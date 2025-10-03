magazin
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Culture Live 03 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Λι Μίλερ (1907-1977), μια από τις πιο ανήσυχες και τολμηρές μορφές της φωτογραφίας του 20ού αιώνα, τιμάται αυτό το διάστημα με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Tate Britain. Η παρουσίαση, που εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό.

H τυχαία «γέννηση» μιας σπουδαίας φωτογράφου

Γεννημένη στο Πόκιπσι της Νέας Υόρκης, η Ελίζαμπεθ «Λι» Μίλερ μεγάλωσε με αγάπη για την τέχνη και την Ευρώπη.

Στα 18 της ταξίδεψε στο Παρίσι για να σπουδάσει φωτισμό και σκηνογραφία, όμως σύντομα βρέθηκε πίσω στη Νέα Υόρκη, όπου, εντελώς τυχαία, ο εκδότης της Vogue Κόντε Μόντροουζ Ναστ την ανακάλυψε και την έκανε μοντέλο.

Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι προτιμούσε τον ρόλο της φωτογράφου παρά του «προσώπου» μπροστά στον φακό.


Το 1929 επιστρέφει στο Παρίσι, όπου γνωρίζει τον καλλιτέχνη και φωτογράφο Μαν Ρέι. Η σχέση τους –μαθητευόμενη, συνεργάτιδα, μούσα και σύντροφος– οδήγησε στη δημιουργία εμβληματικών έργων και στη διάδοση της τεχνικής της ηλιακής έκθεσης. Η Μίλερ ιδρύει το δικό της στούντιο και καθιερώνεται ως αυτόνομη καλλιτέχνιδα του σουρεαλισμού.

Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύεται τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Αζίζ Ελούι Μπέι και εγκαθίσταται στο Κάιρο. Οι εικόνες της Λι Μίλερ από το αιγυπτιακό τοπίο, όπως το περίφημο «Portrait of Space», δείχνουν πώς το σουρεαλιστικό της βλέμμα μπορούσε να μεταμορφώσει ακόμα και την άμμο της ερήμου σε έργο τέχνης.

Η πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue

Το 1937 η Μίλερ ξαναβρίσκεται στο Παρίσι και γνωρίζει τον δεύτερο σύζυγό της, τον Βρετανό ζωγράφο Ρόλαντ Πένροουζ. Μαζί εγκαθίστανται στο Λονδίνο. Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Μίλερ εργάζεται ως πολεμική φωτορεπόρτερ για τη Vogue. Είναι η μοναδική γυναίκα με άδεια να κινείται μόνη στις εμπόλεμες ζώνες. Οι εικόνες της, που ισορροπούν ανάμεσα στο ντοκουμέντο και στην τέχνη, παραμένουν συγκλονιστικές.

Η μπανιέρα του Χίτλερ και οι σκιές του πολέμου

Μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες της είναι εκείνη που τη δείχνει να κάνει μπάνιο στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο, λίγο μετά την απελευθέρωση του Νταχάου– την ίδια μέρα που ο αιμοσταγής δικτάτορας αυτοκτόνησε στο Βερολίνο. Η ίδια δεν επεδίωκε να «ωραιοποιήσει» τον πόλεμο – δούλευε με ενσυναίσθηση, αναδεικνύοντας στιγμές που συχνά διέφευγαν από ανδρικά βλέμματα.

Η Μίλερ υπήρξε στενή φίλη του Πάμπλο Πικάσο, τον οποίο φωτογράφισε σχεδόν 1.000 φορές. Εκείνος, με τη σειρά του, τη ζωγράφισε έξι φορές. Η σχέση τους κράτησε δεκαετίες και αποτυπώθηκε σε πολυάριθμα έργα και φωτογραφίες.

Τα άσβεστα τραύματα του πολέμου

Οι εμπειρίες του πολέμου την σημάδεψαν βαθιά. Στην Αγγλία, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της, πάλεψε με κατάθλιψη και αλκοολισμό. Σταδιακά εγκατέλειψε τη φωτογραφία και αφιερώθηκε στη μαγειρική, μετατρέποντας την κουζίνα της σε πεδίο δημιουργικότητας.

Η Λι Μίλερ πέθανε το 1977, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Σουρεαλίστρια, φωτορεπόρτερ, πολεμική ανταποκρίτρια, φίλη των μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής της – η θέση της στην ιστορία της φωτογραφίας παραμένει μοναδική.

*Με πληροφορίες από: Deutsche Welle, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @leemillerarchives

Stream magazin
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι
Κανένα τέλος 02.10.25

Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Η θρυλική σειρά Peaky Blinders επιστρέφει με δύναμη με το BBC και το Netflix να ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή στο σύμπαν των Σέλμπι με δύο spin-off τηλεοπτικές παραγωγές και μία ταινία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
Φαμίλια 02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγαλμα 4.000 ετών αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε για τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις – Οι τρεις φιγούρες
Ιεραρχία; 01.10.25

Άγαλμα 4.000 ετών αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε για τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις – Οι τρεις φιγούρες

Το άγαλμα, το οποίο προφανώς εγκαταλείφθηκε από τυμβωρύχους, βρέθηκε από αρχαιολόγους που εργάζονταν στο Gisr el-Mudir το 2021, αλλά η είδηση για το εύρημα έγινε γνωστή νωρίτερα φέτος έπειτα από την δημοσίευση σχετικής έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
«Ντροπιασμένη κυβέρνηση» 03.10.25

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

