Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Αταμάν: «Έκανα καριέρα με τις δικές μου μεθόδους και θα συνεχίσω να τις χρησιμοποιώ»
Μπάσκετ 27 Οκτωβρίου 2025 | 17:43

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/10, 21.15) και ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξει το πλάνο του για μια ήττα.

Σύνταξη
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την «βαριά» ήττα απέναντι στην Μπολόνια στην Ιταλία.

Στις δηλώσεις του στη media day, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως δεν πρόκειται να αλλάξει το αγωνιστικό του πλάνο επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε μια ήττα και χαρακτήρισε τους παίκτες της ομάδας του ως νικητές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κόουτς Αταμάν:

Για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Νομίζω πως με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, οι υπόλοιποι προπονήθηκαν. Δεν θα έχουμε κάποιο νέο αύριο. Θα είναι στο γήπεδο, με εξαίρεση τον Ρογκαβόπουλο, όπως και φυσικά τον Σαμοντούροφ. Οι άλλοι έκαναν καλή προπόνηση και θα είναι στον αγώνα. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν προπονήθηκαν και νομίζω πως θα είναι διαθέσιμοι αύριο».

Για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Σκοράρει πολύ, είναι γρήγορη στην επίθεση και έμπειρη. Ο Ταμίρ Μπλατ είναι πολύ καλός σε σκοράρισμα και δημιουργία, όπως και ο Λόνι Ουόκερ, που είναι εξαιρετικός σκόρερ. Υπάρχει και ο Ρόμαν Σόρκιν, που είναι πολύ έξυπνος. Έχουν εμπειρία. Παίζουν κάθε παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο. Ίσως μέχρι στιγμής έχουν μόνο δύο νίκες, όμως ήταν και οι δύο σημαντικές, απέναντι στη Χάποελ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό για έναν πόντο στην τελευταία κατοχή. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πάντα οι αγώνες μας με τη Μακάμπι είναι σκληροί και αυτό θα γίνει και αύριο. Γι’ αυτό και χρειαζόμαστε 100% μια καλή, σκληρή ατμόσφαιρα. Θέλουμε τη βοήθεια του κοινού μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή με τους τραυματισμούς, να μας δώσει επιπλέον κίνητρο και επιπλέον ενέργεια», ανέφερε ο Αταμάν.

Για αυτά που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του: «Φέτος η Euroleague ξεκίνησε περίεργα. Όπως είδατε, έχουμε παίξει έξι ματς και παραπονιόμαστε για την κατάστασή μας. Όμως, έχουμε κερδίσει σε τέσσερις αγώνες. Μπορούμε να κάνουμε παράπονα για το παιχνίδι που κάναμε στη Μπολόνια, όμως πριν μια εβδομάδα νικήσαμε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφές νίκησε τον Ολυμπιακό. Όλοι μπορούν να νικήσουν.

Η Χάποελ είναι η μόνη ομάδα με μία ήττα και αυτή η ήττα ήρθε από τη Μακάμπι. Επομένως, το σημαντικό είναι να βρίσκεις ισορροπία στην ομάδα. Να είναι όλοι σωματικά και πνευματικά έτοιμοι να δουλέψουν και να αγωνιστούν σκληρά.

Είμαι σίγουρος πως αυτή η ομάδα θα βρει εν τέλει την ισορροπία της. Όμως, κάθε ματς είναι σημαντικό, για να πάρουμε τους πόντους στη βαθμολογία. Αν τους χάσουμε τώρα, θα κινδυνεύουμε μετά. Πρέπει να συγκεντρωθούμε πνευματικά και να παίξουμε όπως κάναμε στα ματς που νικήσαμε».

