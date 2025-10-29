Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Ο πατέρας του είχε σχέση με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η μητέρα του έκανε πάρτι με τους Rolling Stones, επομένως ίσως να μην αποτελεί μεγάλο σοκ το ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, συνδέεται ρομαντικά με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι. Παρόλα αυτά, ήταν μια τεράστια έκπληξη.

«Αυτό ΔΕΝ το περίμενα να συμβεί το 2025», σχολίασε το ειδησεογραφικό σάιτ Tyla τον Ιούλιο, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε για πρώτη φορά μαζί στο Μόντρεαλ, ενώ το περιοδικό Grazia χαρακτήρισε μάλιστα αυτή την εβδομάδα το ζευγάρι ως «το πιο σοκαριστικό ζευγάρι του 2025».

Το Σαββατοκύριακο, ο 53χρονος Τριντό και η 41χρονη Πέρι εθεάθησαν να φεύγουν από το Le Crazy Horse Cabaret Club στο Παρίσι, την ημέρα των γενεθλίων της τραγουδίστριας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημοσίως, το κοινό τους πορτρέτο μοιάζει και ως επίσημη/ανεπίσημη επιβεβαίωση.

Το ζευγάρι έρχεται να προστεθεί σε έναν εντυπωσιακά μακρύ κατάλογο σχέσεων μεταξύ ανδρών σε θέσεις εξουσίας και σταρ. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι σχέσεις του πατέρα του Πιερ Τριντό με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ και την Κιμ Κατράλ.

Ή η σχέση της Ρίτα «Γκίλντα» Χέιγουορθ με τον πρίγκιπα Αλί Χαν, γιο του σουλτάνου Αγά Χαν Γ’, ή η καταραμένη σχέση του Τζον Φ. Κένεντι με τη Μέριλιν Μονρόε, ή η σχέση της Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Γουόρνερ.

Κάθε φορά που ένα τέτοιο ζευγάρι προκύπτει στη δημόσια σφαίρα, κεντρίζει το ενδιαφέρον και κάνει πρωτοσέλιδα – γεγονός αρκετά ενοχλητικό για κάποιους, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοσμικό κουτσομπολιό και ως τέτοιο πρέπει να αγνοηθεί. Άλλοι πάλι, διαφωνούν.

Η συγγραφέας και κωμικός Γκρέιν Μαγκουάιρ, η οποία συμμετέχει σε σειρά podcast για σχέσεις διασημοτήτων, θεωρεί ότι αυτές οι σχέσεις μας απασχολούν γιατί ταυτιζόμαστε.

«Ανεξάρτητα από το πόσο διάσημος είναι κάποιος, υπάρχουν κομμάτια στη ζωή μας που τα ζούμε πάνω-κάτω το ίδιο», λέει στον The Guardian. Καθώς δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τους γείτονες ή τους αγνώστους για τις σχέσεις και τις δυναμικές τους στην ιδιωτική τους ζωή, μπορούμε να εκτονώσουμε αυτή την περιέργεια διαβάζοντας για σταρ και πολιτικούς.

«Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε με κάποιον και να καψουρευτούμε πολύ γρήγορα, ή να ερωτευτούμε την ιδέα του ατόμου, όχι το πραγματικό πρόσωπο, ή να πιστέψουμε ότι είναι σωστοί για εκείνη τη στιγμή στη ζωή μας, αλλά μετά να μην… Όταν κοιτάς τα διάσημα αυτά ζευγάρια, όταν μπορείς πραγματικά να διεισδύσεις στη δυναμική του τι συνέβη, βλέπεις ότι τελικά όλα είναι απλά ζωή», πρόσθεσε η ίδια.

«Το πιο ανθρώπινο κομμάτι ενός διάσημου προσώπου είναι η ιδιωτική του ζωή», τόνισε η Μαγκουάιρ, της οποίας το podcast The Way They Were εξερευνά τους χωρισμούς διασημοτήτων, είτε πρόκειται για τον Τρούμαν Καπότε και τον Τζακ Ντάνφι είτε για τη Λίλι Άλεν και τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Way They Were Podcast (@thewaytheywerepodcast)

Διάσημοι σε κρίση

Στην πρόσφατη περίπτωση της Πέρι και του Τριντό, σημειώνουν η Μαγκουάιρ και άλλοι, διαπιστώνουμε κάτι ακόμη κοινό. Κανείς από τους δύο δεν είναι και στην καλύτερη περίοδο της καριέρας ή ζωής τους.

