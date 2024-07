Η Τζένιφερ Άνιστον εθεάθη να γίνεται μούσκεμα από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής για την επερχόμενη τέταρτη σεζόν του The Morning Show στη Νέα Υόρκη.

Η 55χρονη ηθοποιός των Friends πρωταγωνιστεί στο δράμα της Apple TV+, το οποίο ακολουθεί μια φανταστική πρωινή εκπομπή στον απόηχο μιας εξέχουσας παρουσιάστριας ειδήσεων που πλήττεται από μια σειρά καταγγελιών, μαζί με τους Ρις Γουίδερσπουν, Μπίλι Κράνταπ και Τζουλιάνα Μαργκούλις.

Η Άνιστον -που υποδύεται την τηλεπαρουσιάστρια Άλεξ Λέβι στην εκπομπή- έδειχνε εξοργισμένη στις σκηνές για την τέταρτη σεζόν του The Morning Show, κατά τις οποίες ένας ακτιβιστής για το κλίμα πετάει έναν κουβά με ψεύτικο πετρέλαιο πάνω στη λευκή μπλούζα και το χακί παντελόνι της, καθώς προσπαθεί να κάνει ζωντανό ρεπορτάζ από μια διαδήλωση.

Σε φωτογραφίες από το πλατό του The Morning Show, η Άνιστον φαίνεται να δείχνει σοκαρισμένη, ενώ η ουσία στάζει στα χέρια και το πρόσωπό της.

