ευχές του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στη μουσουλμανική μειονότητα για την εθνική γιορτή της Τουρκίας

Σε γραμμή... Ερντογάν, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εύχεται στη μουσουλμανική μειονότητα «χρόνια πολλά» για την εθνική γιορτή της Τουρκίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα – APEC: Η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, λέει ο πρόεδρος Λι
Σύνοδος APEC 31.10.25

Σε κρίσιμο σημείο καμπής η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, λέει ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής, λέει ο πρόεδρος της Ν. Κορέας, κρίνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Τραμπ για έναρξη των πυρηνικών δοκιμών
Τεχεράνη 31.10.25

Ιράν για Τραμπ: Ενας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «πυρηνικά οπλισμένο νταή» τον Τραμπ, ο οποίος δίνει εντολή να αρχίσουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων τη στιγμή που «δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Σύνταξη
Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
Πρωτόγνωρο στην ΕΕ 31.10.25

Η Βουλή της Λετονίας υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών

Εάν εγκριθεί η απόφαση της Βουλής από τον πρόεδρο της Λετονίας, θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών.

Σύνταξη
Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho
Τζαπίνια 31.10.25

Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho

Η Πενέλοπε δραστηριοποιούνταν στην προστασία διαδρομών διαφυγής και στην υπεράσπιση στρατηγικών σημείων διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην επικράτεια της συμμορίας Comando Vermelho

Σύνταξη
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
