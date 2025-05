Αντίσταση, θρήνος, φωτιές και μοναξιά: Τα βραβεία All About Photo 2025 και η φωτογραφία του Νου

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από εικόνες, η δύναμη της φωτογραφίας να αφηγείται, να προβληματίζει και να συγκινεί παραμένει αλώβητη.

Τα All About Photo Awards 2025, στην 10η επετειακή τους διοργάνωση, αναδεικνύουν για ακόμα μια φορά το εξαιρετικό βλέμμα και δημιουργικότητα φωτογράφων από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με θέμα Το Μάτι του Νου, ο διαγωνισμός προσέλκυσε χιλιάδες συμμετοχές από περισσότερες από 40 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους πιο συμπερηλιπτικούς και διεισδυτικούς φωτογραφικούς θεσμούς παγκοσμίως.

Οι φετινοί νικητές αναδεικνύουν πολλαπλές τομές στη σύγχρονη τέχνη φωτογραφίας, αποτυπώνοντας από οικείες ανθρώπινες στιγμές μέχρι επιτακτικά κοινωνικά ζητήματα, την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου και την καινοτομία της εννοιολογικής φωτογραφίας.

Ο φωτογράφος της χρονιάς: Μια ιστορία ανθεκτικότητας

Ο τίτλος του Φωτογράφου της Χρονιάς 2025 απονεμήθηκε στον Ολλανδό Μάριν Φίντερ για τη βαθιά ανθρωπιστική του σειρά Inclusive Nation. Η σειρά αυτή επικεντρώνεται στην 15χρονη κολυμβήτρια από την Ουγκάντα, Χούσνα Κουκουντάκουε, τη μοναδική αθλήτρια της χώρας της σε παρά-ολυμπιακή κατάταξη.

Μια καθηλωτική εικόνα της Χούσνα, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια μιας πρωινής προπόνησης στην πισίνα Elite Swim and Gym στην Καμπάλα, μεταφέρει δυναμικά την ανθεκτικότητα, την αποφασιστικότητα και την αυτοαποδοχή.

Η Χούσνα γεννήθηκε με αναπηρία στα άκρα, χωρίς το κάτω μέρος του δεξιού χεριού της, όμως μέσα από την κολύμβηση, όπως δηλώνει η ίδια, έμαθε να είναι πιο σίγουρη για τον εαυτό της.

Βραβευμένες ματιές

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Αμπντελραχμάν Αλκαχλούτ από την Παλαιστίνη με την εικόνα του A Silent Farewell… A Child’s Body Wrapped in White.

Αυτή η σπαρακτική φωτογραφία, τραβηγμένη μέσα στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Nasser στη Γάζα, απεικονίζει έναν Παλαιστίνιο νοσοκόμο να ετοιμάζει τρυφερά το σώμα ενός μικρού παιδιού, θύμα αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ, για ταφή.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ερχάν Κοράλ από την Τουρκία με το Steamy Serenity in Güroymak.

Μέσα στα παγωμένα τοπία του Güroymak, στο Bitlis, αυτή η γαλήνια εικόνα αποτυπώνει μια στιγμή αρμονίας μεταξύ ανθρώπων και ζώων που αναζητούν καταφύγιο στις φυσικές θερμές πηγές της περιοχής.

Ο Ζοάο Κοέλιο από την Πορτογαλία/Αγκόλα κέρδισε την τέταρτη θέση με την εικόνα Exhaustion.

Η εντυπωσιακή ασπρόμαυρη φωτογραφία δείχνει νεαρούς εργάτες στα ναυπηγεία-νεκροταφεία πλοίων της Αγκόλας να παλεύουν να σηκώσουν μέταλλα από το νερό, προσφέροντας μια αδυσώπητη ματιά στην επικίνδυνη εργασία και την αντοχή που απαιτείται για την εξαγωγή εμπορευμάτων από την καταστροφή.

Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Φραντσέσκο Τζόια από την Ιταλία με το Hand and Cigarette.

Ένα κοντινό πορτρέτο που αποτυπώνει την κομψότητα και την ωμότητα της ηλικίας, με ζωηρά κόκκινα νύχια να κρατούν ευαίσθητα ένα αναμμένο τσιγάρο ενάντια σε ένα έντονο χρωματικό φόντο. Το ανάγλυφο δέρμα και ο στροβιλιζόμενος καπνός παραπέμπουν στην διαχρονική κομψότητα του κλασικού κινηματογράφου.

Άλλες αξιόλογες συμμετοχές

Ανάμεσα στις 50 βραβευμένες εικόνες, πολλές ξεχωρίζουν για την οπτική τους δύναμη και το συναισθηματικό τους βάθος.

