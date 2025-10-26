Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας 91-70: Άνετο απόγευμα με σούπερ Γιουρτσέβεν (vid)

Άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας με 91-70 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα τη νίκη με πρωταγωνιστές τους Γιουρτσέβεν, ο οποίος έκανε double- double (19π., 11ρ.) και Μήτογλου (14π., 7 ριμπάουντ).

Πλέον, μετά την ήττα από την Μπολόνια, το σύνολο του Αταμάν στρέφει την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στη Euroleague, με τα δυνατά τεστ κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό.

Aξίζει να σημειωθεί ότι στο σημερινό παιχνίδι, το Τριφύλλι παρατάχθηκε χωρίς τους Ναν, Χολμς αλλά και Χουάντσο, ενώ εκτός είχαν μείνει και οι Ρογκαβόπουλος – Σαμοντούροφ.

Για τον Προμηθέα, κορυφαία εμφάνιση έκανε ο Γκρέι, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους, έχοντας 4/5 τρίποντα και ο Μακούρα έβαλε 17 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τους: Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν στο αρχικό σχήμα. Η αναμέτρηση άρχισε με προβάδισμα του Προμηθέα σε δίποντο του Κόουλμαν, αλλά ο Μήτογλου αμέσως έκανε το 2-2.Στη συνέχεια, οι πράσινοι ανέβασαν στροφές και προηγήθηκαν με 11-9. Όμως, το σύνολο του Λημνιάτη μπόρεσε να «βρει απαντήσεις» και δεν άφησε το Τριφύλλι να ξεφύγει στη διαφορά.

Ο Προμηθέας βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 18-21 χάρη στις βολές του Μακούρα και το δίποντο του Γκρέι και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε στο 21-20 με προβάδισμα της ομάδας της Πάτρας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σύνολο του Αταμάν «ανέβασε στροφές» και παρόλο που ο Προμηθέας ξεκίνησε στο +5, (27-22), οι πράσινοι «ξέσπασαν» και «εκτόξευσαν» τη διαφορά στη συνέχεια.

Με δίποντο του Γιουρτσέβεν και ένα… σερί πέντε πόντων από τον Οσμάν, ακολούθησε η ισοπαλία και το 29-29. Έπειτα, υπήρξε ένα επιμέρους 11-2 από τον Παναθηναϊκό και το σκορ έφτασε στο 35- 31 με το σύνολο του Αταμάν να έχει το προβάδισμα.

Ο Γκρέι μετά, μείωσε προσωρινά κάνοντας με τρίποντο το 39-34, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ήδη «πατήσει γκάζια».

Ο Γιουρτσέβεν «έγραψε» το 52-39 για το ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια ως ο πρωταγωνιστής του αγώνα για το Τριφύλλι, έχοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή 17 πόντους.

Ανάλογη εικόνα είχε και η έναρξη τρίτου δεκαλέπτου. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 61-39 με τρίποντο του Τολιόπουλου. Όμως, με ένα επιμέρους 7-0 ο Προμηθέας μείωσε στους 15 πόντους και «έκανε» το 61-46.

Αργότερα, ο Παναθηναϊκός έφτασε ξανά στο +20 με τη διαφορά να αγγίζει το 70 -50. Ο Γκριγκόνις ακολούθως με βολές, διαμόρφωσε με βολές το τελικό 75-56 για το τρίτο δεκάλεπτο. Στην τέταρτη περίοδο, οι πράσινοι είχαν και πάλι τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και το παιχνίδι έληξε με το 91-70.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (2/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Όσμαν 9 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 2 (2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Γκραντ 11 (1), Κουζέλογλου 4 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τολιόπουλος 5 (1/5 τρίποντα, 2 ασίστ), Γκριγκόνις 10 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Μήτογλου 14 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Γιούρτσεβεν 19 (11 ριμπάουντ, 3 μπλοκ, 2 λάθη)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμιάτης): Χάμοντς 14 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κόλεμαν 4 (4 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 8 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 3 κλεψίματα), Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 5 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λάγιος 2 (3 ριμπάουντ), Πρέκας, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης (3 ριμπάουντ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα), Γκρέι 20 (4/5 τρίποντα), Μακούρα 17 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα)