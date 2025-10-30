ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Αμετάβλητο στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση άφησε το βασικό επιτόκιο της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ μείωσαν συνολικά φέτος τα επιτόκια κατά 2%, αλλά έκτοτε έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζονται να αλλάξουν πολιτική δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο, ένα ιδανικό σημείο που ούτε η Federal Reserve, ούτε η Τράπεζα της Αγγλίας ούτε η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν επιτύχει.

Η απόφαση είναι σύμφωνη με την πρόβλεψη των 88 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters που διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ 15-22 Οκτωβρίου.

We kept our key interest rates unchanged. We did this because inflation is settling around our 2% target. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/bzpBT48rH9 pic.twitter.com/kPpAusTTD7 — European Central Bank (@ecb) October 30, 2025

Το σκεπτικό της απόφασης

«Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.«Η οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται παρά το αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η ισχυρή αγορά εργασίας, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές πηγές ανθεκτικότητας. Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων εμπορικών διενέξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.»

Ενώ ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον προηγούμενο μήνα, η αύξηση αποδόθηκε στην αύξηση των τιμών των υπηρεσιών και οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να παραμείνει επιφυλακτική όσον αφορά την παρέμβαση στα επιτόκια αυτή τη στιγμή.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ευρωζώνης που ανακοινώθηκαν νωρίτερα ενίσχυσαν περαιτέρω τις εκτιμήσεις για τη διατήρηση των επιτοκίων σε αυτό το επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και κατά 1,6% στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο, το ΑΕΠ της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 0,2% και της ΕΕ στο 0,3%.

Το ποσοστό ήταν πάνω από τις προσδοκίες και έδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική, παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα μετά τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2 %, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) και πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρήσιμο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν.

H αντίδραση των αγορών

Το ευρώ παραλίγο να φτάσει σε σχεδόν χαμηλό τριών μηνών πριν από την απόφαση, αλλά αυτό δεν αφορά την ΕΚΤ, καθώς τα στοιχήματα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα ομόλογα της ευρωζώνης υποχωρούν.

Οφείλεται στην ευρύτερη ισχυροποίηση του δολαρίου, με τις ροές στο τέλος του μήνα να είναι πιθανό να κάνουν το βαρύ φορτίο. Το EUR/USD διαπραγματεύεται 0,4% χαμηλότερα στα 1,1557 δολάρια.

Οι επόμενες κινήσεις

Με την κεντρική τράπεζα να περιγράφει ότι οι προοπτικές είναι ακόμα αβέβαιες λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των εμπορικών αντιπαραθέσεων μέλη του δ.σ. της ΕΚΤ βλέπουν μεγαλύτερο κίνδυνο χαμηλότερης ανάπτυξης και πληθωρισμού, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές, όπως αναφέρει το Reuters, συμμερίζονται επίσης αυτές τις ανησυχίες και εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 40% έως 50% για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, οι αντίθετες φωνές υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτερες δαπάνες της Γερμανίας για την άμυνα και τις υποδομές αλλάζουν ριζικά τις προοπτικές και θα ωθήσουν την ανάπτυξη και τις τιμές ακόμη και χωρίς περαιτέρω δράση της ΕΚΤ. Στη δημοσκόπηση του Reuters 45 από τους 79 οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα (57%) δεν είδαν καμία αλλαγή μέχρι το τέλος του 2026.

Πηγή: ΟΤ