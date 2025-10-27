Όσμαν για Αταμάν: «Είχε δίκιο, ήταν απογοητευμένος με την απόδοσή μας»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ξεκίνημα ακόμη μίας «διαβολοβδομάδας», θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague. Ο Τζέντι Όσμαν μίλησε για τον αγώνα, για την εικόνα που έχουν δείξει οι Πράσινοι, αλλά και για την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν να κάτσει στην άκρη σε ένα τάιμ άουτ στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια.

Oι δηλώσεις που έκανε ο Τζέντι Όσμαν:

Για το τι πρέπει να κάνουν μετά την ήττα από την Βίρτους και για το αυριανό ματς κόντρα στην Μακάμπι: «Ήταν μια δύσκολη ήττα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά στην άμυνα. Η Μακάμπι είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, που σκοράρει πολλούς πόντους, παίζει πολύς 1vs1, οπότε πρέπει να το σταματήσουμε αυτό μέσω της άμυνας μας».

Για τους παίκτες που επιστρέφουν: «Έχουμε παίκτες που είναι τραυματίες όπως όλες οι ομάδες, είναι normal γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε step-up. Όλες οι ομάδες της λίγκας είναι πολύ καλές, ωστόσο εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι».

Για το πως προετοιμάζονται οι παίκτες για τις «διαβολοβδομάδες»: «Παίζουμε πολλά παιχνίδια και είναι λογικό να θέλουμε να ξεκουράσουμε το σώμα μας μετά από αυτά και να κάνουμε ότι μπορούμε για να προσέξουμε, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε «φρέσκοι».

Για τον Αταμάν και το τάιμ-άουτ στην Μπολόνια: «Ο κόουτς γνωρίζει ότι πάντα προσπαθούμε. γνωρίζουμε τι μας ζητάει. Στο παιχνίδι με την Μπολόνια είχε δίκιο γιατί ήταν απογοητευμένος με την απόδοση μας και τον τρόπο που παίζαμε. Δεν ήταν και το καλύτερο μας παιχνίδι. Κάθε φορά όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, αύριο θα δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι»