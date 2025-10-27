Ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης στην ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ενημερώσου σωστά! Δράσε έγκαιρα! Η πρώιμη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου», μια πρωτοβουλία του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καρκίνου του Μαστού, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και περιελάμβανε χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη, την Πρόεδρο του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ Αναστασία Πασακοπούλου, καθώς και μέλη του Ομίλου.

Ακολούθησαν ομιλίες-εισηγήσεις επιστημόνων, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης.

Ο Δήμος Πειραιά, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και ελπίδας, φωταγώγησε σε ροζ χρώμα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκφράζοντας τη στήριξή του σε όλες τις γυναίκες που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο δήμος θέλει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης προς κάθε γυναίκα που δοκιμάζεται.

Επιπλέον, ο Πύργος του Πειραιά φωτίζεται κάθε βράδυ έως και τις 31 Οκτωβρίου σε ροζ αποχρώσεις, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του Pink October. Με τον εντυπωσιακό αυτό φωτισμό, το εμβληματικό κτήριο της πόλης μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, τιμώντας όλες τις γυναίκες που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τη νόσο.

Μήνυμα στήριξης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ, έναν δραστήριο Πειραιώτικο σύλλογο, με τον οποίο ο Δήμος Πειραιά διατηρεί μια διαχρονικά καλή συνεργασία. Η ενημερωτική εκδήλωση, με τίτλο «Ενημερώσου σωστά! Δράσε έγκαιρα! Η πρώιμη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου», αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της σημαντικής του προσφοράς στην ενημέρωση και τη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού, υπενθυμίζοντας σε κάθε γυναίκα και σε όλο το κοινό ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές.

Με τον ροζ φωτισμό του Δημοτικού Θεάτρου και του Πύργου του Πειραιά στέλνουμε όλοι μαζί ένα συμβολικό, αλλά ηχηρό μήνυμα στήριξης, ελπίδας και δύναμης προς όσες δοκιμάζονται, αλλά και προς όλους μας, υπενθυμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της ενεργής συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία και την ενημέρωση. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε τέτοιες δράσεις, γιατί μόνο μέσα από τη συνεργασία και κυρίως τη γνώση μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε:

«Ο ροζ φωτισμός του Δημοτικού Θεάτρου είναι μια συμβολική πράξη, μέσα από την οποία θέλουμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας σε όλες τις γυναίκες που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια υπενθύμιση ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας, δύναμης και ενότητας. Συγχαρητήρια στον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης».

Η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ Αναστασία Πασακοπούλου, επεσήμανε:

«Ο σκοπός του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ είναι κανένας μόνος του απέναντι στον καρκίνο. Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σώζει ζωές και αυτό ακριβώς πρεσβεύουμε. Η συμβολή του Δήμου Πειραιά είναι εξαιρετικά σημαντική, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στέκεται πάντα αρωγός στις δράσεις του ΑγκαλιάΖΩ και έχουμε μια άψογη συνεργασία».

Η Διευθύντρια του Ομίλου Όλγα Λιοντοπούλου, ανέφερε: «Το ροζ αποκτά νόημα και σήμερα αυτός είναι ο σκοπός της εκδήλωσης: να βοηθάμε και να στεκόμαστε στο πλευρό και των γυναικών που ασθενούν και όσων έχουν επιβιώσει και των γυναικών που είναι υγιείς και θέλουμε να παραμείνουν υγιείς. Η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές».

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Αντώνης Μοραντζής.