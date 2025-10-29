Ολλανδία: Η βασίλισσα Μάξιμα στον στρατό με φούμο και στολή παραλλαγής (εικόνες)
Η 54χρονη βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας έβαλε στολή παραλλαγής και φούμο στο πρόσωπο προκειμένου να πάρει μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις.
- Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα
- Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
- Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
- Επαναστάτης Χωρίς Αιτία – Οι συγκλονιστικά πρόωροι θάνατοι των τριών ηθοποιών της ταινίας
Φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Αμστερνταμ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).
Η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης
Queen Máxima surprises at Harderwijk’s Gendarmerie training center, donning a military uniform, helmet, goggles, and even face camouflage! 🇳🇱✨ A truly hands-on royal moment. #RoyalVisit #DutchRoyalty #Harderwijk #MilitarySkills pic.twitter.com/RECvFCjfiB
— ceanmedia (@ceanmedia) October 28, 2025
Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.
Queen Máxima visited the military training ground at the Royal Netherlands Marechaussee’s training center.
📸 Ministerie van Defensie pic.twitter.com/X0BDuSVm3H
— ChristinZ (@ChristinsQueens) October 28, 2025
Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, όπως περιέγραψαν ορισμένοι συμμετέχοντες.
🇳🇱 – Dutch Queen Máxima participated in Royal Marechaussee exercises in Harderwijk, Netherlands, wearing camouflage. At a bivouac site in an army tent, she learned about recruitment and selection, and joined some drills, including treating mock casualties amid fake gunfire. «She… pic.twitter.com/n4CkY43fWQ
— EuroWatcher – News for you (@EuroWatcherEUW) October 28, 2025
Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Αμστερνταμ, στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νεοσύλλεκτων στις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.
Με κόρη υπαξιωματικό…
Η κόρη της βασίλισσας Μάξιμα, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στρατιωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, σπουδάζει Νομική στο πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
- Βόρεια Μακεδονία: Τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών και αρουραίοι σχεδόν παντού στα Σκόπια
- Ολλανδία: Η βασίλισσα Μάξιμα στον στρατό με φούμο και στολή παραλλαγής (εικόνες)
- Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
- Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν τη Μόσχα – Αναστολή λειτουργίας δύο αεροδρομίων
- ΗΠΑ: Εκτέλεσαν θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Ηταν η 15η εκτέλεση από την αρχή του έτους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις