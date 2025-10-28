Υποδέχεται τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός με στόχο την επιστροφή στις νίκες

Να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague θέλει ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα στη Μπολόνια από τη Βίρτους, το βράδυ της Τρίτης (28/10, 21:15) στο ΟΑΚΑ, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Πράσινοι είναι στο 4-2, μαζί με άλλες πέντε ομάδες, την ώρα που οι Ισραηλινοί δεν έχουν κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα στη διοργάνωση όντας στο 2-4.

Με δύο απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μακάμπι

Στις δηλώσεις του στη media day, ο Εργκίν Αταμάν, που δεν υπολογίζει στους Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροφ, ανέφερε πως δεν πρόκειται να αλλάξει το αγωνιστικό του πλάνο επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε μια ήττα και χαρακτήρισε τους παίκτες της ομάδας του ως νικητές.

«Φέτος η Euroleague ξεκίνησε περίεργα. Όπως είδατε, έχουμε παίξει έξι ματς και παραπονιόμαστε για την κατάστασή μας. Όμως, έχουμε κερδίσει σε τέσσερις αγώνες. Μπορούμε να κάνουμε παράπονα για το παιχνίδι που κάναμε στη Μπολόνια, όμως πριν μια εβδομάδα νικήσαμε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφές νίκησε τον Ολυμπιακό. Όλοι μπορούν να νικήσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος προπονητής των Πράσινων.

Στην προπόνηση των πράσινων συμμετείχαν κανονικά οι Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς και όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι.

Στον αντίποδα, ο Όντεντ Κάτας μίλησε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης και χαρακτήρισε… διασκεδαστικό το να παίζει κανείς στο ΟΑΚΑ. «Είναι πάντα διασκεδαστικό το να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, ειδικά με τις προσωπικές μου αναμνήσεις εδώ. Πάντα απολαμβάνω να είμαι στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα πιο απαιτητικά γήπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός τεχνικός.

Διαιτητές θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Κάρλος Κορτές (Ισπανία).