magazin
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
The Good Life 29 Οκτωβρίου 2025 | 19:45

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Ο θρύλος της φωτογραφίας, Ντον ΜακΚάλιν, δεν βρίσκει καμία παρηγοριά στους τίτλους τιμής που του αποδόθηκαν.

«Αισθάνομαι σαν να έχω υπερ-ανταμειφθεί μόνο που ζω», λέει ο εμβληματικός πολεμικός ανταποκριτής και φωτορεπόρτερ εξηγώντας γιατί οι πιο εμβληματικές του φωτογραφίες θα τον στοιχειώνουν για πάντα.

Στα 90 του, ο Ντον ΜακΚάλιν έχει απαθανατίσει επτά δεκαετίες συγκρούσεων και τραγωδιών και έχει γίνει μάρτυρας σε ανείπωτο πόνο και θανάτους αλλά ο ίδιος γλίτωσε από ελεύθερους σκοπευτές, βλήματα όλμων -ακόμη και αιχμαλωσία.

«Η μοίρα είχε τη ζωή μου στα χέρια της», λέει στον The Guardian, αδιάφορος για κάθε αναγνώριση.

«Στο τέλος της ημέρας, δεν έκανα απολύτως κανένα καλό», λέει με έντονη απογοήτευση. «Κοιτάξτε την Ουκρανία. Κοιτάξτε τη Γάζα. Δεν άλλαξα ούτε ένα πράγμα. Το εννοώ. Αισθάνομαι σαν να έχω ταξιδέψει επάνω στον πόνο άλλων ανθρώπων τα τελευταία 60 χρόνια, και ο πόνος τους δεν βοήθησε στην πρόληψη τέτοιας τραγωδίας. Δεν μάθαμε τίποτα».

«Είναι ένας βόθρος, πραγματικά, η ζωή μου», λέει, απορρίπτοντας κάθε διάκριση για το έργο του , συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του Iππότη που του αποδόθηκε το 2017

YouTube thumbnail

Αυτή η απελπισία είναι και η αφορμή για τον φωτογράφο να έχει στρέψει πλέον τον φακό του στις όμορφες νεκρές φύσεις που δημιουργεί στο υπόστεγό του ή στα τοπία γύρω από το σπίτι του στο Σόμερσετ.

Άλλωστε μπορεί οι πιο σπαρακτικές φωτογραφίες να είναι και οι πιο γνωστές του, αλλά η καριέρα του, που ξεκίνησε πριν από 67 χρόνια, αγκαλιάζει πολλά είδη. Για το αφιέρωμα στον The Guardian ο φωτογράρος κάθεται στο τραπέζι, περιτριγυρισμένος από βιβλιοθήκες, σε ένα όμορφο δωμάτιο με θέα στη γη όπου έχει φυτέψει πολλά δέντρα, και ξεδιπλώνει τη ζωή του μέσα από τις εικόνες.

Από τη Συμμορία του Φίνσμπουρι Παρκ στον Εμφύλιο της Κύπρου

Ο ΜακΚάλιν μεγάλωσε στο Βόρειο Λονδίνο, σε ένα υγρό υπόγειο ενός πολυκατοικίας. Ο πατέρας του πέθανε από χρόνιο άσθμα όταν ο Ντον ήταν 14, και ο ίδιος εγκατέλειψε το σχολείο λίγο μετά.

Η θητεία του στη Βασιλική Αεροπορία (RAF) σε Σουδάν, Αίγυπτο και Κύπρο ήταν εκείνη που τον έφερε στη φωτογραφία. Η πρώτη του δημοσιευμένη φωτογραφία, το 1958, ήταν των The Guvnors, μιας συμμορίας νέων με τους οποίους μεγάλωσε στο Φίνσμπουρι Παρκ. Όταν η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από τον Observer, η καριέρα του ξεκίνησε.

The Guvnors

«Ήμουν περικυκλωμένος από τη βία και τη μισαλλοδοξία, και αυτό με επηρέαζε», θυμάται, προσθέτοντας ωστόσο ότι το υπόβαθρο της «μη εκπαίδευσης» και της «φρίκης» τον κάνει να αισθάνεται σαν τον «απατεώνα» μέσα στο δωμάτιο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο ΜακΚάλιν ήταν ανεξάρτητος ρεπόρτερ για τον Observer και άλλα περιοδικά. Από το Βερολίνο το 1961, όπου πήγε με δικά του έξοδα και μια φθηνή φωτογραφική μηχανή (Rolleicord), κερδίζοντας το British Press Award για το οπτικό του δοκίμιο για το Τείχος, ο ΜακΚάλιν βρέθηκε σύντομα στον πρώτο του πόλεμο.

«Κλέβω εικόνες νεκρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν μου έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Δεν ήταν απολύτως σωστό»

Λεμεσός

Το 1964, καλύπτοντας τον ελληνοκυπριακό πόλεμο στη Λεμεσό, βρέθηκε στη μέση μιας μάχης. «Ένιωσα σαν να αιωρούμαι», λέει για τη στιγμή που του ζητήθηκε να πάει.

«Ένιωσα ότι είχα επιλέξει το σωστό, γιατί αυτό που φωτογράφιζα ήταν τόσο εξωφρενικό που ανυπομονούσα να επιστρέψω στην Αγγλία για να δημοσιεύσω τις φωτογραφίες μου, ώστε να δείξω στον κόσμο πόσο λάθος ήταν» λέει, έχοντας απόλυτη επίγνωση του κινδύνου.

«Κατά κάποιον τρόπο είσαι ένας κλέφτης, κλέβεις τις συναισθηματικές τραγωδίες άλλων ανθρώπων. Κλέβεις εικόνες νεκρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν σου έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Ήμουν ενήμερος ότι δεν ήταν απολύτως σωστό, και το πιστεύω μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό επιστρέφω εδώ και φωτογραφίζω το αγγλικό τοπίο. Αισθάνομαι ότι πρέπει να απελευθερωθώ από την ενοχή μου, την οποία κουβαλάω ακόμα» λέει σπαρακτικά.

Βαθιά τσακισμένη ψυχή

Κονγκό

Το 1964, στο Κονγκό, παριστάνοντας τον μισθοφόρο, φωτογράφισε μαχητές πιστούς στον Πατρίς Λουμούμπα να βασανίζονται και να εκτελούνται. «Βασάνιζαν αγόρια 17 ετών, ίσως και νεότερα. Τους πυροβολούσαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τους κλοτσούσαν στο ποτάμι» θυμάται με πόνο.

Όμως, δύο από τις πιο εμβληματικές και βασανιστικές του εικόνες ήρθαν μερικά χρόνια αργότερα, από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το πορτρέτο ενός βαθιά σοκαρισμένου Αμερικανού πεζοναύτη στο Χουέ το 1968, που τον δείχνει να κοιτάζει στο κενό μετά από μέρες μάχης, θεωρείται πλέον κλασική.

Αυτό το εμβληματικό πορτρέτο που δείχνει έναν στρατιώτη με τα μάτια «γεμάτα βροχόνερο» να κοιτάζει στο κενό μετά από 12 μέρες, είναι μια από τις πιο γνωστές του. Ο ΜακΚάλιν νιώθει «κάπως κουρασμένος» με τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες του, φοβούμενος ότι η «τέλεια» σύνθεσή τους ίσως εκλαμβάνεται ως «καλλιτεχνική» και όχι ως αντιπολεμικό μήνυμα.

Αμερικανός πεζοναύτης στο Χουέ

«Το μυαλό μου δεν έχει ελευθερωθεί ποτέ από ορισμένες εικόνες», λέει, αποκαλύπτοντας ότι παρόλο που δεν έπαθε μετατραυματικό στρες (PTSD), «κολύμπησα σε μια δίνη τεράστιων ατυχιών, και η ζωή μου ήταν πραγματικά μια χαβούζα».

«Δεν έβλαψα κανέναν από τους ανθρώπους στις φωτογραφίες μου. Δεν τους σκότωσα. Δεν τους βασάνισα, με τον τρόπο που αυτός ο άνδρας έχει βασανιστεί από τη δική του κατάρρευση» προσθέτει ο ΜακΚάλιν που αν και αναγνωρίζει την αδρεναλίνη σε ένα πεδίο μάχης, έχει το σθένος να την ορίσει ως «εγωιστική, ανόητη» και πραγματικά περιττή.

«Καταραμένα ένοχος»

Αν υπάρχει μια φωτογραφία που τον στοιχειώνει περισσότερο είναι αυτή που απαθανάτισε στη Μπιάφρα το 1968, την επομένη της γέννησης του τρίτου του παιδιού.

Καταγράφοντας τον εμφύλιο πόλεμο, ο ΜακΚάλιν βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο για ορφανά, όπου εκατοντάδες παιδιά («τουλάχιστον 600») πέθαιναν από την πείνα.

