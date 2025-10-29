Σταμάτης Γονίδης: Η οικονομική καταστροφή και πως έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του

Ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που βιώνει με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε προσκεκλημένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του.

Σταμάτης Γονίδης: «Σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ»

«Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει “σ’ αγαπώ”. Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις» τονίζει ο Σταμάτης Γονίδης.

«Δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου»

Και στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δε θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Εγώ ξέρω να τραγουδάω, δεν ξέρω από λογιστικά και στο παρελθόν εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου.

Γι’ αυτό θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα. Δε θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Γονίδης.

«Έλεγα στον Χριστό “δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από εμένα και εγώ θα το κάνω”»

Και ένα πρωί πριν ξυπνήσω, βλέπω σύννεφα στον ύπνο μου, πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο και με άλλες περιπτώσεις, και ακούω μια φωνή κρυστάλλινη και λέει “δεν θέλω από κανέναν να σηκώσει τον σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια”.

Και από τη χαρά μου είχα μία παρέα έξω και τους λέω “μου μίλησε ο αρχηγός, μου μίλησε ο Θεός” και λένε “πάει τρελάθηκε αυτός, την ψώνισε”», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.