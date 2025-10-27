Ράνια Τζίμα: «Η κόρη μου θέλω να ξέρει ότι σε μένα θα βρίσκει μια αγκαλιά καταφύγιο»

Η Ράνια Τζίμα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Vita και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μικρή Ελένη, τη μητρότητα και την οικογενειακή ζωή της.

Ράνια Τζίμα: «Προσπαθώ να είμαι μια μαμά πρωτίστως τρυφερή και μετά οτιδήποτε άλλο»

«Θέλω να ξέρει ότι σε μένα θα βρίσκει πάντα μια αγκαλιά ανοιχτή και άνευ όρων.

Ότι εκεί είναι το καταφύγιό της ό,τι κι αν συμβεί. Να μπορώ να της προσφέρω την ηρεμία και την πληρότητα που μόνο η αγκαλιά της μάνας μας δίνει. Να γνωρίζει ότι την αγαπάμε γιατί υπάρχει, όχι γιατί είναι καλή και όμορφη. Φροντίζω επίσης να είμαι προνοητική, να κάνω, όσο μπορώ, το μέλλον λίγο πιο βατό. Αυστηρή πάντως δεν με λες» σημειώνει χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα.

Μεγαλώνοντας ένα κορίτσι, τι φοβάται περισσότερο, για τι είναι αισιόδοξη και τι εύχεται να αλλάξει στο μέλλον;

«Μεγαλώνοντας ένα κορίτσι, εύχομαι να προχωρήσει πολύ πιο ελεύθερη από τις κοινωνικές υποχρεώσεις που δημιούργησε κατά το παρελθόν στο φύλο της η περιρρέουσα κατάσταση. Θέλω να καταλάβει ότι έχει μια ζωή να ζήσει και έχει υποχρέωση προς τον εαυτό της να τη ζήσει ακριβώς όπως θέλει», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα.

«Να βιώσει το σώμα της και τις σχέσεις της, όπως ακριβώς η ίδια επιθυμεί. Να μην αισθανθεί ότι χρειάζεται να χωρέσει σε κανενός άλλου επιθυμία, ούτε να την εκπληρώσει» υπογράμμισε η παρουσιάστρια του MEGA Ράνια Τζίμα.