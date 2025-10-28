newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 21:39

Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα

Νομικά κενά επέτρεψαν στον Γιάννη Λαγό, που καταδικάστηκε στη δίκη της ΧΑ για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, να μισθοδοτείται από το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, ψήφιζε και κατέθετε ερωτήσεις από το κελί.

Σύνταξη
Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, o Γιάννης Λαγός, ένας από τους καταδικασθέντες ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, απολάμβανε τα προνόμια του ευρωβουλευτή ακόμη και μέσα στο κελί. Αιτία, νομικά κενά και η μη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Το Euractiv θυμίζει ότι ο Γιάννης Λαγός, που είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής το 2019. Τον Οκτώβριο του 2020, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη και οκτώ μήνες για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα του Ευρωκοινοβουλίου που είδε ο ενημερωτικός ιστότοπος, παρά την άνευ προηγουμένου καταδίκη του, ο Γιάννης Λαγός απολάμβανε προνόμια ασυλίας ως ευρωβουλευτής και έλαβε τουλάχιστον 30.000 ευρώ σε επιδόματα μέχρι τον Απρίλιο του 2021.

Το Euractiv, επικαλούμενο τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, αναφέρει ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν βρήκε καμία νομική βάση για να αναστείλει την αμοιβή ή την εντολή του. Αιτία, το γεγονός ότι τα εθνικά κράτη είναι υπεύθυνα για την απόφαση για την αφαίρεση της εντολής των ευρωβουλευτών σε ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία εκείνη την εποχή, η καταδίκη του Γιάννη Λαγού δεν οδήγησε στην απώλεια της βουλευτικής του έδρας.

Μόνο ένα μέρος της καταδίκης του ήταν τελεσίδικο και οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν επίσημα μέτρα για να του στερήσουν τα πολιτικά του δικαιώματα. Το Euractiv αναφέρει ότι «δεν ήταν σαφές εάν ένα τέτοιο βήμα θα ήταν καν δυνατό βάσει της ελληνικής νομοθεσίας που ίσχυε εκείνη την εποχή».

Ψήφιζε από το κελί

Εξαιτίας αυτού του κενού, ο Γιάννης Λαγός διατήρησε επίσημα την έδρα του και την επιλεξιμότητά του για μισθό και παροχές ευρωβουλευτή, ακόμη και μετά την τελική άρση της ασυλίας του από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2021 και τη φυλάκισή του.

Η καταδίκη του δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει να ψηφίζει και να καταθέτει τροπολογίες και ερωτήσεις στην Επιτροπή ως ευρωβουλευτής από το κελί του.

Το Euractiv αναφέρει επίσης ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει αποκαλύψει πόσο κόστισαν ο Λάγος και το προσωπικό του στην ΕΕ μέχρι το τέλος της θητείας του τον Ιούλιο του 2024.

Αρνούμενο να σχολιάσει «μια συγκεκριμένη υπόθεση», δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές δικαιούνται «επιδόματα που καλύπτουν τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, απαιτώντας την υποβολή αποδείξεων… και βεβαίωσης παρουσίας».

FragDenStaat: Κενά λογοδοσίας

Μιλώντας στο Euractiv, η Λουίζα Ιζουθκίζα, της ΜΚΟ FragDenStaat, που ασχολείται με θέματα διαφάνειας, τόνισε: «Το γεγονός ότι η είσπραξη μετρητών από τον Λαγό ήταν νόμιμη δεν σημαίνει ότι έπρεπε και να είναι».

Έχοντας στα χέρια της τα σχετικά έγγραφα, επισημαίνει ότι «το γεγονός ότι ήταν αυτό ήταν νόμιμη είναι το πρόβλημα. Η υπόθεσή του δείχνει ένα σοβαρό ελάττωμα στο σύστημα που πρέπει να διορθωθεί για να αποτραπεί η επανάληψή του».

Η FragDenStaat ζήτησε για πρώτη φορά πρόσβαση στα οικονομικά αρχεία του Γιάννη Λαγού το 2021. Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τα δώσει, επικαλούμενο ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η ΜΚΟ έφερε την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο με απόφαση του 2024 ανάγκασε το θεσμικό όργανο να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια υπόθεση «εξαιρετικής φύσης». Το δικαστήριο δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν «για ποιο σκοπό και σε ποια μέρη ταξίδεψαν ο Λαγός και οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί του» κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο ευρωβουλευτής είχε ήδη καταδικαστεί αλλά δεν είχε ακόμη φυλακιστεί.

Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εάν ο Γιάννης Λάγος έλαβε τον πλήρη μηνιαίο μισθό του ευρωβουλευτή (περίπου 11.000 ευρώ μεικτά), το γενικό επίδομα (έως 4.950 ευρώ ανά μήνα για τον ευρωβουλευτή) και την αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης (0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο για ταξίδια με αυτοκίνητο). Δεν είναι επίσης σαφές εάν το προσωπικό του παρέμεινε στη θέση του και συνέχισε να λαμβάνει μισθούς μετά την καταδίκη του.

Η Ιζουθκίζα επισημαίνει επίσης ότι «το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αγωνίστηκε στο δικαστήριο για να κρατήσει αυτά τα έγγραφα μυστικά είναι ντροπή. Οι ευρωβουλευτές είναι αιρετοί αντιπρόσωποι και τα επιδόματά τους προέρχονται από τους φορολογούμενους. Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι ο κανόνας, όχι μια δικαστική εξαίρεση».

Νομικά κενά

Στις Βρυξέλλες, η κατάσταση του Λάγος περιήλθε σε γκρίζα ζώνη λόγω της ελληνικής νομοθεσίας και διαδικασιών της ΕΕ που δεν είχαν προβλέψει κάτι σαν αυτό.

Το Euractiv αναφέρει ότι οι Έλληνες αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν την καταδίκη και την έφεση του Γιάννη Λαγού, επικαλούμενοι τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Ο δικηγόρος του επίσης δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του Euractiv για σχολιασμό.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος αναφέρει επίσης ότι, αν και οι ελληνικές αρχές δεν αφαίρεσαν από τον Λάγο την εντολή του κατά τη στιγμή της καταδίκης του, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις θα το καθιστούσαν αυτό δυνατό.

Ο Γιάννης Λάγος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης για εγκληματική οργάνωση και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή. Η καταδίκη του για όπλα είναι, ωστόσο, τελεσίδικη.

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
Αυξημένη πίεση 28.10.25

Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία προχωρά στον τέταρτο χειμώνα με πόλεμο. Σε στρατηγική επιλογή της Ρωσίας αναδεικνύονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πιέζει αποκόβοντας τους Ουκρανούς από ρεύμα και θέρμανση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
Σε δημόσια θέα 28.10.25

Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή - Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;» - Ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόσμενο συμβάν

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
Δημοσιονομική κρίση 28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα
Με εντολή Νετανιάχου 28.10.25 Upd: 20:58

Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της πόλης, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν - Άλλη μια νύχτα τρόμου στη ισοπεδωμένη Γάζα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους
Ιστορίες κατασκοπίας; 28.10.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Επιχείρηση δωροδοκίας του πιλότου του Μαδούρο φέρονται να έκαναν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να τον ανατρέψουν από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Ωστόσο το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και αποκαλύφθηκε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
Κόσμος 28.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνάντηση για την αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χαμάς»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
Αμερικανικές τακτικές 28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα
Politico 28.10.25

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα

Η ΕΕ συνεχίζει την προσπάθειά της να πείσει τα κράτη-μέλη ότι η μόνο οδός για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι η χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
