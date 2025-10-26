newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 21:46

Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.

Σύνταξη
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το μπαρ στο Γκάζι έξω από το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 16χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι, το μπαρ σφραγίστηκε εχθές κατόπιν εντολής του Χάρη Δούκα και του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με τον Alpha, έχει εντοπιστεί ο υπεύθυνος του καταστήματος και ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ενώ έχει στην κατοχή του 25 μαγαζιά και το μόνο πράγμα που έχει δηλωμένο ως περιουσία είναι ένα μηχανάκι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το μπαρ στο Γκάζι

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου εξήγησε ότι η διαδικασία για το λουκέτο στο μπαρ ενεργοποιήθηκε άμεσα: «Φυσικά και ο Δήμος ενημερώνεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ακολουθείται ποινική διαδικασία, ενημερώνεται ότι έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις και ότι έχει απασχολήσει για παραβίαση της νομοθεσίας.

Στη συνέχεια προχωρά στη σφράγιση άμεσα, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Όπως διευκρίνισε, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.
Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας

Απαντώντας για την αιτιολογία του σφραγίσματος, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε: «Από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ, και κατανάλωση αλκοόλ, δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους».

Η ίδια σημείωσε ότι η είσοδος ανηλίκων επιτρέπεται μόνο σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι οποίες δηλώνονται εκ των προτέρων σε ειδική πλατφόρμα, ώστε να υπάρχει αστυνομικός έλεγχος. «Φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ», υπογράμμισε.

Παράλληλα, στάθηκε στην ευθύνη των ιδιοκτητών: «Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων.

Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ».

