Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά
Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας πως χρέος του σήμερα είναι οι πολίτες να πουν «όχι» σε κάθε μορφή φασισμού.
«Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μια τυπική επέτειος. Είναι υπενθύμιση ότι οι λαοί γράφουν Ιστορία όταν υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους, την ελευθερία τους, την πατρίδα τους απέναντι στον φασισμό, τον αυταρχισμό και την υποταγή. Είναι ημέρα μνήμης και ευθύνης – απέναντι στις γενιές που αντιστάθηκαν, αλλά και απέναντι στις νέες γενιές που ζουν ξανά μέσα σε έναν κόσμο πολέμων, ανισοτήτων και δημοκρατικών εκπτώσεων», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.
Ακολούθως επισημαίνει πως «η Ελλάδα του ’40 είπε ‘Όχι’ στον φασισμό. Σήμερα, το χρέος μας είναι να πούμε ‘Όχι’ σε κάθε μορφή του, στην ακροδεξιά ρητορική, στον αυταρχισμό, στη ρατσιστική βία, στην υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής».
«Για έναν κόσμο ελεύθερο και δίκαιο»
Προσθέτει πως «η Νέα Αριστερά τιμά όσους και όσες αντιστάθηκαν στην Κατοχή, τους αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης, εκείνους που πλήρωσαν με τη ζωή τους για μια Ελλάδα, για μια Ευρώπη, για έναν κόσμο ελεύθερο και δίκαιο».
Καταληκτικά η Πατησίων υπογραμμίζει πως «σήμερα, που ξαναβυθιζόμαστε στη λογική του πολέμου και της κούρσας εξοπλισμών, το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας».
