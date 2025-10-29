Φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Αμστερνταμ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης

Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Queen Máxima visited the military training ground at the Royal Netherlands Marechaussee’s training center. 📸 Ministerie van Defensie pic.twitter.com/X0BDuSVm3H — ChristinZ (@ChristinsQueens) October 28, 2025

Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, όπως περιέγραψαν ορισμένοι συμμετέχοντες.

🇳🇱 – Dutch Queen Máxima participated in Royal Marechaussee exercises in Harderwijk, Netherlands, wearing camouflage. At a bivouac site in an army tent, she learned about recruitment and selection, and joined some drills, including treating mock casualties amid fake gunfire. «She… pic.twitter.com/n4CkY43fWQ — EuroWatcher – News for you (@EuroWatcherEUW) October 28, 2025

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Αμστερνταμ, στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νεοσύλλεκτων στις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Με κόρη υπαξιωματικό…

Η κόρη της βασίλισσας Μάξιμα, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στρατιωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, σπουδάζει Νομική στο πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ.

Πηγή: ΑΠΕ