«Αυτή είναι ίσως η πιο φρικτή φωτογραφία που έχω τραβήξει στη ζωή μου»

Μπιάφρα

«Αυτή είναι ίσως η πιο φρικτή φωτογραφία που έχω τραβήξει στη ζωή μου», λέει για την εικόνα ενός αγοριού που κρατά ένα κονσερβοκούτι. «Είχε γλέιψει κυριολεκτικά μια κονσέρβα με κορν μπιφ, του έδωσα ένα γλυκό, κι εκείνος έφυγε, γλείφοντάς το. Λίγο μετά, ένιωσα κάποιον να με κρατάει από το χέρι. Ήταν το αγόρι. Με έκανε να αισθανθώ τόσο καταραμένα ένοχος».

Ο θρυλικός φωτογράφος δεν έχει εκτυπώσει αυτή τη φωτογραφία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια και αισθάνεται ενοχή ακόμη και για την ύπαρξη των 70.000 αρνητικών στο σπίτι του.

Ο ΜακΚάλιν παραλαμβάνει το Βραβείο World Press Photo το 1964

Ταξικός πόλεμος

Πέρα από τα πολεμικά μέτωπα και τις ζώνες του θανάτου ανά τον κόσμο, ο ΜακΚάλιν έστρεψε τον φακό του στους «κοινωνικούς πολέμους» της χώρας του. «Ο πόλεμος είναι στην πόρτα σου», συνήθιζε να λέει σε όσους ήθελαν να γίνουν πολεμικοί ανταποκριτές. «Βοηθήστε τον εαυτό σας – είναι στις πόλεις σας».

Ιρλανδός άστεγος στο City

Ένα πορτρέτο του από Ιρλανδό άστεγο στο Σπίταλφιλντς του Λονδίνου το 1969, κοντά στο City του Λονδίνου, είναι ακόμη μια εικόνα ακραίας αντίθεσης που τον στοιχειώνει. «Η μια πλευρά έχει τα πάντα, και η άλλη πλευρά έχει τίποτα».

Σε άλλο πορτρέτο του ο φωτογράφος απαθανατίζει καθολικούς νέους που ξεφεύγουν από τα δακρυγόνα, στο Λοντοντέρι του 1971, κατά τη διάρκεια των Ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία.

«Αισθάνομαι σαν να έχω χτίσει μια φήμη επάνω στον πόνο άλλων ανθρώπων… Και όμως, δεν άλλαξα ούτε ένα πράγμα»

Ιρλανδοί διαδηλωτές σε συγκρούσεις με τον στρατό στις Ταραχές το 1969

Σε αυτές τις ταραχές ο ΜακΚάλιν δέχτηκε δακρυγόνα και χτυπήθηκε από πλαστική σφαίρα αλλά εκείνος επέμενε να φέρει στο φως τη βία εναντίον των αμάχων στις γειτονιές τους. Αυτά τα στιγμιότυπα έχουν την ίδια αξία με αυτά που έβγαλε στο πεδίο πολέμου.

Για τον ΜακΚάλιν, ο πόλεμος είναι διαρκής, ανάμεσα στις τάξεις και η ακραία αντίθεση μεταξύ πλούτου και ανέχειας το επιβεβαιώνει.

«Χριστιανοί φασίστες σφαγιάζουν Παλαιστίνιους»

Ο ΜακΚάλιν, έχοντας επισκεφθεί τον Λίβανο πολλές φορές τη δεκαετία του 1960, όταν η Βηρυτός ήταν ένα παρακμιακό θέρετρο για τους πλούσιους, επέστρεψε για να καλύψει τον εμφύλιο πόλεμο στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Φτάνοντας στην πόλη, αποφάσισε ότι έπρεπε να προσεγγίσει το κόμμα Καταέμπ, τη χριστιανική μαρωνιτική παραστρατιωτική οργάνωση νεολαίας που ήταν γνωστοί και ως Φαλαγγίτες και είχε ιδρυθεί από τον Πιερ Τζεμαγιέλ και τέσσερις φίλους του στα πρότυπα της ισπανικής Φάλαγγας και του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας.

Ο ΜακΚάλιν φωτογράφισε τις σφαγές σε μια συνοικία της Ανατολικής Βηρυτού όπου κατοικούσαν κυρίως Παλαιστίνιοι – γεγονός που έθεσε το όνομα του ΜακΚάλιν σε λίστα θανάτου.

Έμφύλιος πόλεμος στη Βηρυτό

«Ένα πρωί μου είπαν: “Πάμε στην Καραντίνα και θα καθαρίσουμε τους αρουραίους”», αφηγείται ο φωτογράφος, «εννοούσαν τους Παλαιστίνιους. Κοιμήθηκα στο νεκροτομείο εκείνο το βράδυ και νωρίς το πρωί επιτέθηκαν στην περιοχή».

