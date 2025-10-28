Παναθηναϊκός: Με Ναν, Χουάντσο και Χολμς κόντρα στην Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 21:15 στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Στην 12άδα του Παναθηναϊκού βρίσκονται κανονικά οι Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το αποψινό παιχνίδι.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με τους γνωστούς απόντες Αλέξανδρο Σαμοντούεοβ και Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Πρόστιμο της Euroleague στον Αταμάν

Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ επέβαλε η Euroleague Basketball στον Εργκίν Αταμάν για όσα συνέβησαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Η αιτιολογία της διοργανώτριας αρχής ήταν πως επιβλήθηκε πρόστιμο στον Τούρκο τεχνικό, «για πράξεις που δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές», έπειτα από την αποβολή του στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια στην 6η αγωνιστική.

Εκτός από τον Αταμάν τιμωρήθηκαν και ο προπονητής της Μακάμπι, Όντεντ Κάτας (για τις δηλώσεις του μετά το ματς με τον Ολυμπιακό) και ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».