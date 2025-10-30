Πολιτιστική συνεργασία Δ. Τρικκαίων – Βερολίνου

Με κοινή συνισταμένη, τη διάθεση για ανάπτυξη διόδων συνεννόησης που αποσκοπούν σε έναρξη στενής συνεργασίας στον πολιτισμό, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υποδέχθηκε αντιπροσωπεία Γερμανών πολιτικών και στελεχών του πολιτισμού από το Βερολίνο.

Η δεκαμελής αντιπροσωπεία από τη Γερμανία επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τρικκαίων με επικεφαλής τους βουλευτές Αντιπροσώπων του κρατιδίου του Βερολίνου κ.κ. Christian Goiny, Stefan Förster, Sabrina Hausmann ενώ μαζί τους ήταν και Έλληνες που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη γερμανική πρωτεύουσα

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στον χαιρετισμό στάθηκε ιδιαίτερα σε τρία σημεία. Το πρώτο, ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στον πολιτισμό. Το δεύτερο, ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να ξεκινήσει από την ανταλλαγή νέων ιδεών που επιφέρει η πρώτη αυτή συνάντηση. Το τρίτο, οι θερμότατες ευχαριστίες προς την Ελληνική Κοινότητα του Βερολίνου που στήριξε έμπρακτα και ουσιαστικά τον Δήμο Τρικκαίων με προσφορές, μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel: «Οι φίλοι φάνηκαν στα δύσκολα», τόνισε με έμφαση ο κ. Σακκάς.

Ανταπαντώντας ο κ. Christian Goiny, αφού χαρακτήρισε ως μεγάλη τιμή τη συνάντηση της 29ης Οκτωβρίου, έδωσε το μήνυμα της συνεργασίας στην αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και το επιχειρείν, καθώς, όπως επεσήμανε, η δικτύωση αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας.

Ακολούθως οι Γερμανοί και Ελληνες επισκέπτες των Τρικάλων επισκέφθηκαν επιχειρήσεις της περιοχής.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Τρικκαίων