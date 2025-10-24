Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Καλύτερα αποτελέσματα στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού με τις νέες θεραπείες
Υγεία 24 Οκτωβρίου 2025 | 12:05

Καλύτερα αποτελέσματα στον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού με τις νέες θεραπείες

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των νεότερων θεραπευτικών σχημάτων κατά του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού

Μεταξύ των πιο επιθετικών καρκίνων μαστού, συγκαταλέγεται ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, που εμφανίζεται στο 10-15% των συνολικών περιστατικών καρκίνου μαστού, διεθνώς και συνήθως σε νέες γυναίκες, ακόμη και κάτω των 40 ετών.

Πρόκειται για τον καρκίνο μαστού που δεν εκφράζει υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης, ενώ στερείται έκφρασης και του υποδοχέα HER2.

Οι όγκοι αυτοί είναι συνήθως πιο επιθετικοί από τους υπόλοιπους και έχουν πιο συχνά διηθημένους λεμφαδένες της μασχάλης και υψηλό δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki67). Όταν οι ασθενείς φτάνουν στη διάγνωση είναι πιο συχνά προχωρημένου σταδίου.

Έχει καθιερωθεί η χορήγηση χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας πριν το χειρουργείο

H επιμελήτρια Α΄ Παθολογίας – Ογκολογίας στο Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Μεταξά»  δρ Σουζάνα Αμπτουλάχ

Τα παραπάνω τόνισε στο in.gr η Επιμελήτρια Α΄ Παθολογίας – Ογκολογίας στο Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Μεταξά»  δρ Σουζάνα Αμπτουλάχ, με αφορμή τον Οκτώβριο, που είναι μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού.

Καθώς πρόκειται για έναν διαφορετικό τύπο καρκίνου μαστού, έχει και διαφορετική αντιμετώπιση στην θεραπευτική του προσέγγιση.

Όπως εξήγησε η κ. Αμπτουλάχ, «στους  όγκους που τα κύτταρά τους εκφράζουν υποδοχείς οιστρογόνων ή προγεστερόνης, μπορούμε να χορηγήσουμε αντι-ορμονικά φάρμακα.

Στους όγκους που εκφράζουν υποδοχείς HER2, μπορούμε να χορηγήσουμε αντί-HER2 φάρμακα.

Στους τριπλά αρνητικούς όγκους που δεν περιέχουν κανένα από τα τρία αυτά είδη υποδοχέων, χρησιμοποιούμε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Ένα ποσοστό 20% των τριπλά αρνητικών καρκίνων παρουσιάζει πιο συχνά κληρονομικές BRCA1-2 μεταλλάξεις, και τότε για τις ασθενείς αυτές, μπορούμε να χορηγήσουμε στοχεύοντα φάρμακα, όπως τους PARP αναστολείς».

Χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο

Πιο συγκεκριμένα για τις ασθενείς που έχουν τοπική νόσο – δηλαδή όταν ο όγκος εντοπίζεται στο μαστό ή και στους λεμφαδένες της μασχάλης- έχει καθιερωθεί η χορήγηση χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας πριν το χειρουργείο. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο βοηθά στη μείωση του μεγέθους του όγκου, καθιστώντας την χειρουργική επέμβαση πιο αποτελεσματική, αλλά παρέχει επίσης μια έγκαιρη ένδειξη για το πώς ο όγκος ανταποκρίνεται στη συστηματική θεραπεία, η οποία είναι κρίσιμη για την προσαρμογή των επόμενων στρατηγικών θεραπείας.

Στη μεταστατική νόσο η χορήγηση χημειοθεραπείας με ανοσοθεραπεία έχει επίσης καλά αποτελέσματα κυρίως στις γυναίκες που είναι θετικές σε μια εξέταση στον όγκο (PDL1). Επίσης για τη μεταστατική νόσο έχει πάρει έγκριση ένα νέο φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των συζευγμένων αντισωμάτων (ADCs) πρόκειται για αντίσωμα το οποίο είναι συνδεδεμένο με χημειοθεραπευτικό παράγοντα και στοχεύει συγκεκριμένες πρωτεΐνες στα καρκινικά κύτταρα με πολύ καλά αποτελέσματα.

Πώς γνωρίζουμε όμως ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου μαστού;

«Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε για τι τύπο καρκίνο μαστού πρόκειται, πρέπει γίνει βιοψία», είπε η κ. Αμπτουλάχ και εξήγησε: «Λαμβάνεται ένα κομμάτι ιστού από τη βλάβη. Σε αυτό, γίνεται η ιστολογική εξέταση και ο παθολογοανατόμος επιβεβαιώνει την απουσία οιστρογόνων, προγεστερόνης και υποδοχέων HER2. Αποκλείοντας την ύπαρξη αυτών των στοιχείων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού».

Πρόγνωση

Σε ότι αφορά την πρόγνωση για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού, η κ. Αμπντουλάχ ξεκαθάρισε ότι «εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, δηλαδή το μέγεθος του όγκου, εάν υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις ή μεταστάσεις σε άλλα όργανα και την ανταπόκριση στη θεραπεία». Πρόσθεσε ακόμη, ότι θεωρείται καρκίνος με επιθετική κλινική συμπεριφορά, όμως οι σύγχρονες θεραπείες, όπως η προεγχειρητική θεραπεία με την προσθήκη ανοσοθεραπείας, καθώς και στοχευμένης θεραπείας όταν υπάρχει κληρονομικότητα, βελτιώνουν σημαντικά την πρόγνωση.

Πρόοδος στην έρευνα

Αναφερόμενη στη συμβολή της έρευνας στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου, η κ. Αμπτουλάχ τόνισε ότι «ο τριπλά αρνητικός καρκίνος λόγω της απουσίας εύκολων στόχων για θεραπεία παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ογκολογία.

Τα τελευταία χρόνια όμως έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση  της βιολογίας της συγκεκριμένης μορφής της νόσου, στον προσδιορισμό των μοριακών χαρακτηριστικών της και κατ΄ επέκταση και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ανοσοθεραπεία, τα συζευγμένα αντισώματα με φάρμακα και οι στοχεύουσες θεραπείες, όπως οι αναστολείς PARP.

Αυτές οι νέες επιλογές έχουν εγκριθεί από το 2018 και έχουν δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, τόσο σε πρώιμο, όσο και σε προχωρημένο στάδιο».

Υγεία
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
