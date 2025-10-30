Mία ακόμη ένοπλη ληστεία έρχεται να συγκλονίσει τη Γαλλία λίγες μέρες μετά τη κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείου του Λούβρου.

Βίντεο που δημοσιεύει η «Sun» δείχνει ένοπλους ληστές μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς να κάνουν επιδρομή σε εργαστήριο γεμάτο χρυσό στην πόλη της Λυών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πέντε βαριά οπλισμένοι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να εισβάλουν στο εργαστήριο χρυσού της Λυών στη Γαλλία.

Το βίντεο δείχνει τους δράστες ντυμένους αστυνομικούς και οπλισμένους με τουφέκια να εισβάλουν στο εργαστήριο Pourquery, το οποίο ασχολείται με πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά και είχαν μακρύκανα όπλα ή όπλα στρατιωτικού τύπου, σύμφωνα με το γαλλικό ΜΜΕ «Le Progrès».

Οι μασκοφόροι άνδρες κουβάλησαν τηλεσκοπικές σκάλες, τις οποίες χρησιμοποίησαν για να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου.

Οι ληστές έκαναν χρήση εκρηκτικών για να εισβάλουν στο εργαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ένας γείτονας της περιοχής δήλωσε στο «Actu Lyon»: «Ακούσαμε μία δυνατή έκρηξη να προέρχεται από το εργαστήριο. Καλυφθήκαμε πίσω από τα παράθυρα και μπορούσαμε να δούμε τη ληστεία να εξελίσσεται.

Είδαμε τέσσερα άτομα οπλισμένα με όπλα τύπου Καλάσνικοφ, πολύ βαριά οπλισμένα, πολύ επαγγελματικά.

Μετά την αναφερόμενη έκρηξη, κλήθηκε, επίσης, στην περιοχή μονάδα εξουδετέρωσης βομβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές κατάφεραν να κλέψουν μικρές τσάντες, που πιθανώς περιείχαν πολύτιμα μέταλλα, αλλά συνελήφθησαν από τη γαλλική αστυνομία, που κατάσχεσε τη λεία.

BREAKING: Dawn Heist in Lyon! 🚨 Heavily armed robbers, posing as cops, blasted their way into France’s historic Pourquery Laboratory (est. 1912) in Lyon’s 8th arrondissement today, Oct. 30, 2025. Expl0sives rocked the precious metals facility, followed by gunfire as they… pic.twitter.com/E0LKBspeOM — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 30, 2025

Πέντε νέες συλλήψεις για το Λούβρο

Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν για την ληστεία στο Λούβρο την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ακόμα μία σύλληψη για την ληστεία στο Λούβρο είχε σημειωθεί το βράδυ της Τετάρτης

Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε αναφέρει νωρίτερα την Πέμπτη ότι ένα ακόμη άτομο συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού αργά το βράδυ της Τετάρτης και ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έλαβε χώρα η ληστεία.