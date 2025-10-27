Παναθηναϊκός: Με Ναν, Χουάντσο και Χολμς κόντρα στη Μακάμπι

Μετά τη νίκη επί του Προμηθέα στην Stoiximan GBL, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της διαβολοβδομάδας της Euroleague που έρχεται με τα ματς απέναντι σε Μακάμπι και Μονακό αντίστοιχα.

Στην προπόνηση των πράσινων συμμετείχαν κανονικά οι Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς και όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/10).

Θυμίζουμε ότι παραμένουν εκτός προπονήσεων οι: Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και φυσικά, ο Ματίας Λεσόρ για τον οποίο μίλησε χθες (26/10) ο Τούρκος τεχνικός αναφέροντας:

«Αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει τον Λεσόρ. Είναι ένα όνειρο το ότι ίσως επιστρέψει ο Λεσόρ. Ειλικρινά, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τον Λεσόρ, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο update».

Γιούρτσεβεν: «Όταν κάποιοι λείπουν, όλοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη»

O Oμέρ Γιούρτσεβεν μίλησε για τη νοοτροπία της ομάδας του, για τους τραυματισμούς που υπάρχουν, αλλά και για την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια στη Euroleague.

Για την ανταγωνιστική νοοτροπία μέσα στην ομάδα: «Είμαστε ανταγωνιστές. Όλοι θέλουμε να παίζουμε και να κερδίζουμε. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Δεν έχει σημασία αν προηγούμαστε ή αν χάνουμε με 10 ή 20 πόντους — πάντα θέλουμε να παλέψουμε. Εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και τους χαρακτήρες τους περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Αυτό χρειάζεται για να είσαι πραγματικός ανταγωνιστής».

Για την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και τα λάθη που προσπάθησαν να διορθώσουν: «Αφήσαμε πολλούς παίκτες να φτάσουν εύκολα στο καλάθι, κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Εστιάσαμε εκεί — στα closeouts, τα ριμπάουντ, το ένας εναντίον ενός, τα pick and roll. Δεν ήταν τα τρίποντα που μας πλήγωσαν, αλλά οι προσπάθειες κοντά στη ρακέτα. Το σημερινό ματς μάς βοήθησε να διορθώσουμε αυτά τα σημεία».

Για τις απουσίες και τον ρόλο του στην ομάδα: «Όταν κάποιοι λείπουν, όλοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Σήμερα έλειπαν βασικοί σκόρερ, όπως ο Χουάντσο, και μέσα στη χρονιά θα υπάρχουν τραυματισμοί. Πρέπει να καλύπτουμε ο ένας τον άλλον, να κουβαλάμε το βάρος μαζί. Αυτό σημαίνει ομαδικότητα. Ο Ματίας είναι εκτός, ο Ρισόν επίσης, και αυτό σημαίνει περισσότερη ευθύνη για μένα — κάτι που θα ισχύσει και αυτή την εβδομάδα».