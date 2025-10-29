Η βαθμολογία του Κυπέλλου Betsson

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 5-0 του Βόλου κι έκανε το 2Χ2 στα παιχνίδια του στο Κύπελλο Betsson, ενώ και ο ΠΑΟΚ σημείωσε εύκολη νίκη επικρατώντας της Λάρισας με 4-1.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα εκτός έδρας του Ατρόμητου με 2-1 και η ΑΕΚ τα βρήκε πολύ σκούρα στο εκτός έδρας ματς με την Ηλιούπολη, επικρατώντας τελικά 1-0 με γκολ στο 96′.

Τα αποτελέσματα

ΟΦΗ – Ηρακλής 2-1

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1

Αιγάλεω – Άρης 1-3

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-0

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία:

1. ΟΦΗ 9

2. Λεβαδειακός 9

3. Άρης 9

4. ΑΕΚ 9

5. Ολυμπιακός 6

6. Παναθηναϊκός 6

7. Κηφισιά 5

8. Ατρόμητος 4

9. Βόλος 4

10.Παναιτωλικός 3

11. ΠΑΟΚ 3

12. Ηρακλής 3

13. Ελλάς Σύρου 3

14. Μαρκό 1

15. Αστέρας AKTOR 1

16. Καβάλα 1

17. ΑΕΛ 1

18. Athens Kallithea 0

19. Ηλιούπολη 0

20. Αιγάλεω 0

Η επόμενη αγωνιστική της διοργάνωσης:

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

ΑΕΛ – Ατρόμητος

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Βόλος – Αιγάλεω

Άρης – ΠΑΟΚ

Μαρκό – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά