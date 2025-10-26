newspaper
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 18:01

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Η οικογένεια της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από μπαρ στο Γκάζι ζητά με βαθιά θλίψη και αξιοπρέπεια από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν τη μνήμη και τον πόνο τους.

Σε ανακοίνωσή τους, απευθύνουν έκκληση να σταματήσει η δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο και προσωπικών πληροφοριών της ανήλικης, υπογραμμίζοντας πως η συνεχιζόμενη έκθεση του τραγικού γεγονότος τους προκαλεί αφόρητο πόνο και παραβιάζει την ιδιωτική τους ζωή.

Παράλληλα, καλούν τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία να μην προσεγγίζουν την οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές της, ζητώντας να τους επιτραπεί να πενθήσουν με ηρεμία, σεβασμό και χωρίς παρεμβάσεις.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της 16χρονης

«Η οικογένεια της αγαπημένης μας, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή στο Γκάζι, την προηγούμενη εβδομάδα, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης — τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά — καθώς και προς κάθε διαδικτυακό ιστότοπο και μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

Να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού μας και το βαθύ πένθος της οικογένειάς μας.

Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή.

Παρακαλούμε όλα τα ΜΜΕ να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς μας.

Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην υπάρχει καμία ενόχληση ή προσέγγιση:

προς τα μέλη της οικογένειάς μας,
προς τους φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνωστούς της ανήλικης,
καθώς και προς πρόσωπα του κοινωνικού και γειτονικού της περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι αυτοί θρηνούν σιωπηλά και χρειάζονται προστασία και σεβασμό, όχι τηλεοπτικές κάμερες, φωτογραφίες ή δηλώσεις.

Η οικογένειά μας αναγνωρίζει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και κατανοεί ότι το τραγικό αυτό γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ωστόσο, παρακαλούμε θερμά, η προβολή του θέματος να γίνεται με σεβασμό, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα, η ιδιωτική ζωή και η ψυχική ηρεμία των ανθρώπων που πενθούν.

Όπως μας έχει επισήμως ενημερώσει η Ελληνική Αστυνομία, πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημοσίως δεν ευσταθούν και δεν επιβεβαιώνονται.

Συνεπώς, παρακαλούμε τους εκπροσώπους των μέσων να δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία, εφόσον και όταν αυτή κριθεί σκόπιμη.

Παρακαλούμε επίσης να μην υπάρχει καμία περαιτέρω ενόχληση από δημοσιογράφους, φωτογράφους ή τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε στην κατοικία μας, ούτε στον χώρο ταφής του παιδιού μας.

Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τη μνήμη της.

Εμπιστευόμαστε ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Για την οικογένεια της εκλιπούσης ανήλικης

Οι γονείς».

