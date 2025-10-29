Η βαθμολογία του Κυπέλλου Betsson
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του Κυπέλλου Betsson
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 5-0 του Βόλου κι έκανε το 2Χ2 στα παιχνίδια του στο Κύπελλο Betsson, ενώ και ο ΠΑΟΚ σημείωσε εύκολη νίκη επικρατώντας της Λάρισας με 4-1.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα εκτός έδρας του Ατρόμητου με 2-1 και η ΑΕΚ τα βρήκε πολύ σκούρα στο εκτός έδρας ματς με την Ηλιούπολη, επικρατώντας τελικά 1-0 με γκολ στο 96′.
Τα αποτελέσματα
ΟΦΗ – Ηρακλής 2-1
Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1
Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1
Αιγάλεω – Άρης 1-3
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-0
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία:
1. ΟΦΗ 9
2. Λεβαδειακός 9
3. Άρης 9
4. ΑΕΚ 9
5. Ολυμπιακός 6
6. Παναθηναϊκός 6
7. Κηφισιά 5
8. Ατρόμητος 4
9. Βόλος 4
10.Παναιτωλικός 3
11. ΠΑΟΚ 3
12. Ηρακλής 3
13. Ελλάς Σύρου 3
14. Μαρκό 1
15. Αστέρας AKTOR 1
16. Καβάλα 1
17. ΑΕΛ 1
18. Athens Kallithea 0
19. Ηλιούπολη 0
20. Αιγάλεω 0
Η επόμενη αγωνιστική της διοργάνωσης:
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
ΑΕΛ – Ατρόμητος
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη
Athens Kallithea – Καβάλα
Βόλος – Αιγάλεω
Άρης – ΠΑΟΚ
Μαρκό – Λεβαδειακός
Ηρακλής – Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