Για το αν έστειλε κάποιο μήνυμα με το να μην δώσει οδηγία στους παίκτες του στο time out στη Μπολόνια: «Στο μπάσκετ υπάρχουν διαφορετικοί μέθοδοι. Χρησιμοποιώ κάποιες μεθόδους. Αυτός είμαι, ο Εργκίν Αταμάν. Έκανα την καριέρα μου με τις μεθόδους μου και θα συνεχίσω να τις χρησιμοποιώ. Κάποιες στιγμές μιλάω, άλλες φορές μιλάω σε υψηλούς τόνους, άλλες είμαι στην άκρη. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό», πρόσθεσε ο Αταμάν.

Για τα ποσοστά της ομάδας του και την συνοχή της: «Κάναμε μια προπόνηση μαζί μετά από τόσες μέρες. Στη Μπολόνια δεν είχαμε τον Χολμς, στο ματς του πρωταθλήματος δεν είχαμε τον Χολμς, τον Ναν, τον Ερνανγκόμεθ. Στη Μπολόνια ο Ερνανγκόμεθ έπαιξε 5′, χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει γιατί ήταν τραυματίας. Χρειάζομαι να είναι όλοι στο 100%, να προπονούνται, να παίζουν μαζί. Τότε θα είμαστε ίδιοι με πέρυσι. Δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε. Όμως, η ομάδα πρέπει να δουλέψει μαζί, γιατί για κάποιον λόγο δεν κάναμε προετοιμασία όλοι μαζί».

Για το αν έχει δει κάτι στην Euroleague που τον κάνει να προσαρμοστεί και να αλλάξει την τακτική ή την προσέγγισή του: «Η τακτική μας δεν θα αλλάξει. Έχουμε τους παίκτες. Το μπάσκετ δεν κερδίζεται από την τακτική, αλλά από τους παίκτες. Προετοιμάζεις τους παίκτες για να αποδώσουν και να νικήσουν ή να χάσεις. Στις τελευταίες δύο σεζόν κυρίως κερδίζαμε. Δεν πήρα καμία νίκη από τις τακτικές, είναι θέμα των παικτών.

Τους πιστεύω, θα μπουν στο σύστημά μας. Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μια ήττα. Έχουμε νικητές σε επίπεδο στρατηγικής, ομάδας, παικτών. Ναι, έχουμε κάποιους νέους παίκτες και πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως ο Τι Τζέι Σορτς, που είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μας σύστημα. Ίσως όταν παίζει, να προσαρμόζουμε κάτι», κατέληξε ο Αταμάν.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι
Μπάσκετ 27.10.25

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Δεν είναι κάποιο είδους ανεκδότου ή κάποια φάρσα. Η Αμπερντίν, λίγες ημέρες μετά τα 6 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ, προσέλαβε τον Λουτς Πφάνενστιλ σε ρόλο αθλητικό διευθυντή, για να της... σώσει τη χρονιά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.10.25

Αν έχεις ονειρευτεί ότι τα δόντια σου πέφτουν μπροστά σε κόσμο, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή λίγο πριν από ένα ραντεβού, δεν είσαι μόνος

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν – Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
Φωτογραφία 27.10.25

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα 50 χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένα τα δυο αδέλφια. Η απίστευτη ιστορία καθηγητή που ανακάλυψε ότι έχει αδελφό.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»
ΟΧΙ 27.10.25

Στην Ιταλία, η φαντασία συνάντησε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της οργάνωσης παρτιζάνων ANPI, η οποία θα γιορτάσει την κοινή 28η Οκτωβρίου με μουσακά ως απάντηση σε πορεία νοσταλγών του Μουσολίνι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Ελλάδα 27.10.25

Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους
Ανακριτική διαδικασία 27.10.25

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος
Οργανωμένη απειλή 27.10.25

Ανώνυμη ανοιχτή επιστολή έστειλε ανακρίτρια από την Αμβέρσα, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Βέλγιο. Καταγγέλλει ότι έχουν ριζώσει «δομές τύπου μαφίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα παρακολουθήσει τελικά μαθήματα προπονητικής μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων καθότι έχει συνδεθεί με βιαιοπραγία κατά γυναικών.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
