Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα
Υγεία 24 Οκτωβρίου 2025 | 13:56

Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα

Φάρμακα ισχυρά και λιγότερο τοξικά και νέες μέθοδοι χειρουργικής και ακτινοθεραπείας συμβάλλουν στη διατήρηση του μαστού  και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Spotlight

Ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε περίπου 4.500 νέες περιπτώσεις. Ευτυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια οι θεραπευτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς η έρευνα εστιάζει σε νέα ισχυρά φάρμακα, σε καλύτερες τεχνικές χειρουργείου και ακτινοθεραπείας.

Η μαστογραφία παραμένει η πιο σημαντική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και πρέπει να γίνεται πρώτη φορά στα 35 έτη της ηλικίας και κατόπιν ετησίως από τα 40 έτη.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μετά τη διάγνωση, το ογκολογικό συμβούλιο είναι αυτό που θα καθορίσει το σχήμα θεραπείας, με αιχμή την συνεργασία του Παθολόγου Ογκολόγου και του Χειρουργού Μαστού, για τη βέλτιστη προσέγγιση των αναγκών της κάθε ασθενούς.

«Μη ξεχνάμε, ότι πολύ συχνά η αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινά με φαρμακευτικές θεραπείες και όχι απευθείας με χειρουργείο!»

H Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ στο Γ’ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας του Θεαγενείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Θάλεια Λάλλα

Στα σημεία αυτά εστίασε η Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ στο Γ’ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας του Θεαγενείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Θάλεια Λάλλα, μιλώντας στο in.gr για τον καρκίνο του μαστού.

Ξεκινώντας από την έγκαιρη διάγνωση, η κ. Λάλλα τόνισε ότι η μαστογραφία παραμένει η πιο σημαντική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και πρέπει να γίνεται πρώτη φορά στα 35 έτη της ηλικίας και κατόπιν ετησίως από τα 40 έτη.

Ανέφερε όμως, ότι σε ένα μικρό ποσοστό η μαστογραφία μπορεί να δίνει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, υπολογίζεται δηλαδή ότι μπορεί να χάνει έως και 1 στους 8 καρκίνους μαστού.

«Για το λόγο αυτό, αν για παράδειγμα υπάρχει ένα ψηλαφητό ογκίδιο, η αρνητική μαστογραφία δε μας καθησυχάζει και προχωρούμε σε επιπλέον ελέγχους. Αυτά τα μικρά ποσοστά «αποτυχίας» δε μειώνουν ούτε στο ελάχιστο την τεράστια αξία της μαστογραφίας στην έγκαιρη διάγνωση. Ούτως ή άλλως, πρέπει η μαστογραφία πάντα να συνδυάζεται με το υπερηχογράφημα των μαστών», συμπλήρωσε η ειδικός.

Το πρώτο βήμα για τη διάγνωση είναι η βιοψία του όγκου του μαστού και των λεμφαδένων της μασχάλης, η οποία θα μας υποδείξει και τον υπότυπο του καρκίνου. Οι υπότυποι της νόσου είναι τρεις, ο ορμονοευαίσθητος, ο HER2 θετικός και ο τριπλά αρνητικός και ο καθένας από αυτούς έχει διαφορετική αντιμετώπιση.

Η πιο «δύσκολη» μορφή

«Από αυτούς,  ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού θεωρείται ο πιο επιθετικός υπότυπος, ωστόσο έχουμε πλέον πολύ αποτελεσματικά φάρμακα, όπως τα συζευγμένα αντισώματα και την ανοσοθεραπεία.   Άλλωστε εκείνο που κυρίως καθορίζει την πρόγνωση των ασθενών είναι το στάδιο, το πόσο νωρίς δηλαδή βρήκαμε τη νόσο, γι΄ αυτό  η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση έχουν τεράστια σημασία», υπογράμμισε η κ. Λάλλα, προσθέτοντας ότι επιπλέον, πολύ σημαντική για την πορεία της νόσου είναι η στενή συνεργασία όλων των ειδικοτήτων, κυρίως του Χειρουργού Μαστού και του Παθολόγου Ογκολόγου, ώστε εξαρχής να καθοριστεί το θεραπευτικό πλάνο.

«Μην ξεχνάμε, ότι πολύ συχνά η αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινάει με θεραπείες και όχι απευθείας με χειρουργείο!», υπογράμμισε η κ. Λάλλα.

Οι επιτυχίες της έρευνας

Αναφερόμενη στις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις, που πετυχαίνουν καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, η κ. Λάλλα σημείωσε ότι στα κλασικά φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού, που είναι η ορμονοθεραπεία και η χημειοθεραπεία, έχουν πλέον προστεθεί και σημαντικά νεότερα φάρμακα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • Αναστολείς CDK4/6

Φάρμακα για τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού. Στην πρώιμη νόσο δίνονται μετά το χειρουργείο, μαζί με την ορμονοθεραπεία, για τα πρώτα 2-3 χρόνια, ελαττώνοντας σημαντικά τα ποσοστά υποτροπής της νόσου. Στη μεταστατική νόσο, τα φάρμακα αυτά, σε συνδυασμό πάντα με ορμονοθεραπεία, έχουν δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα και αποτελούν θεραπεία εκλογής στην πρώτη γραμμή.