Οι Χριστιανοί τον διέταξαν να φύγει από την περιοχή, λέγοντας: «Αν σε δούμε να τραβάς άλλη φωτογραφία, θα σε σκοτώσουμε». Είχε παρακολουθήσει τους μαχητές να σκοτώνουν Παλαιστίνιους κατά ομάδες, αδειάζοντας γεμιστήρες στα κεφάλια των ανδρών.

Καθώς αποχωρούσε, άκουσε μια παράξενη μουσική και αντίκρισε τη σκηνή: μια νεκρή Παλαιστίνια κοπέλα κειτόταν στη βροχή, ενώ ένα αγόρι κρατούσε ένα μαντολίνο που βρήκε σε ένα από τα σπίτια. Δεν μπορούσε να παίξει, αλλά έδινε την εντύπωση ότι αποχαιρετούσε τη νεκρή. «Κοίταζα τριγύρω, σκεφτόμουν ότι έπρεπε να απαθανατίσω αυτή τη στιγμή», λέει ο ΜακΚάλιν. «Το έκανα πολύ γρήγορα».

«Εξορία» από τον Μέρντοχ και αιώνιος θρήνος

Ήταν μετά τον τραυματισμό του στην Καμπότζη (1970) και την αιχμαλωσία του στην Ουγκάντα (1972) από τον Ίντι Αμίν, όταν η δουλειά του ΜακΚάλιν άρχισε να πέφτει σε δυσμένεια στον Sunday Times. Άλλωστε η εφημερίδα είχε πλέον περάσει στα χέρια του βαρώνου των media Ρούπερτ Μέρντοχ στα μέσα της δεκαετίας του 1980, καθώς οι εφημερίδες άρχισαν να προτιμούν «όμορφες γυναίκες, πλούσιους, διασημότητες».

Μετακομίζοντας στο Σόμερσετ, βρήκε την ειρήνη φωτογραφίζοντας το τοπίο και τις νεκρές φύσεις, όπως τις τουλίπες που «χορεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις».

Αυτές οι φωτογραφίες του «δεν έχουν κόστος, είναι η απόλυτη χαρά», λέει. Ο ΜακΚάλιν, του οποίου η Nikon F δέχτηκε κάποτε μια σφαίρα, θεωρεί το τοπίο τη μεγαλύτερή του σωτηρία.

«Αισθάνομαι ότι πρέπει να απελευθερωθώ από την ενοχή μου, την οποία κουβαλάω ακόμα», λέει. «Μπορώ να στέκομαι σε αυτά τα χωράφια για δύο ή τρεις ώρες και να μην τραβήξω φωτογραφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι απογοητεύομαι, είχα το προνόμιο να στέκομαι εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο».

Ο Ντον ΜακΚάλιν, ο οποίος λέει ότι δεν θα είχε πετύχει τις φωτογραφίες του χωρίς ευαισθησία και ευγένεια, αφήνει μια κληρονομιά που ισορροπεί ανάμεσα στη βαρβαρότητα και την ομορφιά -νιώθοντας πάντα προδομένος. Από όσα μας έδειξε, εμείς δεν μάθαμε τίποτα.

Η έκθεση Don McCullin: A Desecrated Serenit» παρουσιάζεται στη Χάουζερ & Βιρθ της Νέας Υόρκης μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Το νέο του βιβλίο με νεκρές φύσεις και τοπία, The Stillness of Life, κυκλοφορεί από τις Gost Books στην τιμή των 93,25 ευρώ (80 λίρες Αγγλίας).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»

«Παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και έστειλε το δικό του μήνυμα, στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!

Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σύνταξη
«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Stranger Things 29.10.25

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»

Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!

«Δεν είναι μόνο οι Γιαζίτσι, Νασιμέντο αλλά υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
Ελλάδα 29.10.25

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και της πρώην συζύγου του Σοφία Γιαννικοπούλου. που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2: Πράσινη ανατροπή με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ
Κύπελλο Ελλάδας 29.10.25

Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ (1-2)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μπάκου, όμως ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο Β' μέρος. Σκόρερ οι Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς, ο Μπενίτεθ άλλαξε σύστημα, πρόσωπα και έβαλε μικρούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

«Σε έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε», δήλωσε ο Ουκρανός άσος του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή του και τα δυο γκολ επί του Βόλου

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη
Στο MEGA! 29.10.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο