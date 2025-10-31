magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 10:18
Έξαρση γρίπης και κορονοϊού - Τι ισχύει για τα εμβόλια
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Στον παλμό των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, εκεί όπου κάθε λεπτό διαμορφώνει την επικαιρότητα, το «The Morning Show» της Apple TV επιλέγει να κοιτάξει όχι τις ειδήσεις που φτάνουν στις οθόνες μας, αλλά τη διαδρομή που πρέπει να διανύσουν για να φτάσουν εκεί.

Η σειρά εξερευνά τον κόσμο των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τις αποφάσεις: συνεργασίες, συγκρούσεις, πίεση χρόνου, αλλά και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονται και δοκιμάζονται σε πραγματικό χρόνο.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν, η σειρά δεν σχολιάζει «την κρίση της ενημέρωσης», αλλά εστιάζει στο πώς εργάζονται οι άνθρωποί της: παρουσιαστές, παραγωγοί, συντάκτες. Μέσα από τη μυθοπλασία, το «The Morning Show» φωτίζει αυτό που συνήθως μένει εκτός κάδρου.

«Οι σεναριογράφοι παρακολουθούν τις ειδήσεις καθημερινά. Αυτό που είναι είδηση σήμερα, σε μία εβδομάδα μπορεί να έχει αλλάξει.»

YouTube thumbnail

Από το πρώτο σκάνδαλο μέχρι τα παιχνίδια εξουσίας

Η ιστορία ξεκινά με μια ανατροπή: ο Μιτς Κέσλερ (Στιβ Καρέλ), παρουσιαστής-«βιτρίνα» ενός επιτυχημένου πρωινού προγράμματος, βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η Άλεξ Λέβι (Τζένιφερ Άνιστον) καλείται να σταθεί μόνη στο κέντρο της καταιγίδας, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο προσπαθεί να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η άφιξη της Μπράντλεϊ Τζάκσον (Ρις Γουίδερσπουν) —μια δημοσιογράφος με ενστικτώδη τόλμη— αλλάζει τις ισορροπίες. Οι δύο γυναίκες συνεργάζονται, έρχονται σε σύγκρουση, ξανασυνεργάζονται.

Γύρω τους κινείται ο Κόρι Έλισον (Μπίλι Κράνταπ), στέλεχος του δικτύου με χαρισματική παρουσία και απρόβλεπτες προθέσεις. Η Μία Τζόρνταν (Κάρεν Πίτμαν) συντονίζει την παραγωγή, σε μια καθημερινότητα όπου οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν τώρα — πριν χαθεί η είδηση.

Με τα χρόνια, στη σειρά προστίθενται ονόματα όπως η Τζουλιάννα Μαργκούλις, η Γκρέτα Λι, ο Τζον Χαμ και η Μαριόν Κοτιγιάρ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το cast.

«Τα κινητά είναι αυτοί οι πανίσχυροι αλγόριθμοι που απλώς ταΐζουν τον κόσμο και τον διχάζουν, και σε παρασύρουν σε μια παρέκκλιση, και στο τέλος δεν ξέρεις τι να πιστέψεις. Τι εποχή κι αυτή.»

YouTube thumbnail

«Οι εξελίξεις τρέχουν — κι εμείς πρέπει να τις προλάβουμε»

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές, Άνιστον, Κράνταπ και Πίτμαν, μιλούν στο El Pais για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων.

Όταν τους αναφέρεται ότι «δεν είναι εύκολη εποχή για τα ΜΜΕ», δεν περιμένουν καν να ολοκληρωθεί η φράση: «Όχι», απαντά η Τζένιφερ Άνιστον.

«Τρομακτικό», συμπληρώνει ο Μπίλι Κράνταπ.

Η Άνιστον εξηγεί: «Οι σεναριογράφοι παρακολουθούν τις ειδήσεις καθημερινά. Αυτό που είναι είδηση σήμερα, σε μία εβδομάδα μπορεί να έχει αλλάξει.»

Ο Μπίλι Κράνταπ —που έχει ήδη κερδίσει δύο Emmy για τη σειρά— προσθέτει: «Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται υπεράσπιση.»

«Πράγματι», απαντά η Άνιστον. Την απασχολούν επίσης τα κινητά τηλέφωνα, τα social media και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο: «Τα κινητά είναι αυτοί οι πανίσχυροι αλγόριθμοι που απλώς ταΐζουν τον κόσμο και τον διχάζουν, και σε παρασύρουν σε μια παρέκκλιση, και στο τέλος δεν ξέρεις τι να πιστέψεις. Τι εποχή κι αυτή.»

Για την Κάρεν Πίτμαν, μία ατάκα της χαρακτήρα της συνοψίζει τον πυρήνα της σειράς: «Η αλήθεια είναι εκρηκτική και βρίσκεται υπό εξέταση.»

Και εξηγεί: «Όταν το The Morning Show κάνει καλά αυτό που κάνει, ανοίγει συζητήσεις. Και αυτή είναι δύναμη.»

Ο Κράνταπ κλείνει με χιούμορ, δείχνοντας την Άνιστον: «Ίσως βοηθά και λίγο το καστ…»

«Και οι σεναριογράφοι δεν είναι καθόλου κακοί», απαντά εκείνη.

«Και ο κόσμος δεν μας αφήνει χωρίς υλικό.»

