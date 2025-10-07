Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Ο τεράστιος τάφος του Αμενχοτέπ Γ’, ο οποίος κυβέρνησε την αρχαία Αίγυπτο μεταξύ 1390 π.Χ. και 1350 π.Χ., βρίσκεται στη δυτική πλευρά της περίφημης Κοιλάδας των Βασιλέων. Βρέθηκε το 1799 από δύο άτομα και το περιεχόμενό του λεηλατήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της σαρκοφάγου, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχαιολογικές αρχές.

«Είναι ένας πολύ συναρπαστικός τάφος»

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει υποβληθεί σε ένα τριφασικό πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την ηγεσία της Ιαπωνίας, το οποίο περιλαμβάνει την ανακαίνιση των τοιχογραφιών του Φαραώ και της συζύγου του στους τοίχους του τάφου, δήλωσε ο Μοχάμεντ Ισμαήλ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

«Είναι ένας πολύ συναρπαστικός τάφος», δήλωσε στο Associated Press από τον τόπο του γεγονότος, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει το πλαίσιο του κλεμμένου σαρκοφάγου, με το καπάκι στη θέση που θα έπρεπε να βρίσκεται.

Ο τάφος ξεκινά με ένα διάδρομο μήκους 36 μέτρων (118 ποδιών) και βάθους 14 μέτρων (45 ποδιών) που κατεβαίνει κάτω από την Κοιλάδα των Βασιλέων. Περιλαμβάνει έναν κύριο ταφικό θάλαμο για τον βασιλιά και δύο άλλους θαλάμους για τις συζύγους του, τις βασίλισσες Τίγιε και Σιταμούν.

Σε αντίθεση με άλλους αρχαίους τάφους στην κοιλάδα, ο τάφος δεν είναι πλήρως διακοσμημένος, είπε ο Ισμαήλ. Οι τοιχογραφίες του απεικονίζουν τον Αμενχοτέπ Γ’ με μια ομάδα αρχαίων αιγυπτιακών θεών, ενώ ο ταφικός θάλαμος περιέχει επιγραφές με σκηνές από το Βιβλίο των Νεκρών, μια συλλογή από ξόρκια που αποσκοπούσαν στην καθοδήγηση των νεκρών στον κάτω κόσμο στην αρχαία Αίγυπτο.

Το νέο μουσείο

Η μούμια του Αμενχοτέπ Γ’ μεταφέρθηκε από αρχαίους ιερείς στον τάφο του παππού του, Αμενχοτέπ Β’, επίσης στην Κοιλάδα των Βασιλέων, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακής Πολιτισμού. Η σοβαρά κατεστραμμένη μούμια εκτίθεται στο μουσείο μαζί με 16 άλλες μούμιες 17 βασιλέων και βασιλισσών της αρχαίας Αιγύπτου.

Ο Αμενχοτέπ Γ΄ ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες Φαραώ της 18ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, η οποία κυβέρνησε μεταξύ 1550 π.Χ. και 1292 π.Χ. Γνωστός ως Αμενχοτέπ ο Μέγας, ανέβηκε στο θρόνο ως έφηβος και κυβέρνησε για 38 χρόνια, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακής Πολιτισμού.

Η επαναλειτουργία του τάφου πραγματοποιήθηκε λιγότερο από ένα μήνα πριν από την επίσημη εγκαινίαση του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας. Το μουσείο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στις 1 Νοεμβρίου.

Οι επαναλειτουργίες αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Αιγύπτου να προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες για να αναζωογονήσει τον τουριστικό τομέα, μια σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος. Ο τουρισμός, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πλούσια φαραωνικά τεχνουργήματα της Αιγύπτου, υπέστη μια μακρά ύφεση μετά την πολιτική αναταραχή και τη βία που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011.

*Με στοιχεία από apnews.com