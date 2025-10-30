Βόλος: Nέα ντοκουμέντα από τη φονική παράσυρση βρέφους από μεθυσμένο οδηγό
Ο αγώνας της οικογένειας για δικαίωση δεν σταματά - Ο παππούς, ο τραυματίας αυτής της σύγκρουσης ραγίζει καρδιές μιλώντας αποκλειστικά στο Live News
- Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
- Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
- Εύβοια: 31χρονος με μηχανή παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
- Συνελήφθησαν πέντε άτομα για τους θανάτους του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της κόρης του Κρις Στάιν
Νέα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα, που φέρνει στο φως το Live News, δείχνουν τι έγινε πριν από την παράσυρση στον Βόλο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μωρού.
Είναι η κατάληξη μιας πορείας ξέφρενης, είναι η στιγμή που ο παππούς χτυπιέται από το μηχανή και το μωράκι εκτοξεύεται στην άσφαλτο.
Με μεγάλη ταχύτητα
Σε αυτό το νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, περνάει το άλλο μηχανάκι σαν να είναι σταματημένο. Η ταχύτητα αδιανόητη σε μια κατοικημένη περιοχή.
Η αποκλειστική περιγραφή του οδηγού, που ‘κεραυνοβολήθηκε’ από την ιλιγγιώδη ταχύτητα της μηχανής σοκάρει:
«Βρισκόμουν με το μηχανάκι μου στη μεσοί της Ιάσωνος. Ξαφνικά με προσπέρασε με μεγάλη ταχύτητα μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Μάλιστα, σχημάτισα την εντύπωση από τον τρόπο που πήγαινε ότι ίσως ο οδηγός δεν ήταν σε θέση να την οδηγεί με ασφάλεια ύστερα τον βλέπω να προσπερνά ένα αυτοκίνητο από δεξιά, να κάνει ελιγμό αριστερά και να παρασύρει τον άνδρα που περνούσε τον δρόμο».
Τι είπε ο παππούς του βρέφους στο Live News
Την ίδια ώρα, ο αγώνας για δικαίωση δεν σταματά. Ο παππούς, ο τραυματίας αυτής της σύγκρουσης ραγίζει καρδιές μιλώντας αποκλειστικά στο Live News.
«Σκορπίσαμε σαν οικογένεια».
Ο ίδιος με φωνή τρεμάμενη θα περιγράψει τις δραματικές στιγμές που βίωσε.
«Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά που ερχόταν και κονταστάθηκε ο άνθρωπος να περάσω. Βγαίνει πίσω από το αυτοκίνητο η μηχανή».
Η περιγραφή του ραγίζει καρδιές και το παράπονο του παππού «οι άλλοι παππούδες πάνε δώρα κι εγώ ένα κεράκι», θα πει.
Η γιαγιά του μωρού μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο είπε: «Το μόνο που ζητάμε είναι να δικαιώσουμε το παιδί μας, το μωρό μας. Να αναπαυθεί η ψυχούλα του».
Η απάντηση Μαδιά
Ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, θα μιλήσει για όσα ακούστηκαν:
«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον δικηγόρο τον κύριο Μαρακάκη με το κυρίαρχο ερώτημα εάν συνέδραμα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε μία σύνταξη τεχνικής μελέτης για ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω ένα παιδάκι στο Βόλο που το είχε ο παππούς και του έπεσε από τα χέρια λόγω της παράσυρσης του από μια μοτοσικλέτα νομίζω. Δε γνωρίζω τίποτα απολύτως τίποτα για το συγκεκριμένο συμβάν και του απάντησα ότι δεν ασχολήθηκα», δήλωσε ο κ. Μαδιάς.
Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος Μαρακάκης, δικηγόρος της οικογένειας, είχε αναφερθεί στον πραγματογνώμονα στην εκπομπή Live News.
Όπως είπε ο Γιάννης Μαρακάκης μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του MEGA, προσκομίσθηκε στη δίκη που διεξάγεται τεχνική έκθεση από έναν χαμηλόβαθμο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με σφραγίδα του Παναγιώτη Μαδιά εν αγνοία του πραγματογνώμονα.
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας
- Ακόμα δύο νεκροί παραδόθηκαν στο Ισραήλ – Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα
- Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 84-58: Ξέσπασε στους Τούρκους η «βασίλισσα» – Η βαθμολογία της Euroleague
- Δομινικανή Δημοκρατία: Εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη
- Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κολωνό – Ένας νεκρός
- Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 86-70: Άνετη νίκη για τους Βαυαρούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις