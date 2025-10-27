Όσμαν για Αταμάν: «Είχε δίκιο, ήταν απογοητευμένος με την απόδοσή μας»
Ο Τζέντι Όσμαν μίλησε για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και για την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν να καθίσει στην άκρη σε ένα τάιμ άουτ.
- Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
- Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
- Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
- Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ξεκίνημα ακόμη μίας «διαβολοβδομάδας», θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague. Ο Τζέντι Όσμαν μίλησε για τον αγώνα, για την εικόνα που έχουν δείξει οι Πράσινοι, αλλά και για την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν να κάτσει στην άκρη σε ένα τάιμ άουτ στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια.
Oι δηλώσεις που έκανε ο Τζέντι Όσμαν:
Για το τι πρέπει να κάνουν μετά την ήττα από την Βίρτους και για το αυριανό ματς κόντρα στην Μακάμπι: «Ήταν μια δύσκολη ήττα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά στην άμυνα. Η Μακάμπι είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, που σκοράρει πολλούς πόντους, παίζει πολύς 1vs1, οπότε πρέπει να το σταματήσουμε αυτό μέσω της άμυνας μας».
Για τους παίκτες που επιστρέφουν: «Έχουμε παίκτες που είναι τραυματίες όπως όλες οι ομάδες, είναι normal γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε step-up. Όλες οι ομάδες της λίγκας είναι πολύ καλές, ωστόσο εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι».
Για το πως προετοιμάζονται οι παίκτες για τις «διαβολοβδομάδες»: «Παίζουμε πολλά παιχνίδια και είναι λογικό να θέλουμε να ξεκουράσουμε το σώμα μας μετά από αυτά και να κάνουμε ότι μπορούμε για να προσέξουμε, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε «φρέσκοι».
Για τον Αταμάν και το τάιμ-άουτ στην Μπολόνια: «Ο κόουτς γνωρίζει ότι πάντα προσπαθούμε. γνωρίζουμε τι μας ζητάει. Στο παιχνίδι με την Μπολόνια είχε δίκιο γιατί ήταν απογοητευμένος με την απόδοση μας και τον τρόπο που παίζαμε. Δεν ήταν και το καλύτερο μας παιχνίδι. Κάθε φορά όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, αύριο θα δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι»
- Αγκάθα Κρίστι: Λύθηκε το μυστήριο του πρώτου της δημοσιευμένου έργου – «Χαμένο στο χρόνο»
- Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
- Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τους ελέγχους και τις τιμές
- Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
- Πότε φέρνει «σεισμογραφικό» η Chevron για Κρήτη και Πελοπόννησο
- Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις