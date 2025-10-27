Ο Λεσόρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή – Το βίντεο που ανέβασε…
Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε βίντεο με τις προπονήσεις του και στον Παναθηναϊκό μετράνε αντίστροφα για την επιστροφή του
Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό εκτός δράσης, ωστόσο έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
Αυτό αποδεικνύεται και από ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο παίκτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από την προπόνησή του, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το κάνει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και στέλνοντας μήνυμα για την επερχόμενη επιστροφή του στα παρκέ.
Δείτε το βίντεο του Λεσόρ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το στάδιο αποθεραπείας του πλέον βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά η επιστροφή του. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Λεσόρ μοιράζεται υλικό από τις προπονήσεις του μετά τον τραυματισμό που υπέστη, δίνοντας έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα στους φίλους της ομάδας.