  • Μονοκλωνικά αντισώματα/ ΤΚIs

Φάρμακα – λίγο παλαιότερα-  για τον HER2 θετικό καρκίνο μαστού που μόνα τους ή σε συνδυασμό μεταξύ τους αποτελούν θεραπεία – σταθμό στην ιστορία της Ογκολογίας. Είναι φάρμακα που άλλαξαν την επιθετική φύση και την κακή πορεία της νόσου. Σήμερα ο HER2 θετικός καρκίνος μαστού, ιδιαίτερα ο μεταστατικός, έχει την καλύτερη επιβίωση, χάρη σε αυτά  τα συγκλονιστικά όπλα της Ογκολογίας.

  • Συζευγμένα αντισώματα (ΑDCs)

Ισχυρά και «έξυπνα» φάρμακα, δίνονται σε όλους του υποτύπους. Είναι μονοκλωνικά αντισώματα συνδεδεμένα με ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο,  το οποίο εισάγουν μέσα στο καρκινικό κύτταρο, λειτουργώντας σαν Δούρειος Ίππος. Το χημειοθεραπευτικό απελευθερώνεται μέσα στο κύτταρο και το σκοτώνει, ενώ τα διπλανά υγιή κύτταρα μένουν ανέπαφα. Τρία τέτοια φάρμακα έχουμε σήμερα για τον καρκίνο του μαστού.

Αποτελούν ουσιαστικά  μια μοντέρνα μορφή χημειοθεραπείας, πιο στοχευμένη, πιο ισχυρή και με λιγότερες παρενέργειες. Θεωρούνται από τις πιο πρόσφατες και πιο σπουδαίες θεραπευτικές επιτυχίες της Ογκολογίας.

  • Ανοσοθεραπεία

Η ανοσοθεραπεία ενισχύει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, ώστε αυτό να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα. Αποτελεί τεράστια νίκη της επιστήμης ενάντια στον καρκίνο και πεδίο συνεχιζόμενης έρευνας.

Προς το παρόν η ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού αφορά  αποκλειστικά και μόνο στον τριπλά αρνητικό καρκίνο,  πρώιμο και μεταστατικό.

  • Αναστολείς PARP

Φάρμακα αποκλειστικά και μόνο για ασθενείς που έχουν τη μετάλλαξη BRCA.  Δίνονται μετά το χειρουργείο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου υποτροπής, καθώς και στη μεταστατική νόσο.

  • Νεότερες ορμονοθεραπείες/ PI3K αναστολείς

Φάρμακα για το μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού, δίνουν σημαντικό όφελος στην επιβίωση των ασθενών.

Αποφεύγεται η μαστεκτομή

Με τις νεότερες φαρμακευτικές θεραπείες, αλλά και την πρόοδο της χειρουργικής, ολοένα και περισσότερες γυναίκες καταφέρνουν να αποφύγουν τη μαστεκτομή.

Όπως εξήγησε η κ. Λάλλα, η μαστεκτομή τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και λιγότερο συχνά.  Έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με την τμηματεκτομή (η οποία συνδυάζεται πάντα με ακτινοθεραπεία του υπολοίπου μαστού),  αρκεί βέβαια να  πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις:

  1. ο όγκος να έχει αφαιρεθεί πλήρως και σε υγιή όρια και
  2. το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλό

Η αποκατάσταση

Αν τελικά χρειαστεί να γίνει μαστεκτομή, τότε η αποκατάσταση του μαστού, δεν είναι απλώς μια αισθητική επέμβαση, είναι μέρος της θεραπείας της νόσου, προστατεύει την ψυχική υγεία και βελτιώνει την  ποιότητα της ζωής της γυναίκας. Γίνεται είτε με ενθέματα σιλικόνης (συνήθως προηγείται η τοποθέτηση διατατήρα), είτε με ιστούς του σώματος.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι η επέμβαση για πλαστική αποκατάσταση μαστού πρέπει να γίνει 1-2 χρόνια μετά τη μαστεκτομή, αυτό όμως δεν είναι αλήθεια», είπε η κ. Λάλλα και συνέχισε: «Σήμερα πλέον είναι πολύ συχνή η διενέργεια της μαστεκτομής και της αποκατάστασης μαστού στο ίδιο χειρουργείο, την ίδια ημέρα. Έτσι μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος και ο χρόνος ανάρρωσης, το αποτέλεσμα είναι φυσικό και η γυναίκα δε βιώνει καν την απώλεια του μαστού της.

Η επιλογή του τρόπου και χρόνου αποκατάστασης γίνεται ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας, το κοινωνικοοικονομικό της επίπεδο, τον τρόπο ζωής της και κυρίως την επιθυμία της. Λαμβάνονται υπόψιν επίσης οι προηγούμενες ή οι επόμενες ογκολογικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία).  Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η σωστή ενημέρωση και η καλή επικοινωνία της γυναίκας με τη χειρουργική ομάδα, η οποία πρέπει να είναι έμπειρη και εξειδικευμένη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις
Ελλάδα 24.10.25

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις

Εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα βρεθεί στη Φοινικούντα για να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν για το διπλό φονικό.

Σύνταξη
Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Απώλεια 24.10.25

Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ελλάδα 24.10.25

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Ελλάδα 24.10.25 Upd: 17:46

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο