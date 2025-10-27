Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια
Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου το οποίο έχει απαθανατίσει την φωτιά που προκλήθηκε από εμπρηστική επίθεση σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια
Βιντεοληπτικό υλικό παρουσιάζει τη φωτιά που ξέσπασε μετά την εμπρηστική επίθεση που εξαπέλυσαν τρεις κουκουλοφόροι εναντίον αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου.
Το βίντεο από τον εμπρησμό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Το βίντεο που διαθέτει η ΕΡΤ, δείχνει τα οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, τόσο μπροστά από το κατάστημα, όσο και σε χώρο πλησίον του.
Υπενθυμίζεται ότι από την εμπρηστική επίθεση κάηκαν ολοσχερώς πέντε οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα τέσσερα. Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.
Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.
Οι δράστες φέρεται να είχαν περάσει νωρίτερα έξω από την αντιπροσωπεία
Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι: «Ήρθαν τρία άτομα. Οι δύο έβαλαν το εύφλεκτο υλικό και τη φωτιά και έφυγαν πεζοί. Φορούσαν μαύρες κουκούλες, μάσκες και μακριά μπουφάν».
Όπως υποστήριξε, ειδοποιήθηκε από το κέντρο συναγερμού λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, ενώ το καταγραφικό δείχνει ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για να κάνουν αναγνώριση του χώρου.
«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις γιατί ήταν μπουκάλια του λίτρου γεμάτα βενζίνη, τα οποία έβαζαν ένα παρά ένα, κάτω τα αυτοκίνητα, ώστε όταν έπαιρνε φωτιά ένα, από τις φλόγες να παίρνει φωτιά η βενζίνη και να εκρήγνυνται και τα άλλα αυτοκίνητα», δήλωσε ο επιχειρηματίας.
«Τα δύο που κάηκαν κάνουν 70.000 ευρώ το καθένα, τα επαγγελματικά πάνω από 35.000, συν τις υλικές ζημιές, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και τις τζαμαρίες».