Ο Τζόσουα Κόεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες απαθανάτισε στο Casual Firestorm 1, μια εικόνα που αποτυπώνει μια από τις πιο καταστροφικές αστικές πυρκαγιές στην ιστορία του Altadena, CA, με μια παράδοξη αίσθηση ηρεμίας ανάμεσα σε όσους επέλεξαν να παραμείνουν.

Ο Χαρντιτζάντο Μπούντιμαν από την Ινδονησία με το Legacy For Children Of The Future διηγείται μια φανταστική ιστορία που αναδεικνύει το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν τα παιδιά του μέλλοντος για τις σημερινές μας συνήθειες μιας χρήσης, αναφερόμενος στην κλιμακούμενη ρύπανση από πλαστικά.

Η Ρόζα Μαρίνιελλο από την Ιταλία, με το B’ of Bodybuilder, δείχνει μια γυναίκα bodybuilder να ξαναφορά τον αγωνιστικό της στηθόδεσμο μετά από επαγγελματικό μαύρισμα, εξερευνώντας το θέμα της ομορφιάς και της ταυτότητας στο bodybuilding.

Ο Αλέν Σρέντερ από το Βέλγιο μας ταξιδεύει σε ένα καταφύγιο χιμπατζήδων με το Chimp Paradise, αναδεικνύοντας το έργο για τη φροντίδα και προστασία των ζώων.

Ο Κλαρκ Μίσλερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Poultry Entries, Alaska State Fair, μας μεταφέρει σε μια σκηνή από την αγροτική ζωή και τις κοινοτικές εκδηλώσεις, όπου παιδιά παρουσιάζουν τις κότες τους στην Κρατική Έκθεση της Αλάσκας.

Η Βαλεντίνα Σίνις από την Ιταλία απαθανάτισε στο A Way to Feel Still Alive γυναίκες να παρακολουθούν μαθήματα μακιγιάζ σε ένα μυστικό εργαστήριο στην Καμπούλ.

Αυτή η εικόνα αποτελεί μέρος μιας σειράς που αναδεικνύει πράξεις ανθεκτικότητας και αντίστασης, μετά τους περιορισμούς που επέβαλαν οι Ταλιμπάν στην πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, την εργασία και τους δημόσιους χώρους.

Η Λουντοβίκα Λιμίντο από την Ιταλία στη σειρά φωτογραφιών της The Doll Next Door εξετάζει τον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ ατόμων και των συνθετικών συντρόφων τους. Στο πορτρέτο αυτό απεικονίζει τον Κάρστεν και την Αναστασία.

«Η Αναστασία ζει μαζί μου τρία χρόνια. Είμαι 36 και δεν έχω υπάρξει ποτέ σε σχέση. Συχνά ένιωθα μοναξιά, καθώς η οικογένειά μου ζει μακριά, οπότε αποφάσισα να αποκτήσω μια κούκλα αγάπης για σωματική οικειότητα και συντροφικότητα» είπε ο Κάρστεν.

Η Μαρτίνα Χόλμπεργκ από τη Σουηδία απαθανάτισε το πορτρέτο της Μελ. Όταν η Μελ ήταν δύο ετών, έμεινε στο αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη αδερφή της, ενώ η μητέρα τους πήγε να αγοράσει κάτι από το ψιλικατζίδικο. Όταν η μητέρα επέστρεψε, το αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αδερφή της Μελ έχασε τη ζωή της, αλλά η Μελ επέζησε με σοβαρά εγκαύματα. Σε όλη της τη ζωή, έζησε με τις συνέπειες του ατυχήματος και μια διαφορετική εμφάνιση. Παρά τις δυσκολίες, η Μελ έζησε τα όνειρά της και αποφοίτησε ως δικηγόρος.

Ο Φόρεστ Γουόκερ από τις ΗΠΑ περιγράφει τη φωτογραφία με τίτλο Police Walk, που τραβήχτηκε το 2015 στην τελευταία επίσημα επιτρεπόμενη παρέλαση Pride στην Κωνσταντινούπολη, ως μια έντονη και σουρεαλιστική εμπειρία.

Ο φακός του εστιάζει σε μια γυναίκα που περπατά με απόλυτη ηρεμία μπροστά από μια γραμμή αστυνομικών των ΜΑΤ, με τη στάση της να αποπνέει ένα μείγμα πρόκλησης και περφόρμανς.

Το φωτογραφικό σώμα των All About Photo Photos 2025 υπογραμμίζει τη μοναδική ικανότητα της φωτογραφίας να εμπνέει, να αμφισβητεί και να μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας.

Όταν δημιουργείται με σκοπό και πάθος, μια μοναδική φωτογραφία μπορεί να μεταφέρει το βάρος χιλιάδων λέξεων, διαμορφώνοντας όχι μόνο το μέλλον της φωτογραφίας, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πάντα.

