Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, o Γιάννης Λαγός, ένας από τους καταδικασθέντες ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, απολάμβανε τα προνόμια του ευρωβουλευτή ακόμη και μέσα στο κελί. Αιτία, νομικά κενά και η μη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Το Euractiv θυμίζει ότι ο Γιάννης Λαγός, που είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής το 2019. Τον Οκτώβριο του 2020, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη και οκτώ μήνες για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης και άλλες σχετικές κατηγορίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα του Ευρωκοινοβουλίου που είδε ο ενημερωτικός ιστότοπος, παρά την άνευ προηγουμένου καταδίκη του, ο Γιάννης Λαγός απολάμβανε προνόμια ασυλίας ως ευρωβουλευτής και έλαβε τουλάχιστον 30.000 ευρώ σε επιδόματα μέχρι τον Απρίλιο του 2021.

Το Euractiv, επικαλούμενο τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, αναφέρει ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν βρήκε καμία νομική βάση για να αναστείλει την αμοιβή ή την εντολή του. Αιτία, το γεγονός ότι τα εθνικά κράτη είναι υπεύθυνα για την απόφαση για την αφαίρεση της εντολής των ευρωβουλευτών σε ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία εκείνη την εποχή, η καταδίκη του Γιάννη Λαγού δεν οδήγησε στην απώλεια της βουλευτικής του έδρας.

Μόνο ένα μέρος της καταδίκης του ήταν τελεσίδικο και οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν επίσημα μέτρα για να του στερήσουν τα πολιτικά του δικαιώματα. Το Euractiv αναφέρει ότι «δεν ήταν σαφές εάν ένα τέτοιο βήμα θα ήταν καν δυνατό βάσει της ελληνικής νομοθεσίας που ίσχυε εκείνη την εποχή».

Ψήφιζε από το κελί

Εξαιτίας αυτού του κενού, ο Γιάννης Λαγός διατήρησε επίσημα την έδρα του και την επιλεξιμότητά του για μισθό και παροχές ευρωβουλευτή, ακόμη και μετά την τελική άρση της ασυλίας του από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2021 και τη φυλάκισή του.

Η καταδίκη του δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει να ψηφίζει και να καταθέτει τροπολογίες και ερωτήσεις στην Επιτροπή ως ευρωβουλευτής από το κελί του.

Το Euractiv αναφέρει επίσης ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει αποκαλύψει πόσο κόστισαν ο Λάγος και το προσωπικό του στην ΕΕ μέχρι το τέλος της θητείας του τον Ιούλιο του 2024.

Αρνούμενο να σχολιάσει «μια συγκεκριμένη υπόθεση», δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές δικαιούνται «επιδόματα που καλύπτουν τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, απαιτώντας την υποβολή αποδείξεων… και βεβαίωσης παρουσίας».

FragDenStaat: Κενά λογοδοσίας

Μιλώντας στο Euractiv, η Λουίζα Ιζουθκίζα, της ΜΚΟ FragDenStaat, που ασχολείται με θέματα διαφάνειας, τόνισε: «Το γεγονός ότι η είσπραξη μετρητών από τον Λαγό ήταν νόμιμη δεν σημαίνει ότι έπρεπε και να είναι».

Έχοντας στα χέρια της τα σχετικά έγγραφα, επισημαίνει ότι «το γεγονός ότι ήταν αυτό ήταν νόμιμη είναι το πρόβλημα. Η υπόθεσή του δείχνει ένα σοβαρό ελάττωμα στο σύστημα που πρέπει να διορθωθεί για να αποτραπεί η επανάληψή του».

Η FragDenStaat ζήτησε για πρώτη φορά πρόσβαση στα οικονομικά αρχεία του Γιάννη Λαγού το 2021. Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τα δώσει, επικαλούμενο ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η ΜΚΟ έφερε την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο με απόφαση του 2024 ανάγκασε το θεσμικό όργανο να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια υπόθεση «εξαιρετικής φύσης». Το δικαστήριο δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν «για ποιο σκοπό και σε ποια μέρη ταξίδεψαν ο Λαγός και οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί του» κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο ευρωβουλευτής είχε ήδη καταδικαστεί αλλά δεν είχε ακόμη φυλακιστεί.

Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εάν ο Γιάννης Λάγος έλαβε τον πλήρη μηνιαίο μισθό του ευρωβουλευτή (περίπου 11.000 ευρώ μεικτά), το γενικό επίδομα (έως 4.950 ευρώ ανά μήνα για τον ευρωβουλευτή) και την αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης (0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο για ταξίδια με αυτοκίνητο). Δεν είναι επίσης σαφές εάν το προσωπικό του παρέμεινε στη θέση του και συνέχισε να λαμβάνει μισθούς μετά την καταδίκη του.

Η Ιζουθκίζα επισημαίνει επίσης ότι «το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αγωνίστηκε στο δικαστήριο για να κρατήσει αυτά τα έγγραφα μυστικά είναι ντροπή. Οι ευρωβουλευτές είναι αιρετοί αντιπρόσωποι και τα επιδόματά τους προέρχονται από τους φορολογούμενους. Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι ο κανόνας, όχι μια δικαστική εξαίρεση».

Νομικά κενά

Στις Βρυξέλλες, η κατάσταση του Λάγος περιήλθε σε γκρίζα ζώνη λόγω της ελληνικής νομοθεσίας και διαδικασιών της ΕΕ που δεν είχαν προβλέψει κάτι σαν αυτό.

Το Euractiv αναφέρει ότι οι Έλληνες αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν την καταδίκη και την έφεση του Γιάννη Λαγού, επικαλούμενοι τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Ο δικηγόρος του επίσης δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του Euractiv για σχολιασμό.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος αναφέρει επίσης ότι, αν και οι ελληνικές αρχές δεν αφαίρεσαν από τον Λάγο την εντολή του κατά τη στιγμή της καταδίκης του, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις θα το καθιστούσαν αυτό δυνατό.

Ο Γιάννης Λάγος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης για εγκληματική οργάνωση και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή. Η καταδίκη του για όπλα είναι, ωστόσο, τελεσίδικη.