Το τελευταίο άλμπουμ της Πέρι, τέσσερα χρόνια μετά το προηγούμενο, δέχθηκε σκληρή κριτική – αν και ίσως όχι τόσο κακή όσο παρουσιάστηκε από ορισμένους. Ναι, είναι «κοινή και μέτρια ποπ», έγραψε ο Αλέξης Πετρίδης του Guardian, «αλλά είναι σίγουρα πολύ μακριά από την ολοκληρωτική καταστροφή».

Η τραγουδίστρια δέχθηκε επίσης ειρωνικά σχόλια για τη συμμετοχή της στην αποστολή στο διάστημα μόνο για γυναίκες, που χρηματοδοτήθηκε από τον Τζεφ Μπέζος.

Τον Ιούλιο, η Πέρι και ο Βρετανός ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ επιβεβαίωσαν ότι χώριζαν, έξι χρόνια μετά τον αρραβώνα τους. «Η Πέρι μάχεται για να παραμείνει σχετική», σχολίασε η Μαγκουάιρ. Όπως, αναμφισβήτητα, και ο Τριντό.

Εκλεγμένος ως πρωθυπουργός του Καναδά το 2015, ο Τριντό ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι παραιτείται, έχοντας ουσιαστικά εξαναγκαστεί σε αποχώρηση από το ίδιο του το κόμμα.

Το 2023, ο Τριντό και η σύζυγός του, Σόφι, αποκάλυψαν ότι χώριζαν μετά από 18 χρόνια γάμου, έπειτα από, όπως είπαν, «ουσιαστικές και δύσκολες συζητήσεις».

Μετά το χωρισμό, σε μία από τις πρώτες αναρτήσεις του στο Instagram ο πρώην πρωθυπουργός ψώνιζε είδη κουζίνας σε ένα κατάστημα ειδών σπιτιού γράφοντας: «Είναι όμορφα Δευτέρα πρωί στο Canadian Tire» προκαλώντας σχόλια για την εικόνα διαζευγμένου πατέρα που καλλιέργησε με το post.

Πιερ Τριντό – Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ο μποέμ πολιτικός και η σταρ

View this post on Instagram A post shared by Sabau Furs (@sabau_furs)

Η ιστορία Τριντό-Πέρι οδήγησε αναπόφευκτα σε συγκρίσεις ανάμεσα στον Τριντό τον πρεσβύτερο και τη σχέση του με τη Στρέιζαντ, και σε αυτό που θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος έρωτας.

Ο Πιερ Τριντό ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους, λαμπερούς και ανορθόδοξους πολιτικούς του Καναδά. Οδηγούσε Harley-Davidson, του άρεσε να κολυμπάει γυμνός και φορούσε σανδάλια στη νομοθετική εξουσία. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήταν… Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

«Ουάου», έγραψε στην αυτοβιογραφία της για την πρώτη τους συνάντηση. «Με ενδιέφερε αυτός ο διχασμός… ο σοβαρός πολιτικός και ο μποέμ. Αυτά τα δύο συνήθως δεν πάνε μαζί».

Η Στρέιζαντ, της οποίας ο γάμος με τον ηθοποιό Έλιοτ Γκουλντ είχε προβλήματα, τυφλώθηκε από αυτόν τον «πολύ κομψό, έξυπνο, έντονο» άνδρα, έναν «είδος συνδυασμού Άλμπερτ Αϊνστάιν και Ναπολέοντα (μόνο ψηλότερο)». Έγιναν ζευγάρι το 1969.

«Θυμάμαι ένα απόγευμα… ήμουν ξαπλωμένη με το κεφάλι μου στην αγκαλιά του, ενώ διάβαζε επίσημα έγγραφα και εγώ διάβαζα ένα σενάριο. Σκέφτηκα: Αυτή είναι ευδαιμονία» έγραψε. Το μόνο πράγμα που δεν έψαχνε, ωστόσο, ήταν ένας νέος σύζυγος και το να κάνει περισσότερα παιδιά -και τα δύο πράγματα που η ίδια πίστευε ότι ήθελε ο Τριντό από τη σχέση τους.

