Σήμερα απολογείται στις αρχές ο 22χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο θείο του σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News για τα όσα έγιναν.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», υποστήριξε.

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του δράστη.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη», δήλωσε.

Ο έτερος δικηγόρος του δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε ότι ο πελάτης του «δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, έχει μετανιώσει».

«Αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διενεργούν την προανάκριση. Θα οδηγηθεί και ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα που θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Και από εκεί πέρα ενώπιον των αρμοδίων ανακριτικών αρχών θα εκθέσει τις απόψεις του και θα εξηγήσει πως δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν.

Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό το οποίο έχει γίνει ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου θα γινόταν κάτι τέτοιο όπως αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς χθες», δήλωσε τη Δευτέρα στο creta24.gr o Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Τι λένε η κόρη και η γυναίκα του θύματος

Η κόρη του θύματος μίλησε, επίσης, στο Live News. Σύμφωνα με την ίδια πριν από ένα χρόνο, ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε τη γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά το σπίτι.

Μιλώντας στο MEGA η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως «τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπέβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ. Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

Σύμφωνα με την ίδια, «δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν».