ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Απέναντι σε μια πολύ κακή ΑΕΛ, ο ΠΑΟΚ έκανε… ότι ήθελε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στην Τούμπα κι έφτασε εύκολα στο 4-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, σε παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Η ευρεία νίκη θα βοηθήσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ώστε να βελτιώσει τα χάντικαπ στα γκολ (5-5) , μετά το βαρύ 4-1 από τη Λιβαδειά στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στους 3 βαθμούς πλέον οι ασπρόμαυροι, στον 1 παρέμεινε η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι στο 18′ το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί στο 3-0, χάρη στα γκολ των Ιβανούσετς (εξαιρετικό σουτ μόλις στο 2′), Κωνσταντέλια (12′ με πλασέ μετά από γύρισμα του Κένι) και εκτέλεση πέναλτι του Ντεσπόντοφ (17′).

Βεβαίως ο δικέφαλος δεν σταμάτησε στα τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς πρόλαβε να πετύχει ένα ακόμη στο 31′ για το 4-0! Αυτή τη φορά δημιουργός ήταν ο Ντεσπόντοφ και εκτελεστής ο Ανέστης Μύθου με πλασέ στην κίνηση! Ο νεαρός σημείωσε το πρώτο του τέρμα με την ανδρική ομάδα.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους ασπρόμαυρους να έχουν «καθαρίσει» τη νίκη έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα με τέσσερα γκολ σε επτά τελικές (οι έξι στην εστία), τον Κωνσταντέλια να έχει σκοράρει και να έχει κερδίσει πέναλτι (για το 2-0) και τον Ντεσπόντοφ να έχει βρει επίσης δίχτυα (για το 3-0) και να έχει «σερβίρει» την ασίστ για το 4ο γκολ.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λουτσέσκου συνέχισε να επιτίθεται και να ψάχνει κι άλλα γκολ, όχι όμως με την ίδια ένταση. Για την ακρίβεια «φλέρταρε» με το 5-0 στο 52′ (Κωνσταντέλιας) και το 57′ (Μπάμπα).

Μετά το 60′ οι δυο ομάδες έκαναν αρκετές αλλαγές και ο ρυθμός επηρεάστηκε. Να σημειώσουμε ότι στο παιχνίδι πέρασε και ο «πιτσιρικάς» Δημήτρης Μπέρδος, ο οποίος είναι 17 ετών και 5 μηνών, με τον ΠΑΟΚ έτσι να παίζει στην επίθεση για λίγη ώρα με δύο δικά του παιδιά (ο Μύθος ξεκίνησε βασικός).

Η ΑΕΛ εκμεταλλεύθηκε την χαλάρωση των ασπρόμαυρων, κέρδισε μέτρα και πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Τούπτα (4-1)!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το εκπληκτικό γκολ του Ιβανούσετς μόλις στο 2ο ήταν άνοιξε τον δρόμο στην άνετη νίκη του ΠΑΟΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Τα τρία γρήγορα γκολ των γηπεδούχων δεν άλλαξαν απλά το ματς, αλλά το… καθάρισαν από το 17′.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ολόκληρη η ομάδα της ΑΕΛ που έπαιζε άμυνα με τα… μάτια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Πολυχρόνης χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR προκειμένου να καταλογίσει πέναλτι στο τράβηγμα της φανέλας του Κωνσταντέλια από τον Κοβάτσεβιτς στο 16′.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR (Ματσούκας) κάλεσε σωστά τον διαιτητή για να τσεκάρει τη φάση με το τράβηγμα στον Κωνσταντέλια ώστε να δείξει τη βούλα. Στο 63′ ελέγχθηκε φάση για χέρι του Τσάκλα στο σουτ του Μιχαηλίδη, χωρίς όμως να υπάρξει πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: 2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου – 75′ Τούπτα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (72’ Τέιλορ), Μεϊτέ (60’ Θυμιάνης), Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ (60’ Μπέρδος), Κωνσταντέλιας (60’ Τάισον), Ιβανούσετς, Μύθου (72’ Τσάλοφ)

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ (75’ Γιούσης), Γκαράτε (55’ Τσάκλα), Δημηνίκος (55’ Βαρσάμης), Αντράντα (75’ Σουρλής), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (65’ Φεριγκρά), Αποστολάκης

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Άρης-ΠΑΟΚ (3/12, 4η αγωνιστική Κυπέλλου)

ΑΕΛ -Ατρόμητος (3/12, 4η αγωνιστική Κυπέλλου)