JFK και Μέριλιν, ένα καταραμένο ειδύλλιο για όλους

Μία από τις πιο μυθικές, αλλά και πιο σκοτεινές, σχέσεις μεταξύ πολιτικής και καλλιτεχνικής διασημότητας είναι αναμφισβήτητα εκείνη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φ. Κένεντι, με το απόλυτο σύμβολο του σεξ, τη Μέριλιν Μονρόε.

Αυτό το ειδύλλιο, το οποίο περιελάμβανε φήμες για εμπλοκή και με τον αδελφό του Προέδρου, Ρόμπερτ «Μπόμπι» Κένεντι, ξεπέρασε τα όρια του παράνομου δεσμού και εισχώρησε στη σφαίρα του πολιτικού κινδύνου και των θεωριών συνωμοσίας.

Η σχέση τους, η οποία φέρεται να ξεκίνησε όταν ο Κένεντι ήταν ακόμα γερουσιαστής στις αρχές της δεκαετίας του 1950, έφτασε στο απόγειό της κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η πιο γνωστή δημόσια στιγμή τους ήταν όταν η Μονρόε τραγούδησε το περίφημο Happy Birthday, Mr. President σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 1962, μόλις 77 ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Η ακραία αισθησιακή ερμηνεία της επιβεβαίωσε δημόσια τις φήμες, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τον πλανητάρχη.

Σε αντίθεση με άλλες σχέσεις που ενίσχυσαν την εικόνα του πολιτικού, ο δεσμός του Τζον Φ. Κένεντι με τη Μέριλιν Μονρόε απειλούσε να την καταστρέψει, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η Μονρόε, λόγω της ψυχολογικής της αστάθειας, θα μπορούσε να αποκαλύψει τη σχέση τους δημόσια, κάτι που θα ήταν ολέθριο για το πολιτικό κύρος του Λευκού Οίκου.

Μια σχέση που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ και μια ιστορία που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η «κουλτούρα της διασημότητας» μπορεί να διαβρώσει το «κύρος της εξουσίας» και να γεννήσει ατελείωτα ερωτηματικά, δείχνοντας ότι ορισμένα ιδιωτικά πάθη έχουν δημόσιες συνέπειες που ξεπερνούν τη φαντασία.

Στρατηγικό ρομάντζο: Πώς η Γκρέις Κέλι έσωσε το Μονακό

Η σύνδεση του κόσμου των σταρ και της πολιτικής δεν είναι απλώς τροφή για τα ταμπλόιντ· αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που αντανακλά βαθύτερες αλήθειες σχετικά με το τι αναζητούμε από τους ηγέτες μας και τα είδωλά μας.

Μία από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές περιπτώσεις είναι ο γάμος της ηθοποιού Γκρέις Κέλι με τον πρίγκιπα Ρενιέ Γ’ του Μονακό το 1956. Αυτή η ένωση δεν ήταν απλώς μια ιστορία αγάπης, αλλά μια στρατηγική κίνηση που έσωσε το πριγκιπάτο.

Την εποχή εκείνη, το Μονακό αντιμετώπιζε οικονομική κρίση και η αίγλη του Χόλιγουντ που έφερε η Κέλι εκτόξευσε τον τουρισμό και την παγκόσμια προβολή του κράτους-πόλης.

Η Γκρέις Κέλι θυσίασε την επιτυχημένη καριέρα της για τον τίτλο της Πριγκίπισσας, αλλά έδωσε στο Μονακό αυτό που χρειαζόταν: λάμψη και νομιμοποίηση στη διεθνή σκηνή.

Εδώ, ο πολιτικός (ως θεσμός) δανείζεται τη διασημότητα για να επιτύχει έναν πρακτικό στόχο.

Από τους Κλούνεϊ στους Σάσεξ

Σε πιο σύγχρονα παραδείγματα, όπως η περίπτωση του Τζορτζ Κλούνεϊ και της δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν, βλέπουμε τη διασημότητα να ανυψώνει την πολιτική δράση.

Ο Κλούνεϊ, αν και ηθοποιός, χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητά του για να προωθήσει τις σοβαρές προσπάθειες της Αμάλ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντάς τους παγκόσμια εμβέλεια που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί. Ουσιαστικά, η λάμψη του σταρ χρησιμεύει ως ενισχυτής για μια άλλη ατζέντα, εξυψώνοντας και τους δύο στη δημόσια σφαίρα.

Αμφιλεγόμενη ως προς το αποτέλεσμα είναι η σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ -ένας δεσμός που μάλλον έχει διχάσει παρά αποθεωθεί από τα media ανά τον κόσμο.

Όλα τα παραπάνω ζευγάρια επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική και η ψυχαγωγία είναι συγκοινωνούντα δοχεία.

Οι πολιτικοί δεν μπορούν πλέον να βασίζονται μόνο στην ικανότητα (αν τη διαθέτουν). Πρέπει να έχουν και «αστρική λάμψη» για να κερδίσουν την προσοχή του κοινού. Οι σταρ από την πλευρά τους, αποκτούν βάθος και ουσία μέσω της σύνδεσης με σοβαρούς πολιτικούς ή θεσμούς, μετριάζοντας την εικόνα του επιφανειακού lifestyle.

Αγάπη μόνο

Η σχέση Τριντό – Πέρι (και το μοτίβο που ακολουθεί και θα επαναλαμβάνεται μέχρι να δύσει ο ήλιος) δεν είναι απλώς μια είδηση σε κοσμικές στήλες αλλά μια διαπίστωση για τους μηχανισμούς επιρροής.

Επιπλέον, όπως παρατήρησε η Γκρέιν Μαγκουάιρ στον The Guardian, το ενδιαφέρον του κοινού για τις ζωές των διασημοτήτων και των πολιτικών πηγάζει από την ανάγκη μας να βρούμε καθρέφτες για τις δικές μας αγωνίες.

Βλέπουμε τον Τζάστιν Τριντό, τον άλλοτε ακαταμάχητο ηγέτη, τώρα έναν διαζευγμένο πατέρα που ψάχνει είδη κουζίνας (προσπαθώντας να ξαναχτίσει τη ζωή του «από το μηδέν»), και βλέπουμε την Κέιτι Πέρι, την άλλοτε βασίλισσα της ποπ, να παλεύει να κερδίσει πάλι τη συμπάθεια του κοινού μετά από καλλιτεχνική και προσωπική αποτυχία. Είναι δύο άνθρωποι που, έχοντας φτάσει στην κορυφή της επιτυχίας, βρίσκονται τώρα σε μια φάση αμφισβήτησης και αναζήτησης του επόμενου κεφαλαίου.

Αυτό που κάνει αυτές τις σχέσεις τόσο γοητευτικές είναι ότι μας δείχνουν πως, ανεξάρτητα από τη φήμη ή την εξουσία, οι θεμελιώδεις κανόνες της ζωής – ο φόβος της αποτυχίας, η προσπάθεια για μια νέα αρχή, η μάχη για την αγάπη – παραμένουν κοινοί και αμετάβλητοι.

Το ειδύλλιο Τριντό – Πέρι μπορεί να είναι το σκηνικό της λάμψης του Παρισιού και των πρωτοσέλιδων, αλλά ο πυρήνας του είναι η ίδια ανθρώπινη ιστορία που εκτυλίσσεται σε κάθε σπίτι: η προσπάθεια να βρει κανείς τον εαυτό του και την ευτυχία μετά από μια μεγάλη απώλεια και μια τεράστια αλλαγή.

Όπως και να ‘χει, η γοητεία της ιδιωτικής τους ζωής έχει ήδη γίνει δημόσιο θέαμα και συζήτηση, επιβεβαιώνοντας πως κάτω από όλα αυτά τα φώτα, η αίγλη και η εξουσία συνεχίζουν τον χορό τους για χάρη των ίδιων και του κοινού τους -εμάς.

Aκόμη και αν πάντα ο έρωτας πονάει. Η επιστήμη το λέει, όχι εγώ: